«Звезда»: Красотки и высотки

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Жизнерадостная провинциалка Маша (Тинатин Далакишвили
) переезжает в Москву с твердым намерением стать звездой. По одной из стен ее съемной квартиры расползся мудборд из журнальных вырезок со смысловым центром в виде списка задач на ближайшее будущее: уши, грудь, губы, ноги. Все эти части тела не соответствуют Машиным представлениям о красоте, препятствуют получению роли в кино, а потому должны быть отданы на перевоспитание пластическому хирургу. Маша посещает кастинги, работает русалкой в ночном клубе и пытается скопить деньги на операции. Дуракам везет, поэтому очень скоро Маша находит спонсора в лице пятнадцатилетнего разнорабочего Кости (Павел Табаков
). Еженочно отыгрывая перед Машей роль грабителя цветочных киосков, Костя возвращается в трехэтажные хоромы отца-замминистра и мелко пакостит потенциальной мачехе Рите (Северия Янушаускайте
). У Риты тоже есть мечта - она хочет превратиться из содержанки в законную супругу, поэтому пытается забеременнеть от замминистра. Но пути господни настолько неисповедимы, что в один прекрасный день Рита просыпается со смертельным диагнозом и без гроша в кармане. Да не где-нибудь, а в квартире у Маши.
Собрав урожай из наград за предыдущую картину «Русалка»
, Анна Меликян
исчезла с радаров кинокритиков на семь лет, чтобы вернуться с комичным, но жутковатым продолжением. В «Русалке» чувствовалась потребность режиссера отвесить поклон аксакалам мирового кино, в частности Федерико Феллини
. У «Звезды»
такой преемственности уже нет. Если Меликян кому и подмигивает, то только Хансу Кристиану Андерсену
. Речь все о той же русалке, только в «Звезде» она мутировала в блаженную, но весьма цепкую и расчетливую эгоистку. Ослабевшая связь со сказкой датчанина зашита в самом конце так хитро, что рискует остаться незамеченной. Особенно на фоне энергичной погони за счастьем и красотой, о которых у героини весьма извращенное представление.
С каждым этапом Машиных превращений дефицит красоты в фильме растет. А усиливают эту гнетущую нехватку городские пейзажи - Меликян как будто нарочно показывает столицу с невыгодной стороны. Перекопанная, заставленная шаблонными многоэтажками, одетая в гофрированную ограду и завешанная красными фонарями, вечно строящаяся Москва. Даже за периметром шикарного дома замминистра - уродливая безлюдная улица, изрезанная высокими заборами. Тут прям напрашивается высокопарный вывод о том, что Маша и Москва - изувеченные жертвы продиктованных кем-то стандартов.
Режиссерская версия фильма длится два часа, но за это время зрителю не удастся узнать о персонажах практически ничего нового. Развитие их не то чтобы отсутствует, просто оно вполне предсказуемо, а местами реверсивно. Замминистр как был зацикленным на себе ипохондриком, так им и остался. Драматические подробности Машиной судьбы никаким образом не искупляют ее закоренелого идиотизма. А самый интересный персонаж (Рита) на треть фильма замыкается в себе и с объяснимым равнодушием наблюдает за тем, как с последними тряпками с нее отшелушивается прежняя жизнь. Она остается при этом вырванной из контекста самых обыкновенных вводных: родители, друзья, образование, увлечения. Кто такая Рита, что она любит, кем была до встречи с замминистра и как дошла до жизни такой - как будто не так уж и важно. Есть легкий намек на то, что Рита выросла из такой вот Маши, но с небольшим царем в голове. Миловидные лица героев вызывают симпатию, а вот их характеры нет. Если всерьез призадуматься, получается, что Костя - маленькая копия папы. Во всяком случае, его с малых лет притягивают точно такие же женщины. И совершенным лицемерием выглядит его презрение к Рите в тот самый момент, когда он шантажирует ее, чтобы оплачивать причуды требовательной подруги.
Меликян нарочно взяла красавицу Далакишвили, чтобы каждая процедура, отражающаяся на ее внешности, больно хлестала зрителя по глазам. Зловещий образ пластической хирургии с ее математически выверенным соотношением выпуклостей и впадин, приближающем всех пациенток к общему знаменателю, намекает на наличие какой-то морали. Но финал разносит эту мораль в пух и прах: каждый имеет право на собственную мечту, какой бы странной она ни была. Сочувственная позиция режиссера по отношению к героиням вполне прозрачна. Неясны только основания этого сочувствия. Любое художественное произведение заставляет зрителя подсознательно искать персонажа, с которым он себя ассоциирует. Это непреложная истина. Ассоциировать себя с персонажами «Звезды» охоты не возникает. От всех тянет чем-то мертвым, искаженным и неправильным. Это ощущение уляжется плотным осадком на несколько дней и будет возвращать к смутным раздумьям. Что ни в коем случае не свидетельствует о том, что фильм плохой. При всей сказочности и неправдоподобности, в нем как раз гораздо больше истины, чем в самых суровых откровениях летописцев провинциального быта. Досадно от того, что эта не та правда, которая может понравиться.
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