«Любит не любит»: Ищите Ходченкову

Предсказумая история о любовном треугольнике
В основе российской романтической комедии «Любит не любит»
режиссера Клима Шипенко
расположился классический любовный треугольник. Алексей (Максим Матвеев
) собирается сделать предложение Алёне (Любовь Аксёнова
). Отец будущей невесты (Сергей Газаров
), который к тому же приходится Лёше начальником, даже помогает советом — Алёна всегда мечтала о том, чтоб предложение ей сделали на Эйфелевой башне. Всё бы хорошо, но накануне вылета в Париж Алексей случайно встречает Ирину (Светлана Ходченкова
) — журналистку с авантюрным характером, освещающую крупные культурные события. Вскоре главному герою приходится выбирать между спокойной жизнью с Алёной (и прилагающейся карьерой в фирме её отца) и неизвестными, но тем более привлекательными новыми отношениями с Ириной.
Хотя все главные действующие лица живут в Москве, местом действия становится Санкт-Петербург. Это удачное решение — Нева и многочисленные каналы, старая архитектура и разводные мосты — всё это создаёт подходящий фон для романтической линии. В качестве базовой юмористической составляющей создатели фильма выбрали комедию положений — герои фильма постоянно оказываются в неловких ситуациях. Лёша, соблазнившись внезапным предложением Иры приехать к ней в Питер, изменяет невесте. Происходит это в отеле, который отец Алёны как раз собирался купить, а потому приехал осмотреть (именно в этот неподходящий для главного героя день). Алексей начинает выкручиваться и лгать. Он сочиняет историю о том, что его живущая в Санкт-Петербурге бабушка тяжело больна, но теперь сюда приезжает и Алёна с намерением морально поддержать своего жениха.
За всем этим комизмом есть и бытовая жизненная истина: даже одна маленькая ложь создаёт большие трудности. Герой, единожды соврав, создаёт параллельный мир, реальность которого отныне вынужден постоянно поддерживать и подкреплять всё новыми и новыми выдумками. Только реальность всегда сопротивляется насилию над собой — отсюда и сложности Алексея. Впрочем, как, судя по всему, считают создатели фильма, оно и к лучшему.
Романтическая комедия «Любит не любит» дарит зрителю радость узнавания простой сюжетной линии, ничем не осложненной, - герои шаблонны, а их реакции предсказуемы. На месте персонажей оказываются чистые функции — скучная «правильная» невеста, отвязная «оригинальная» журналистка, мечущийся главный герой, который образует вершину треугольника. Алексей слишком нерешителен - даже в интрижку он ввязывается с опаской и неуверенностью. Его невеста, кажется, не способна закатить внятный скандал. И даже Ира - самый живой персонаж фильма - оказывается предсказуемой. Героев как будто несёт каким-то течением, а сами они не могут решить, держаться ли по ходу течения или плыть против него, чему соответствуют и операторские решения - такие же непримечательные, как и девушка Алёна. Конечно, «Любит не любит» — это история, которая может повеселить и навести на размышления о собственной жизни. Только в этой истории найти по-настоящему живого человека трудно.