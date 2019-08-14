Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Любит не любит»: Ищите Ходченкову

Спутник телезрителя >>
14 августа 2019
Предсказумая история о любовном треугольнике

«Любит не любит»: Ищите Ходченкову

В основе российской романтической комедии «Любит не любит» режиссера Клима Шипенко расположился классический любовный треугольник. Алексей (Максим Матвеев) собирается сделать предложение Алёне (Любовь Аксёнова). Отец будущей невесты (Сергей Газаров), который к тому же приходится Лёше начальником, даже помогает советом — Алёна всегда мечтала о том, чтоб предложение ей сделали на Эйфелевой башне. Всё бы хорошо, но накануне вылета в Париж Алексей случайно встречает Ирину (Светлана Ходченкова) — журналистку с авантюрным характером, освещающую крупные культурные события. Вскоре главному герою приходится выбирать между спокойной жизнью с Алёной (и прилагающейся карьерой в фирме её отца) и неизвестными, но тем более привлекательными новыми отношениями с Ириной.

«Любит не любит»: Ищите Ходченкову

Хотя все главные действующие лица живут в Москве, местом действия становится Санкт-Петербург. Это удачное решение — Нева и многочисленные каналы, старая архитектура и разводные мосты — всё это создаёт подходящий фон для романтической линии. В качестве базовой юмористической составляющей создатели фильма выбрали комедию положений — герои фильма постоянно оказываются в неловких ситуациях. Лёша, соблазнившись внезапным предложением Иры приехать к ней в Питер, изменяет невесте. Происходит это в отеле, который отец Алёны как раз собирался купить, а потому приехал осмотреть (именно в этот неподходящий для главного героя день). Алексей начинает выкручиваться и лгать. Он сочиняет историю о том, что его живущая в Санкт-Петербурге бабушка тяжело больна, но теперь сюда приезжает и Алёна с намерением морально поддержать своего жениха.

«Любит не любит»: Ищите Ходченкову

За всем этим комизмом есть и бытовая жизненная истина: даже одна маленькая ложь создаёт большие трудности. Герой, единожды соврав, создаёт параллельный мир, реальность которого отныне вынужден постоянно поддерживать и подкреплять всё новыми и новыми выдумками. Только реальность всегда сопротивляется насилию над собой — отсюда и сложности Алексея. Впрочем, как, судя по всему, считают создатели фильма, оно и к лучшему.

Романтическая комедия «Любит не любит» дарит зрителю радость узнавания простой сюжетной линии, ничем не осложненной, - герои шаблонны, а их реакции предсказуемы. На месте персонажей оказываются чистые функции — скучная «правильная» невеста, отвязная «оригинальная» журналистка, мечущийся главный герой, который образует вершину треугольника. Алексей слишком нерешителен - даже в интрижку он ввязывается с опаской и неуверенностью. Его невеста, кажется, не способна закатить внятный скандал. И даже Ира - самый живой персонаж фильма - оказывается предсказуемой. Героев как будто несёт каким-то течением, а сами они не могут решить, держаться ли по ходу течения или плыть против него, чему соответствуют и операторские решения - такие же непримечательные, как и девушка Алёна. Конечно, «Любит не любит» — это история, которая может повеселить и навести на размышления о собственной жизни. Только в этой истории найти по-настоящему живого человека трудно.



версия для печати
Поиск по меткам
Денис СалтыковКомедияРоссийские фильмы
персоны
Любовь АксёноваЕкатерина ВасильеваМаксим ВиторганСергей ГазаровЮрий КолокольниковМаксим МатвеевАлександр РатниковЛюбовь ТолкалинаСветлана ХодченковаКлим Шипенко
фильмы
Любит – не любит

фотографии >>
«Любит не любит»: Ищите Ходченкову фотографии
«Любит не любит»: Ищите Ходченкову фотографии
«Любит не любит»: Ищите Ходченкову фотографии
«Любит не любит»: Ищите Ходченкову фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Надежда Бахтина
Артем Богучарский
Владимир Волков
Иван Волков
Екатерина Кмит
Ирина Медведева
Захар Ронжин
Игорь Сергеев
Анна Топчий
Эммануэль Беар
Холли Берри
Рауль Бова
Мила Кунис
Стив Мартин
Беата Тышкевич
Марсия Гэй Харден
все родившиеся 14 августа >>

Афиша кино >>

Игла
драма, триллер
СССР, 1988
7 социопатов
чёрная комедия
Испания, 2019
Angry Birds в кино 2
комедия, приключения, семейное кино
США, Финляндия, 2019
Ангел мой
драма, триллер
Австралия, США, 2019
Голоса с того света
мистика, триллер, фильм ужасов
Бразилия, 2018
Красивый бандит
детектив, комедия, криминальный фильм
Франция, 2018
Мобильный воин Гандам: Нарратив
боевик, научная фантастика, экранизация
Япония, 2018
Синяя бездна 2
драма, приключения, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2019
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
биография, драма
Великобритания, Канада, 2018
Однажды... в Голливуде
драма, комедия, триллер
США, 2019
Дора и Затерянный город
приключения, семейное кино
Австралия, США, 2019
Плюс один
комедия
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен