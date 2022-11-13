«Феи: Легенда о чудовище»: Как приручить монстра… в себе?

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Артисты, которых легко спутать друг с другом

Конкурс двойников: С кем путают Дженнифер Лоуренс, Тома Харди и Владимира Вдовиченкова

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«Снимай кино с друзьями»: Теория страшного от Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда

Авторы лучших независимых хорроров — и их путь от «Паранормального» до «Сверхъестественного»