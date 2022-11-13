«Феи: Легенда о чудовище»: Как приручить монстра… в себе?

Умное, глубокое, волнующее и зрелищное кино об отношениях человека и пророды, истинном мужестве и уверенности в своей правоте
История об экологической катастрофе в жанре апокалиптики, шпионский триллер о герое-одиночке и параноидальных спецслужбах, философское эссе о человеческой самонадеянности, небольшое психологическое исследование о природе эмпатии, ну и конечно же, волшебная сказка, в которой добро побеждает... страх. Проходной диснеевский релиз оказался настоящим событием. И несомненно стоит того, чтобы выбраться на него всей семьей в кино. «Легенда о чудовище»
как минимум посмешит, растрогает, порадует разного рода экранными красивостями и деликатными спецэффектами. Как максимум — заставит задуматься о действительно серьезных вещах и преподаст уроки истинного мужества, представленного в облике в высшей степени женственных маленьких персонажей.
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«Феи: Легенда о чудовище» Стива Лотера
Разве можно было этого ждать от второстепенного полнометражного сериала? Диснеевские «Феи
» и в первых-то выпусках не поражали: этот спин-офф «Питера Пена
», предназначенный изначально для выпуска в формате «домашнее видео» (то есть прямиком на DVD), ублажал, конечно, взгляд обычными диснеевскими красивостями (пейзажи, рассыпающаяся звездами золотистая волшебная пыльца, симпатичные феечки, что твои барби), но и впрямь подходил скорее для домашнего досуга маленьких принцесс, чем для полноценного семейного похода в кинотеатр. Однако с появлением Джона Лассетера
на Disney происходят вещи все более удивительные. И вот очередное чудо: средний (по голливудским меркам) хоум-видео проект превращается в настоящее большое кино: умное, глубокое, волнующее, зрелищное и вполне себе оригинальное. Конечно, не в тройку, но уж точно в десятку лучших мультфильмов года «Легенду о чудовище» включить можно точно. Достаточно сказать, что к концу фильма не только половина женского зала хлюпала носами, но и некоторые мужчины украдкой утирали слезы.
В общем… мир фей. Живут они в волшебном лесу и заботятся о природе. Все они умеют летать с помощью волшебной пыльцы, и каждая обладает особенным талантом. В главной роли — сумасбродная Фауна, фея, изучающая животный мир и заботящаяся о нем в меру собственного разумения. Последнего, впрочем, маловато: Фауна вечно связывается с какими-то опасными существами и подвергает опасности всех сородичей. Вот хоть недавно: притащила в поселение птенца ястреба, пожалела, видишь ли, раненную птичку, выходила, а потом родичи этого ястребенка чуть было не сожрали маленьких волшебниц. К счастью, подоспели феи-разведчицы, доблестные воины, которые охраняют фейный покой и рубежи волшебного царства.
Одним словом, эта самая Фауна ввязалась в очередную передрягу. Подружилась не много не мало со страшным косматым монстром в сто-пятьсот фейных ростов. Это и само по себе весьма опасное знакомство, а тут еще всплывает древняя легенда, будто этот монстр как-то связан с регулярными экологическими катастрофами, раз в тысячу лет случающимися в фейном мире: что твой Вельзевул изображен он на древних пергаментах с рогами и крыльями, с горящими глазами и молниями в голове. Конечно, разведчицы с ног сбились, чтобы найти страшное существо и его обезвредить.
Сам по себе сюжет не то чтоб сильно оригинален: тут можно вспомнить и «Как приручить дракона
», и, может, отчасти «Паранормана
», и множество еще мультфильмов последних лет, рассуждающих на тему страха перед неизвестным. Но послание «Легенды о чудовище» имеет свои нюансы: «Феи» изначально были экологическим проектом, и новая часть — также про взаимоотношения человека с природой. Даже не столько, может быть, про страх, сколько про убийственное стремление к контролю над миром, которое, по мнению создателей фильма, и чревато возникновением экологической катастрофы.
И еще, в не меньшей степени, «Легенда о чудовище» — это фильм про уверенность в своей правоте. Про то, что истинное знание зачастую бывает недоступно человеческому пониманию, и до поры до времени каждый вынужден полагаться на интуицию, иногда даже до тех пор, пока не станет слишком поздно. В фильме вовсе нет отрицательных персонажей: каждый абсолютно и однозначно хочет добра, каждый выполняет свою роль и функцию в меру понимания, у каждого — своя правда, и каждый проявляет завидную самоотверженную доблесть. Авторы не осуждают ни тех, чье мнение оказалось правильным, ни тех, кто заблуждался, а отдают дань уважения обеим сторонам.
Хоть внешне фильм и девчачий, но речь в нем идет о самых что ни на есть маскулинных понятиях: об истинном мужестве и настоящей воинской чести. Авторы довольно убедительно показывают, что мужество проявляется не столько в бесстрашии перед врагом, сколько в смелости отстаивать свою веру перед сородичами. Что до воинской чести, ее символом авторы, похоже, считают не столько следование долгу, сколько способность склонить голову в покаянном жесте, признавая неправоту. Конечно, с этими утверждениями можно и поспорить, однако несомненно у хрупких героинь есть чему поучиться не только маленьким принцессам, но и взрослым мужчинам.
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