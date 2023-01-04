«Астерикс: Земля богов» // Старая сатира о самом главном

Мультфильм про двух славных галлов, близкий к тексту оригинального комикса
Нескончаемая эскапада шуток и гэгов, завораживающий динамизм действия, яркие характеры, неожиданные звуковые эффекты, яркий дизайн, броская анимация и весьма актуальный сюжет — новый фильм про Астерикса и Обеликса несомненно понравится многим. И хотя сюжетная линия не всегда хорошо читается, сценарные просчеты в этом фильме с лихвой компенсируются дерзким исполнением и обаянием двух главных героев, которые давно уже полюбились публике во всем мире.
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«Астерикс: Земля богов» Александра Астье
Очередной сиквел про двух славных галлов (невероятно, уже 9-й мультфильм из серии, если не считать четырех игровых картин) — довольно близкая к тексту экранизация одного из комиксов Рене Госинни
и Альбера Удерзо
, а именно рисованной истории под названием «Усадьбы богов», впервые напечатанной в журнале Pilote в 1971-м году.
Сюжет прост: Юлий Цезарь укрепляет империю, помеха – небольшая галльская деревня в Бретани. Чтобы справиться с непокорными, Цезарь принимает решение организовать в этой земле римскую колонию, которая будет называться «Земля богов» (в комиксе — «Усадьбы богов» соответственно). С бригадой рабов римляне отправляются на строительство, чтобы возвести посреди леса многоэтажки элитного класса. Однако галлы, само собой, недовольны. Под предводительством Астерикса и с помощью волшебного зелья, они досаждают римлянам — до тех пор, пока некоторые жители деревни не начинают усматривать определенные выгоды в таком соседстве.
Параллельно разворачивается история одного римского семейства (мама, папа и их сын Проказникус), которое выиграло в лотерею элитную квартиру в Земле Богов и отправляется в далекую Бретань, чтобы зажить новой шикарной жизнью. Увы, задача оказывается не из легких: для начала семья сталкивается с бюрократическими препонами, а потом становится жертвой римской политики, поскольку квартира их достается переселенцам из галльской деревни…
В фильме разворачивается еще множество побочных историй, однако и перечисленного достаточно, чтобы понять: «Астерикс: Земля богов»
— картина как бы не совсем детская, даже, скорее, совсем не детская. И хотя ребенок может смотреть эту ленту вполне увлеченно (в ней довольно красочного, смешного, динамичного, захватывающего и даже трогательного) большинство коллизий младшим зрителям понять будет непросто. Начиная, собственно, с основной истории, касающейся экологии, этнической идентичности, колонизаторских угроз и соблазнов, глобализации и захвата девственных территорий расширяющимся рынком недвижимости. Далее по списку: бюрократия, политические манипуляции правительства в адрес народа, хищническая стратегия сильных государств и обманная тактика менеджмента по отношению к персоналу. В общем, «Астерикс: Земля богов» — это в принципе совершенно взрослое кино, острая социальная сатира, которая почти даже не прикидывается детской сказкой.
Что до взрослых, они наверняка найдут в фильме немало смешного: кого могут оставить равнодушными пакеты документов на квартиру, представленные в глиняных римских табличках, профсоюзы рабов или рынок всякой всячины, который жители бретонской деревни организуют для римских туристов, продавая фальшивые редкости и местную рыбу за бешеные деньги? И, конечно же, наиболее вдумчивая публика обнаружит немало поводов для размышлений — ведь сатирические выпады Госинни и Удерзо за 43 года отнюдь не утратили своей злободневности.
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