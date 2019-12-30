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«Чем дальше в лес...» ...тем больше духless

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30 декабря 2019
Очередная неудачная экранизация бродвейского мюзикла

«Чем дальше в лес...» ...тем больше духless

В сказочном лесу все, как положено: Красная шапочка (Лилла Кроуфорд), утрамбовав в корзинку хлебобулочные изделия, направляется к бабушке, бестолковый мечтатель Джек (Дэниэл Хаттлстоун) идет на рынок, чтобы выручить за лучшего друга - белоснежную корову, не дающую молока, - минимум пять золотых, а Золушка (Анна Кендрик) хочет на бал, но вместо этого подбирает рассыпанные мачехой (Кристин Барански) злаки.

Внезапно в судьбы и без того несчастных старых знакомых вклинивается бездетный Пекарь (Джеймс Корден) с женой (Эмили Блант), которым ведьма (Мерил Стрип) обещает непорочное зачатие в обмен на белую корову, красный плащ, золотую туфельку и прядь волос цвета кукурузы. В лесу все дорожки многократно пересекаются, обманчивые силуэты и желания сбивают путников с верной тропы, а из-за дерева выскакивает то Серый волк (Джонни Депп), то Прекрасный принц (Крис Пайн), то призрак отца Пекаря (великий Саймон Расселл Билл в смехотворно эпизодической роли).

«Чем дальше в лес...» ...тем больше духless

Экранизацию популярного бродвейского мюзикла с почти 30-летней историей доверили Робу Маршаллу - висконсинской тени База Лурмана, человеку, который перенес на киноэкран «Чикаго», заставил петь «8 ½» Феллини («Девять») и пустил ко дну франшизу «Пираты Карибского моря», показав второй результат по сборам, но первый - по художественной беспомощности.

Стиль Маршалла вообще ускользает от определения, как тень, как опереточный кариес, нередко диктуемый самим материалом. В случае мюзикла Into the woods, переведенный для российского проката как «Чем дальше в лес», это не столько режиссерская работа, сколько по-прежнему творение композитора и либретиста Стивена Сондхейма, который в 80-е плодотворно коллаборировал с Джеймсом Лапайном - автором книги и первым постановщиком мюзикла. В 1986-м премьера состоялась в Сан-Диего, год спустя - на Бродвее.

«Чем дальше в лес...» ...тем больше духless

В этой работе Сондхейм подмял под себя материал, пропустив его через горнило непростой юности. Когда будущему кудеснику Бродвея было десять лет, из семьи ушел отец, а с матерью отношения не сложились настолько, что она винила его в неудачном браке и даже написала сыну письмо, в котором обозвала главной ошибкой жизни. Когда она умерла, через пять лет после бродвейской премьеры Into the woods, Сондхейм похороны проигнорировал. Позже он признавался, что конфликты с фигурами отца и матери сполна воплотились в либретто к мюзиклу (особенно он оттянулся на ускользнувшем от ответственности папаше Пекаря).

Тридцать лет спустя робкий ревизионизм мюзикла, ловко смешавшего истории про Джека и бобовый стебель, Красную шапочку, Золушку и Рапунцель, выглядит бледнее в соседстве с новыми трактовками сказок братьев Гримм - и в сериале «Однажды в сказке», и особенно в комиксе «Сказания» (Fables), который не только собрал и переосмыслил внушительное количество сюжетов и персонажей, но и вдоволь наигрался со стилями повествования. На их фоне попросту теряются однообразные песенные номера, эпизоды ради эпизодов и приторная канонада хеппи-эндов, сменяющаяся получасовым мрачным взглядом на «жили долго и счастливо» - уроком всем тем, кто мечтает, не задумываясь о последствиях. Вот уж действительно: бойтесь своих желаний. И, возможно, родителей. И уж точно - Роба Маршалла.


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«Чем дальше в лес...» ...тем больше духless фотографии
«Чем дальше в лес...» ...тем больше духless фотографии
«Чем дальше в лес...» ...тем больше духless фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Лизавета В (Санкт-Петербург)   11.01.2015 - 19:06
замечательная рецензия на эту убогость! особенно вердикт. Правда, прочла ее уже после того, как отправила свой отклик в раздел обсуждения. читать далее>>
№ 1
Анастасия0902   29.12.2014 - 14:41
Мне понравился этот фильм, очень увлекательно! Особенно когда смотришь в кинотеатре! Правда, жаль, что Джонни Дэпа мало показпли! А так оценка 7/10 читать далее>>
Всего сообщений: 2
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