«Чем дальше в лес...» ...тем больше духless

Очередная неудачная экранизация бродвейского мюзикла
В сказочном лесу все, как положено: Красная шапочка (Лилла Кроуфорд
), утрамбовав в корзинку хлебобулочные изделия, направляется к бабушке, бестолковый мечтатель Джек (Дэниэл Хаттлстоун
) идет на рынок, чтобы выручить за лучшего друга - белоснежную корову, не дающую молока, - минимум пять золотых, а Золушка (Анна Кендрик
) хочет на бал, но вместо этого подбирает рассыпанные мачехой (Кристин Барански
) злаки.
Внезапно в судьбы и без того несчастных старых знакомых вклинивается бездетный Пекарь (Джеймс Корден
) с женой (Эмили Блант
), которым ведьма (Мерил Стрип
) обещает непорочное зачатие в обмен на белую корову, красный плащ, золотую туфельку и прядь волос цвета кукурузы. В лесу все дорожки многократно пересекаются, обманчивые силуэты и желания сбивают путников с верной тропы, а из-за дерева выскакивает то Серый волк (Джонни Депп
), то Прекрасный принц (Крис Пайн
), то призрак отца Пекаря (великий Саймон Расселл Билл
в смехотворно эпизодической роли).
Экранизацию популярного бродвейского мюзикла с почти 30-летней историей доверили Робу Маршаллу
- висконсинской тени База Лурмана
, человеку, который перенес на киноэкран «Чикаго»
, заставил петь «8 ½» Феллини
(«Девять»
) и пустил ко дну франшизу «Пираты Карибского моря»
, показав второй результат по сборам, но первый - по художественной беспомощности.
Стиль Маршалла вообще ускользает от определения, как тень, как опереточный кариес, нередко диктуемый самим материалом. В случае мюзикла Into the woods
, переведенный для российского проката как «Чем дальше в лес»
, это не столько режиссерская работа, сколько по-прежнему творение композитора и либретиста Стивена Сондхейма
, который в 80-е плодотворно коллаборировал с Джеймсом Лапайном
- автором книги и первым постановщиком мюзикла. В 1986-м премьера состоялась в Сан-Диего, год спустя - на Бродвее.
В этой работе Сондхейм подмял под себя материал, пропустив его через горнило непростой юности. Когда будущему кудеснику Бродвея было десять лет, из семьи ушел отец, а с матерью отношения не сложились настолько, что она винила его в неудачном браке и даже написала сыну письмо, в котором обозвала главной ошибкой жизни. Когда она умерла, через пять лет после бродвейской премьеры Into the woods
, Сондхейм похороны проигнорировал. Позже он признавался, что конфликты с фигурами отца и матери сполна воплотились в либретто к мюзиклу (особенно он оттянулся на ускользнувшем от ответственности папаше Пекаря).
Тридцать лет спустя робкий ревизионизм мюзикла, ловко смешавшего истории про Джека и бобовый стебель, Красную шапочку, Золушку и Рапунцель, выглядит бледнее в соседстве с новыми трактовками сказок братьев Гримм - и в сериале «Однажды в сказке»
, и особенно в комиксе «Сказания
» (Fables), который не только собрал и переосмыслил внушительное количество сюжетов и персонажей, но и вдоволь наигрался со стилями повествования. На их фоне попросту теряются однообразные песенные номера, эпизоды ради эпизодов и приторная канонада хеппи-эндов, сменяющаяся получасовым мрачным взглядом на «жили долго и счастливо» - уроком всем тем, кто мечтает, не задумываясь о последствиях. Вот уж действительно: бойтесь своих желаний. И, возможно, родителей. И уж точно - Роба Маршалла.
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