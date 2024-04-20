«Снежная королева 2: Перезаморозка» // Хит с русским акцентом

Российский международный мульт-блокбастер о борьбе с холодом
Тролль Орм (Иван Охлобыстин
), запомнившийся зрителям еще по первой части «Снежной королевы
», после разрушения ледяного царства пытается вернуться к мирной жизни. Однако получается плохо, а тут еще старенькая бабушка требует заботы и внимания. Чтобы решить свои проблемы, Орм слегка привирает, потом еще раз — и еще, и еще. Увы, цена обмана оказывается весьма и весьма высокой. И вот Орму ради спасения мира предстоит сразиться с самым коварным, хитрым и сильным противником, какого только можно представить.
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«Снежная королева 2: Перезаморозка»
В фильме «Снежной королева 2»
есть почти все составляющие для международного успеха. Сразу пленяет шикарное изображение: авторы выстроили невероятные декорации города троллей, наполнив его множеством ярких и остроумных деталей, снова смоделировали великолепной красоты ледяные конструкции, придумали десятки ярких второстепенных персонажей, до отказа наполнили историю маленькими и масштабными спецэффектами. В общем, проделали действительно серьезную работу, которую можно увидеть только в дорогих и шикарных продакшнах.
Сразу же обращает на себя внимание и главный герой — необычный, запоминающийся, с ярким сложным характером, — а также второстепенные персонажи, тоже весьма фактурные. Достоин похвалы и выбор сюжетной схемы: тема двойников нечасто разыгрывается в мультипликации, а ведь она так эффектно и увлекательно выглядит. К слову, эта тема добавляет фильму, в целом довольно западническому, отчетливый и в то же время небанальный русский акцент, ибо «двойничество» как метафора сложности человеческой личности — мотив, глубоко укорененный в русской культуре, вспомнить хоть Достоевского или Гоголя.
А уж к финалу фильма становится понятно, что в Wizart Animation просто-таки попали в нерв самого актуального международного мультипликационного тренда: ведь идею о том, что главная победа человека — это победа над собой, только-только начали разыгрывать самые крупные и крутые международные студии.
В общем, воронежская студия превзошла и себя, и остальные наши студии в непростом деле международного позиционирования. И успех ждать себя не заставил: фильм был включен в лонг-лист «Золотого глобуса», куплен во многие страны и даже уже вышел в прокат в Великобритании. Беспрецедентно для наших мультфильмов.
Надо думать, что и российский зритель «Снежную королеву 2» вниманием не обойдет: хороший пиар, шикарные плакаты, шлейф информации о международном интересе, приятное послевкусие от первой части, низкая конкуренция детских фильмов в новогоднем прокате, патриотические настроения, в конце концов. Все это дает «Перезаморозке» отличные возможности собрать серьезную кассу и стать вторым (после студии «Мельница») российским брендом, который способен конкурировать с мультипликационным Голливудом.
Казалось бы, можно на этом поставить точку. Беда в том, что при всех достоинствах фильм получился почти таким же холодным, как нарисованное в нем ледяное царство. Возможно, виной тому несимпатичный герой. Продюсер фильма Юрий Москвин
сказал на пресс-конференции, что, согласно опросам, из всех персонажей первой «Снежной королевы» зрителям больше всего запомнился именно Орм, поэтому он и стал главным героем сиквела.
Увы, что хорошо для персонажа второго плана (в первой части Орм выгодно оттенял слишком положительную Герду
и придавал объем фильму в целом), не всегда годится для главного героя. Противноватый тролль со скрипучим, вечно кривляющимся голосом Ивана Охлобыстина
скорее раздражает, чем вызывает сочувствие, так что сопереживать ему в разного рода злоключениях необычайно сложно.
Смущает и дидактика фильма: полтора часа зрителям объясняют, что врать — это плохо. Оно, конечно, так, но утверждение, будто все самое ужасное в мире происходит из-за вранья, кажется спорным и слегка преувеличенным. Даже в этом конкретном сюжете Орм врет не потому, что ему так нравится врать, а потому что он жаден, ленив, недисциплинирован, эгоистичен и тщеславен. Не очень понятно, почему именно его вранье, а не остальные несимпатичные качества, становится главной проблемой.
Наконец, смущает и то, что «Снежная королева 2» так явно повзрослела по сравнению с первой частью. В ней появилось много шуточек для взрослых, политических подтекстов и аллюзий, связанных с поп-культурой, разного рода маленьких пошлостей и скабрезностей, которые вроде бы должны привлекать к фильму взрослую аудиторию, но на деле именно в этой ленте выглядят неуместно, поскольку во многом убивают атмосферу волшебной сказки, которая так тщательно и правдоподобно создается на визуальном уровне. Объясняя «взросление» бренда, Юрий Москвин сослался на прокатчиков, которым удобнее и выгоднее работать именно с семейным кино. Прокатчикам, конечно, видней, чего хочет массовый зритель. И, надо думать, «Снежная королева 2» этим ожиданиям абсолютно соответствует.
Другое дело, что детская культура в высшем проявлении может не только удовлетворять потребительский спрос, но и оставлять в детских сердцах заметный след: идеи и ощущения, которые ребенок пронесет через всю жизнь. «Снежная королева 2» могла бы стать таким фильмом: ведь под блестящим ледяным покровом в ней можно найти идеи про горечь предательства и борьбу с собой, про внутренних демонов, которые однажды могут взять власть над всем нашим миром, и про ужас вечного холода, на который обречены отказавшиеся от любви ради мелкой корысти... Одним словом, «Снежная королева 2» могла бы стать не только успешным фильмом, но и по-настоящему хорошим, важным фильмом для детей и их родителей. Увы, вряд ли она им станет. Разве что в следующем сиквеле, уже насладившись успехом нынешнего, авторы и продюсеры поставят перед собой более амбициозные и высокие цели, чем соответствие чьим бы то ни было ожиданиям.
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