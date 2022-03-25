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«Мамы 3»: И повторится все по новой - салат, салют, сюжет кондовый

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25 марта 2022
Новогодняя антисанкционная комедия

«Мамы 3»: И повторится все по новой - салат, салют, сюжет кондовый

Как в канун Нового года могут встретиться капризная телеведущая (Анастасия Заворотнюк), страдающая комплексом неузнанной звезды, и простая пенсионерка советской закалки (Ольга Волкова), каждое 31 декабря занятая приготовлением ведер с салатами под аккомпанемент «Иронии судьбы»? Что у них может быть общего с рассеянной и сентиментальной барышней (Мария Семкина), которая работает няней, а Новый год встречает в одиночестве и грезах о мужчине своей мечты? Объединяет их то, что все трое, несмотря на различия, испытали радость материнства. А еще — купили билеты на соседние места в самолете до Праги.

Смотреть онлайн «Мамы 3» Георгия Малкова и Эмиля Никогосяна
В столицу Чехии, впрочем, они не попадают — погодные условия вынуждают самолет приземлиться в безымянном польском городке. Три мамы уезжают на ночную «экскурсию» в центр, оставив чемоданы в аэропорту под присмотром нового знакомого – университетского профессора (Андрей Ургант), отправившегося в Прагу на встречу с невестой по интернет-переписке. Этот любовный круиз очень беспокоит его сына (Гарик Харламов), уверенного в уготовленном для отца обмане. В результате веселая компания не успевает на следующий рейс — и остается отмечать первый праздник года в безлюдном польском захолустье.

«Мамы 3»: И повторится все по новой - салат, салют, сюжет кондовый

Желание наших мам сменить обстановку и отметить Новый год на западный манер поначалу вызывает неподдельный интерес (ожидаешь что-то вроде зарубежных «вояжей Степаныча»), но заканчивается все типичным русским безысходным застольем. На главной площади города, с ведрами оливье, музыкой и салютами. Половина местных жителей, которых встречают наши герои, в итоге загремела в больницу, а сами они оказались в местном отделении полиции — русские в городе, как же иначе. О том, что все действо построено на стереотипах, избитых настолько, что уже даже не смешно, можно и не говорить.

Возникает вполне логичный вопрос — причем тут мамы? Если постараться, можно заметить попытки соответствовать статусу сиквела и худо-бедно эту тему раскрыть. Иногда сложные, иногда комичные сцены материнства раскрываются через флешбэки из жизни главных героинь — и если бы не эти микросюжеты, то связь фильма и названия была бы утеряна полностью. У главных героинь в это время отпуск, поэтому их счастливые муки материнства переданы ностальгическими сценками — в реальности их больше заботит закупка продуктов и организация настоящего русского застолья. На этом фоне все «драматические» эпизоды про мать-героиню с пятью детьми выглядят искусственными.

«Мамы 3»: И повторится все по новой - салат, салют, сюжет кондовый

Как ни странно, единственные настоящие «мамы» в фильме — это беременная польская жена ностальгирующего по Родине и новогодним салатам белоруса, начальница местной полиции, опекающая сына от любых «опасностей» на службе, и, наконец, герой Гарика Харламова. Последний почти подсознательно проявляет материнскую опеку в отношении отца, пытаясь уберечь его от разочарования, — и это выглядит трогательнее, чем все реминисценции персонажа Заворотнюк.

Возможно, все было бы куда лучше, если бы не катастрофическое для жанра новогодней комедии отсутствие юмора. С неправдоподобными деталями сюжета еще можно согласиться — это вполне типично для новогодних историй, так что сценаристам можно кое-что простить. Что герои спокойно снуют из здания аэропорта и обратно, будто таможни и паспортного контроля не существует. Что центральные городские площади в Европе постапокалиптически безлюдны. Что героя Тимура Родригеза — «рокера», очень старающегося быть Стивеном Тайлером из Aerosmith, но в итоге напоминающего пародию на Владимира Преснякова, — госпитализируют с травмами, а через 10 минут экранного времени он уже скачет по сцене, исполняя композиции под аккомпанемент местных панк-фриков. Новогоднее волшебство, не иначе.

Чуть забавнее сюжет выглядит через фильтр антисанкционной комедии: «русские в городе» захватили радиоэфир, чуть не подрались за банку зеленого горошка в магазине, устроили алко-марафон в панк-клубе, научили местную молодежь выбирать спиртные напитки и резать салаты ведрами — в общем, показали этим скучным европейцам, как надо праздновать Новый год. И не важно, что на дорогое импортное шампанское наши герои наклеивают этикетку от «Советского» — на вкус то свое самое лучшее!


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«С новым годом, мамы!»
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