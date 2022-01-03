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«Три богатыря: Ход конем»: Царство, деньги, один ствол

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3 января 2022
Шестой эпизод из цикла мультфильмов о трех богатырях

«Три богатыря: Ход конем»: Царство, деньги, один ствол

Придворный конь Гай Юлий Цезарь (Дмитрий Высоцкий) узнает о готовящемся заговоре против царя (Сергей Маковецкий), о чем немедля информирует правителя. Дело обостряется тем, что дружина убыла на учения, а богатыри (Дмитрий Быковский-Ромашов, Валерий Соловьев и Олег Куликович) заняты поимкой пирата Потани. Тогда Юлий, дабы спасти ситуацию, решается на авантюру: обращается к азартному и алчному волшебному дереву. Хитрый дуб мошенническим путем овладевает Киевом, превращает его в один большой игорный дом и обдирает всех жителей до последнего листика. Вся надежда на богатырей, но тех изрядно затормаживают многочисленные загадки и преграды. Кто же спасет Киев от алчного древесного бизнесмена?

«Три богатыря: Ход конем»: Царство, деньги, один ствол

Шестой эпизод из цикла мультфильмов о трех богатырях от киностудии «Мельница», в общем-то, не сильно отличается от предыдущего детища творческой группы под руководством режиссера Константина Феоктистова«Трех богатырей: На дальних берегах». Все недостатки пятой части перекочевали в «Ход конем», главный из которых слабая драматургическая основа. Рваный сюжет лишен плавности и стройности повествования, кажется, эпизоды просто сменяют друг друга и ни к чему не ведут. Никуда не делся и бьющий по ушам, совершенно не соответствующий выбранному жанру саундтрек от композитора Михаила Чертищева (вновь наследие «Дальних берегов»). Эволюция персонажей в шестой части отсутствует как вид. Вызывает недоумение и соседство былинных персонажей с откровенно чуждыми нашей фольклорной традиции мифическими существами вроде Пегаса.

«Три богатыря: Ход конем»: Царство, деньги, один ствол

А главный повод для стресса - юмористическая начинка картины, состоящая из несмешных однообразных шуток и наполовину из так рьяно хулимых гэгов на американский манер. По-настоящему веселых эпизодов в картине слишком мало, многие остроты не понятны потенциальной детской аудитории и при этом слишком просты для аудитории взрослой. Вдобавок этот парад слабо связанных юморесок и эпизодов где-то на пути к финалу теряет мораль, которая детскому мультфильму полагается по закону жанра.

Смотреть онлайн «Три богатыря: Ход конем» Константина Феоктистова

Финал «Хода конем» оставляет ощущение недосказанности (многие сюжетные повороты так и не были завершены), а также разочаровывающее послевкусие порядком выдохшегося праздничного напитка. Вероятно, главным оправданием подобному набору нестыковок и откровенных недочетов являются кассовые сборы. Два предыдущих эпизода франшизы «Три богатыря» неизменно окупались, а значит, есть все основания полагать, что и «Ход конем» за новогодние праздники соберет приличную кассу.

«Три богатыря: Ход конем»: Царство, деньги, один ствол

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обсуждение >>
№ 2
Наталия Гаврилова (Москва)   7.01.2015 - 15:19
Сходили сегодня - ни о чем...Сюжет высосан из пальца! Насколько первые три части были замечательными, настолько последняя-ужасна..Надо было остановиться на "На дальних берегах".. читать далее>>
№ 1
GaryVan (Санкт-Петербург)   3.01.2015 - 20:14
Детёныш, (13) лет сегодня ходил. Когда вернулся - спрашиваем : Ну, как? Ибо, с женой, тоже хотели сходить, но не вышло... Отвечает: "Почти фигня! Парочка нормальных моментов есть... И всё!" Ну,... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Три богатыря и Шамаханская царица 3DТри богатыря. На дальних берегахТри богатыря. Ход конем

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«Три богатыря: Ход конем»: Царство, деньги, один ствол фотографии
«Три богатыря: Ход конем»: Царство, деньги, один ствол фотографии
«Три богатыря: Ход конем»: Царство, деньги, один ствол фотографии
«Три богатыря: Ход конем»: Царство, деньги, один ствол фотографии
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