«Три богатыря: Ход конем»: Царство, деньги, один ствол

Шестой эпизод из цикла мультфильмов о трех богатырях
Придворный конь Гай Юлий Цезарь (Дмитрий Высоцкий
) узнает о готовящемся заговоре против царя (Сергей Маковецкий
), о чем немедля информирует правителя. Дело обостряется тем, что дружина убыла на учения, а богатыри (Дмитрий Быковский-Ромашов
, Валерий Соловьев
и Олег Куликович
) заняты поимкой пирата Потани. Тогда Юлий, дабы спасти ситуацию, решается на авантюру: обращается к азартному и алчному волшебному дереву. Хитрый дуб мошенническим путем овладевает Киевом, превращает его в один большой игорный дом и обдирает всех жителей до последнего листика. Вся надежда на богатырей, но тех изрядно затормаживают многочисленные загадки и преграды. Кто же спасет Киев от алчного древесного бизнесмена?
Шестой эпизод из цикла мультфильмов о трех богатырях от киностудии «Мельница», в общем-то, не сильно отличается от предыдущего детища творческой группы под руководством режиссера Константина Феоктистова
– «Трех богатырей: На дальних берегах»
. Все недостатки пятой части перекочевали в «Ход конем»
, главный из которых слабая драматургическая основа. Рваный сюжет лишен плавности и стройности повествования, кажется, эпизоды просто сменяют друг друга и ни к чему не ведут. Никуда не делся и бьющий по ушам, совершенно не соответствующий выбранному жанру саундтрек от композитора Михаила Чертищева
(вновь наследие «Дальних берегов»). Эволюция персонажей в шестой части отсутствует как вид. Вызывает недоумение и соседство былинных персонажей с откровенно чуждыми нашей фольклорной традиции мифическими существами вроде Пегаса.
А главный повод для стресса - юмористическая начинка картины, состоящая из несмешных однообразных шуток и наполовину из так рьяно хулимых гэгов на американский манер. По-настоящему веселых эпизодов в картине слишком мало, многие остроты не понятны потенциальной детской аудитории и при этом слишком просты для аудитории взрослой. Вдобавок этот парад слабо связанных юморесок и эпизодов где-то на пути к финалу теряет мораль, которая детскому мультфильму полагается по закону жанра.
Смотреть онлайн
«Три богатыря: Ход конем» Константина Феоктистова
Финал «Хода конем» оставляет ощущение недосказанности (многие сюжетные повороты так и не были завершены), а также разочаровывающее послевкусие порядком выдохшегося праздничного напитка. Вероятно, главным оправданием подобному набору нестыковок и откровенных недочетов являются кассовые сборы. Два предыдущих эпизода
франшизы «Три богатыря» неизменно окупались, а значит, есть все основания полагать, что и «Ход конем» за новогодние праздники соберет приличную кассу.
обсуждение >>