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«Седьмой сын»: Зимой и летом - жги ведьм!

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19 апреля 2021
Потенциальная франшиза с заклинаниями, всполохами пламени и заговоренным оружием

«Седьмой сын»: Зимой и летом - жги ведьм!

Когда-то Грегори (Джефф Бриджес), усердный ведьмак в самом расцвете сил, полюбил ведьму Малкин (Джулианна Мур), прозванную в честь российского хоккеиста, а когда та начала творить злую ворожбу, запер ее в подземной темнице посреди пустыни. Годы шли, Грегори изгонял темные силы и медленно спивался, меняя мрущих подмастерьев, как поп-певица костюмы, а Малкин набиралась колдовской мощи, чтобы на фоне кровавой Луны вырваться из заточения и замыслить ужасный ведьмопокалипсис. Лишившись в схватке с экс-возлюбленной последнего ученика (по-прежнему невеселый Кит Харингтон), Грегори отправился за новым кандидатом в ведьмаки - доходягой Томом Уордом (Бен Барнс), седьмым сыном седьмого сына, которому на роду написано стать борцом с нечистью, влюбиться в непростую девушку (Алисия Викандер), спасти мир и узнать, почему сатанеют порядочные женщины.

Снаряженный классическим сюжетом становления, «Седьмой сын» - потенциальная франшиза по мотивам серии книг Джозефа Дилейни - продолжает добрую традицию нового олдскульного фэнтэзи, невольно начатую «Джеком - покорителем великанов»: неряшливые спецэффекты, известные наперед сюжетные ходы, несколько заслуженных артистов, прыгающих вокруг коллеги помоложе, и небанальная для жанра мораль, выглядывающая между пыльными страницами канона. Зло не возникает само по себе, а порождается - зачастую теми, кто привык с ним бороться. В каком-то смысле, «Седьмой сын» - про «мы в ответе за тех, кого приручили», только с заклинаниями, всполохами пламени и заговоренным оружием.

В череде милых, взятых словно из фантастического кино двадцатилетней давности сцен поединков и погонь хочется увидеть не только пламя зарождающейся франшизы (недаром бывший учитель английского языка Дилейни настрогал тринадцать романов за одиннадцать лет), но и почерк Сергея Бодрова, для которого номинация на «Оскар» за «Монгола» стала пропуском на голливудский полигон. Получается не слишком убедительно: все промахи, как и достоинства картины, можно с одинаковой неуверенностью списать хоть на режиссера, хоть на железный кулак «фабрики грез».

«Седьмой сын»: Зимой и летом - жги ведьм!

В формуле кинематографической магии «Седьмого сына», этой химии, игре света и тени, легком волнении занавески, все подчинено чересчур очевидным законам. Джефф Бриджес в роли очередного помятого ментора с условно остроумными репликами. Джулианна Мур в не сказать чтобы новом для себя облике двоюродной сестры недавней Малефисенты. Двигатель сюжета - растерянный гуманист с лицом Бена Барнса, принца Каспиана и Дориана Грея. Воздушная шведка Алисия Викандер отбывает крепостную повинность в очередной роли любовного интереса. Первую часть фэнтэзи-линейки снимает российский режиссер - камерно, почти без мегаломанских понтов «Хоббита» и даже первого «Властелина колец», но и без стыдных, графоманских потуг «Эрагона», который - спасибо всемогущему бокс-офису - в обещанную трилогию уже никогда не превратится.

«Седьмой сын»: смотреть фильм онлайн

«Седьмой сын» картина именно что не стыдная - не выдающаяся, не особо запоминающаяся, заметно многострадальная (должна была выйти еще в 2013-м, но пост-продакшн затянулся), местами симпатичная и необязательная. В окружении порой утомляюще холеных соперников по 100-миллионной весовой категории это звучит как сомнительный комплимент, но из очередного бестселлера крепкий середняк получается так же, как ведьмак из седьмого сына седьмого сына: не по мановению волшебной палочки, а в результате немалой работы.


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обсуждение >>
№ 2
Гера К. (СПб)   11.01.2015 - 02:10
Просмотрела на одном дыхании. По-моему, было достаточно и спецэффектов, и душевности. За краткий промежуток времени мы получаем полноценную картину, сказку. У каждого героя есть свои тайны в прошлом, которые... читать далее>>
№ 1
Юнона Симоненко (Краснодар)   10.01.2015 - 10:22
Второго января посмотрели фильм, в надежде увидеть сказку... А в результате - устали очень от постоянных драк, крови и спецэффектов, все , конечно, снято великолепно, но душевности не получилось.. Зло... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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