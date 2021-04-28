«Женщина в черном-2. Ангелы смерти»: Да ну ее в болото

Хоррор по классическим канонам, но без особой фантазии
1941 год. Лондон бомбят немецкие самолеты. Группу школьников во главе с двумя учительницами, юной и душевной Евой (симпатичная Фиби Фокс
) и строгой женой бригадира Джин (Хелен МакКрори
), вывозят на автобусе за пределы города. Как только они оказываются в мрачном готическом здании со скрипучими дверями и без электричества, сразу становится ясно, что ничего хорошего ждать не следует.
«Женщина в черном-2. Ангелы смерти»: смотрить фильм онлайн
Те, кто смотрел фильм
студии «Хаммер» с Дэниэлом Рэдклиффом
или намного более пугающий оригинал
1989 года, наверное, помнят, что в доме на болотах когда-то жила Дженнет Хамфри, покончившая с собой после смерти сына и блуждающая в виде злого призрака по особняку и его окрестностям. Дженнет полна желания мстить всем за несчастную судьбу - и детишки подходят ей как нельзя лучше, особенно разучившийся говорить после смерти родителей малыш Эдвард (Окли Пендергаст
). Но Ева, в шкафу у которой есть печальные скелеты, его так просто в обиду не даст.
Режиссер Том Харпер
перенес действие из викторианской эпохи в годы Второй Мировой, но не стал менять ни локации, ни сюжетную канву: снова к женщине в черном пожаловали незваные гости, и снова ей придется их выселять. Дабы внести немного оригинальности он напустил много тумана в кадр и превратил готическую историю с привидениями почти что в j-хоррор. Во всяком случае, когда женщина в черном чуть ли не ползет по потолку, вспоминаются фильмы про бледных девушек с распущенными космами до пят. Впрочем, умению нагнетать саспенс и наводить жуть Харпер учился явно не у японских коллег. В фильме с Рэдклиффом все тоже, конечно, строилось на «Бу»-эффекте и прыжках из-за угла, но там от этого хотя бы не было скучно. В сиквеле адреналин упорно пытается бороться с зевотой, но вскоре к Еве заезжает с визитом симпатичный летчик Гарри (Джереми Ирвин
), с которым она познакомилась в поезде, намечается романтическая линия - и тут уж чарам Морфея противостоять попросту невозможно. Видимо, чтобы разнообразить действие, режиссер перебрасывает героев то в соседнюю деревню со слепым безумцем, бормочущим страшные предупреждения на манер героя трэш-комедии Трея Паркера «Каннибал! Мюзикл»
, а то и вовсе в бункер рядом с фальшивым аэродромом. Однако от перемены локации эффект не меняется.
На примере «...Ангелов смерти»
понятно, что попытки современных хоррормейкеров сделать классический фильм ужасов обречены на провал, если слепо следовать всем жанровым правилам - чуть что лезть в подвал и спрашивать в темном коридоре «Кто здесь?»
. Недавние «Аннабель»
и «Уиджи: Доска Дьявола»
эту данность только подтверждают. Жанр может спасти некоторая ирония и способность взглянуть на избитые сюжеты под слегка иным углом, но ни Харперу, ни сценаристу Джону Крокеру
это особенно не нужно – отработали без особой фантазии, зато по канонам. В школе они, скорее всего, учились на тройки.
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