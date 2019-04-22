«Приключения Паддингтона»: Лучшее средство от/для правильной жизни

Экранизация истории о медвежонке, которая получилась лучше книги
Если однажды на вокзале вы встретите маленького медведя с чемоданом, не спешите отвернуться и пройти мимо. Как знать, может он изменит всю вашу жизнь, как это случилось с семейством Браунов, приютивших у себя однажды говорящего медведя из Перу и с тех пор навсегда забывших о привычной покойной жизни. Ведь междвежонок Паддингтон (Бен Уишоу
способен любое событие превратить в настоящее приключение.
Впрочем, кто ж об этом не знает. Паддингтон давно стал международным литературным брендом: его любовь к апельсиновому мармеладу с корочками и привычка носить под шляпой сладкие бутерброды, его способность вечно попадать в невероятные передряги и выходить из них с удивительным достоинством, его очаровательная наивность и нестандартная логика – все это принесло Паддингтону популярность во множестве стран, не исключая и Россию. Однако, кажется, звездный час перуанского мишки – впереди. Несомненно, количество фанатов странного зверя стремительно увеличится после выхода киноверсии его похождений.
Пожалуй, «Приключения Паддингтона»
- редкий случай, когда фильм оказался даже лучше книги. Сохранив все достоинства литературного образца, авторы добавили большой авантюрный сюжет, яркую психологическую историю, обаятельный отчасти реалистичный, отчасти фантазийный дизайн, нетривиальные спецэффекты. На выходе получилась необычная, невероятно смешная и очаровательная сказка для всей семьи - очень британская по стилю и чудесно рождественская по настроению.
Стоит почитать рассказы о Паддингтоне, чтобы оценить, в какой степени это очарование – заслуга авторов фильма. Даже в смысле сценария разница огромна: в фильме довольно подробно рассказана семейная история Паддингтона, его перуанской тетушки (Имелда Стонтон
), которой Паддингтон пишет письма, любви к апельсиновому мармеладу, а также самой поездки в Лондон.
Обрели более яркие характеры и члены английского семейства: строгий скучный мистер Браун (Хью Бонневиль
) в первой половине фильма забавляет бесконечным брюзжанием, а во второй – пускается во все тяжкие, облачившись в костюм уборщицы и незаконно проникнув в закрытый архив; эксцентричная и артистичная миссис Браун в исполнении великолепной Салли Хокинс
превращается здесь в художницу комиксов, которая тщетно пытается расшевелить отстраненных членов распадающегося семейства; Джуди вместо доброжелательной вежливой девочки предстает в роли своенравного подростка, настроенного скептически ко всему, а к Паддингтону в первую очередь; наконец, младший Джонатан оказывается вундеркиндом-инженером, способным создавать невероятные механизмы из обычных детских конструкторов.
Всему этому милому, не очень дружному, но несомненно доброму семейству предстоит сразиться с главной злодейкой фильма – музейной таксидермистской по имени Милисент, красивой, надменной, жестокой, коварной - в общем, ровно такой, какой бывает в отрицательных ролях Николь Кидман
.
В финале победят, конечно, добро, дружба и гуманное отношение к животным, а вместе с ними – такая важная для многих английских сказок идея о том, что наравне с правилами и порядком в мире всегда должно оставаться место для абсурда, чудес и приключений, в противном случае, даже самая правильная жизнь окажется совершенно неправильной. Одним словом, каждой семье нужен свой маленький перуанский медведь: пусть он устроит потоп, пожар и разгромит полдома, зато на обоях снова зацветет давно засохшая сакура.
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