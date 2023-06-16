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«Дикие истории»: Чудеса на виражах

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16 июня 2023
Сатирический альманах на злобу дня

«Дикие истории»: Чудеса на виражах

По-бунюэлевски абсурдный пролог к альманаху, компактно разместившемся под названием «Дикие истории», настраивает на нужный лад: все пассажиры самолета оказываются знакомы с неким неудачником-музыкантом Гэбрилем Пастернаком, который работает на этом рейсе стюардом. Более того, они все его когда-то так или иначе больно задели, но Гэбриель приготовил для обидчиков последний сюрприз. За прологом последуют пять историй, смешно, желчно и остроумно написанных и замечательно срежиссированных Дамианом Сифроном. Одна из них, про столкновение на дороге яппи, мчащего по шоссе под песню из фильма «Танец-вспышка» и деревенщины, напоминает по степени саспенса спилберговскую «Дуэль», но избегает симпатий к той или иной стороне — все хороши, и никто не уйдет обиженным.

Смотреть онлайн «Дикие истории» Дамиана Сифрона
Здорово, что 39-летний аргентинский режиссер не избегает едкой социальной сатиры, умудряясь не сваливаться при этом в мрачное обличительство. В одной из историй инженер-подрывник (отличный Рикардо Дарин из «Девяти королев» и «Тайны в его глазах») мстит обидевшему ему государственному левиафану, разъедаемому коррупцией и бюрократией, и, конечно же, проигрывает, но, в отличие от героев фильма Звягинцева, успевает сказать последнее слово.

«Дикие истории»: Чудеса на виражах

В другой — мальчик-мажор, возвращаясь под утро домой, сбивает беременную девушку и со слезами на глазах признается во всем разбуженным родителям, которые решают любой ценой спасти дорогого сына. Впрочем, насчет цены еще можно поторговаться, и эта история является, пожалуй, идеальным высказыванием на тему того, как умеют и любят «решать проблемы» сильные мира сего. Финальная свадебная история по сути является аргентинским аналогом «Горько!», только здесь наиболее малоприятными оказываются все же молодожены, а не их родня и окружение. На такой романтической, но не приторной ноте закончить фильм не стыдно — «молодые» явно стоят друг друга.

В целом не очень привычно, что в альманахе за все истории отвечает один человек. Через «черные» «Байки из склепа» и «Сказки с темной стороны» или многочисленные панегирики мегаполисам с кодой «...я люблю тебя» приходилось продираться через разные по качеству (частенько очень хромающему) новеллы, чтобы выделить для себя в лучшем случае две по-настоящему интересные. «Дикие истории» представляют собой удивительное исключение — здесь все виньетки объединены не только темой мести, но еще и качеством исполнения, точностью интонации и общим задором. Возможно, Педро Альмодовар, выступивший вместе с младшим братом Агустином продюсером этой картины, вдохнул в неё тот дух анархического веселья, который давно уже не витает в его собственных фильмах.


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обсуждение >>
№ 1
Анна2002 (Орехово-Зуево)   4.03.2015 - 15:03
Странно, что нет ни одного комментария в обсуждении этого яркого фильма. Давно не смотрела столь качественно снятое, интригующее и заставляющее задуматься кино. В фильме 6 новелл с совершенно разными сюжетами... читать далее>>
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