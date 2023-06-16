«Дикие истории»: Чудеса на виражах

Сатирический альманах на злобу дня
По-бунюэлевски абсурдный пролог к альманаху, компактно разместившемся под названием «Дикие истории»
, настраивает на нужный лад: все пассажиры самолета оказываются знакомы с неким неудачником-музыкантом Гэбрилем Пастернаком, который работает на этом рейсе стюардом. Более того, они все его когда-то так или иначе больно задели, но Гэбриель приготовил для обидчиков последний сюрприз. За прологом последуют пять историй, смешно, желчно и остроумно написанных и замечательно срежиссированных Дамианом Сифроном
. Одна из них, про столкновение на дороге яппи, мчащего по шоссе под песню из фильма «Танец-вспышка»
и деревенщины, напоминает по степени саспенса спилберговскую «Дуэль»
, но избегает симпатий к той или иной стороне — все хороши, и никто не уйдет обиженным.
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«Дикие истории» Дамиана Сифрона
Здорово, что 39-летний аргентинский режиссер не избегает едкой социальной сатиры, умудряясь не сваливаться при этом в мрачное обличительство. В одной из историй инженер-подрывник (отличный Рикардо Дарин
из «Девяти королев»
и «Тайны в его глазах»
) мстит обидевшему ему государственному левиафану, разъедаемому коррупцией и бюрократией, и, конечно же, проигрывает, но, в отличие от героев фильма Звягинцева
, успевает сказать последнее слово.
В другой — мальчик-мажор, возвращаясь под утро домой, сбивает беременную девушку и со слезами на глазах признается во всем разбуженным родителям, которые решают любой ценой спасти дорогого сына. Впрочем, насчет цены еще можно поторговаться, и эта история является, пожалуй, идеальным высказыванием на тему того, как умеют и любят «решать проблемы» сильные мира сего. Финальная свадебная история по сути является аргентинским аналогом «Горько!»
, только здесь наиболее малоприятными оказываются все же молодожены, а не их родня и окружение. На такой романтической, но не приторной ноте закончить фильм не стыдно — «молодые» явно стоят друг друга.
В целом не очень привычно, что в альманахе за все истории отвечает один человек. Через «черные» «Байки из склепа»
и «Сказки с темной стороны
» или многочисленные панегирики мегаполисам с кодой «...я люблю тебя»
приходилось продираться через разные по качеству (частенько очень хромающему) новеллы, чтобы выделить для себя в лучшем случае две по-настоящему интересные. «Дикие истории»
представляют собой удивительное исключение — здесь все виньетки объединены не только темой мести, но еще и качеством исполнения, точностью интонации и общим задором. Возможно, Педро Альмодовар
, выступивший вместе с младшим братом Агустином
продюсером этой картины, вдохнул в неё тот дух анархического веселья, который давно уже не витает в его собственных фильмах.
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