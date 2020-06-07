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«Заложница 3»: Не хватило мегаватт

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7 июня 2020
Последняя миссия заботливого отца Лиама Нисона

«Заложница 3»: Не хватило мегаватт

Третья часть франшизы о борьбе супермена Брайана Миллса (Лиам Нисон) с криминальным миром, снятая Оливье Мегатоном, идёт в кинотеатрах под слоганом «Это конец!», что, видимо, продолжения уже ждать не стоит. Тем более, вот досада, в заключительной части трилогии и в заложники-то никого не берут. Экс-шпиона Брайана Миллса подставляют как виновного в убийстве бывшей жены Ленни (Фамке Янссен). Теперь полицейские становятся не просто фоновой угрозой для героя, спасающего семью, но уже настоящими активными преследователями.

Если первая «Заложница» поражала предельно мрачной сценой похищения Ким (Мэгги Грэйс), дочери главного героя, то новый фильм не блещет яркими эпизодами. В жанровой формуле не подразумевается оригинальных ходов: между константами погонь, драк и перестрелок не хватает воздуха разнообразия. Брайан Миллс изначально планировался как современный герой экшна, ум и сноровка которого заменяла груду мышц. Теперь же персонаж Лиама Нисона становится обыкновенным костоломом, а его непобедимость впечатляет уже гораздо меньше, поскольку начинает казаться фантастической. Прибавилось и сантиментов. Ким беременеет, но волнуется и боится сообщить новость строгому папе. А новый муж Ленни (Дюгрей Скотт) (разумеется, малоприятный негодяй) не идёт ни в какое сравнение чутким и сильным Брайаном.

«Заложница 3»: Не хватило мегаватт

За «экзотический» компонент на этот раз отвечает русская мафия, представленная несколькими брутальными головорезами, которые мрачно и неудачно шутят, а также стремятся напиться при первой возможности. Главный русский бандит Олег Маланков (Сэм Спруэлл) — жестокий ветеран войны в Афганистане, который в 90-х умудрился применить в России боевой опыт в деле накопления состояния. Теперь плотно татуированный негодяй становится на пути Брайана Миллса, и угадайте, кто победит в этом сражении?

Технически «Заложница 3», впрочем, остаётся на уровне неплохого экшна: машины переворачиваются, оружие стреляет, а камера выбирает подходящие ракурсы для такого оживленного действия. Сцены быстрых драк смонтированы короткими крупными планами, в стиле «кулак, лицо, пистолет», что периодически вызывает ощущения суматошного мельтешения.

«Заложница 3» — пусть и неплохо сделанный, но вполне рядовой экшн, в хеппи-энде которого сомневаться не приходится. Бывший шпион с суперспобностями выводит картину на уровень потенциально бесконечной бондианы, но режиссеру Оливье Мегатону, как ни иронично, не хватило мегаватт, чтобы удивить порядком утомленного франшизой зрителя.


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№ 1
роман565   20.01.2015 - 20:01
к великому сожалению , действительно - это конец ... во всех смыслах , но до чего же классная была первая часть ... читать далее>>
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