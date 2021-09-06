«Несломленный»: Огонь, вода и капрал Ватанабэ

Вернувшись домой с посттравматическим синдромом, Замперини пережил тяжелейшую депрессию и алкогольную зависимость. Из пропасти самоуничтожения его вытащила вновь обретенная вера. Он начал проповедовать, вернулся к спорту (не профессиональному) и, искренне простив своих мучителей, съездил в Японию, чтобы лично им об этом сообщить. Ему удалось навестить всех, кроме Ватанабэ, который намеренно не пошел на контакт с Замперини.