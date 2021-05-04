«Тупой и еще тупее 2»: Осторожно, идиотизм заразителен!

Устаревшая комедия с любимыми героями
Двадцать лет Гарри
навещал в клинике своего лучшего друга Ллойда, которого парализовало, менял ему подгузники, беседовал по душам, но однажды выяснилось, что все это сплошной розыгрыш. Ллойд
притворился паралитиком, чтобы разыграть приятеля. И неважно, что ради этого он спустил в трубу лучшие годы своей жизни. Вволю насмеявшись над «удачной»
шуткой, закадычные друзья вернулись домой, где, разбирая старую почту, узнали о том, что у Гарри есть дочь. Недолго думая, они решают отправиться на ее поиски...
«Тупой и еще тупее 2»: смотреть фильм онлайн бесплатно
Бобби
и Питер Фаррелли
зарекомендовали себя в 90-е в качестве талантливых комедиографов, сняв культовые комедии «Тупой и еще тупее»
и «Все без ума от Мэри»
. Для них никогда не было запретных тем, они не стеснялись пошлости и грубости, но со временем все их приемы и гэги были растащены молодыми талантами, а сами они стали снимать картины, вторичные по отношению к их ранним работам.
«Тупой и еще тупее 2» — это попытка братьев Фаррелли не только войти в одну реку дважды, но и реабилитироваться после всех незамеченных фильмов позднего периода. Ради этого к ним вернулись Джим Керри
и Джефф Дэниэлс
, а в небольших ролях согласились сыграть Кэтлин Тернер
, Лори Холден
и Билл Мюррей
(привет Хайзенбергу
!). Вот только зря они все это затеяли, поскольку шутки братьев устарели еще во времена их славы, а на комикующих постаревших Керри
и Дэниэлса
не очень-то приятно смотреть. Благо, в картине нашлось место Рэйчел Мелвин
, которая после «Бобров-зомби»
захотела сменить обстановку и чуть ли не перетянула на себя все одеяло, внезапно отправив Ллойда в кусты.
Многим зрителям будет обидно, что и Фаррелли, и Керри с Дэниэлсом уже далеко не те. Хотя братья самонадеянно уверены в том, что еще через 20 лет им удастся снять продолжение, в котором перед нами предстанут главные герои, страдающие маразмом и недержанием. Вопрос только в том, захочет ли зритель лицезреть своих любимых героев в подобном состоянии...
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