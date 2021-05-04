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«Тупой и еще тупее 2»: Осторожно, идиотизм заразителен!

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4 мая 2021
Устаревшая комедия с любимыми героями

«Тупой и еще тупее 2»: Осторожно, идиотизм заразителен!

Двадцать лет Гарри навещал в клинике своего лучшего друга Ллойда, которого парализовало, менял ему подгузники, беседовал по душам, но однажды выяснилось, что все это сплошной розыгрыш. Ллойд притворился паралитиком, чтобы разыграть приятеля. И неважно, что ради этого он спустил в трубу лучшие годы своей жизни. Вволю насмеявшись над «удачной» шуткой, закадычные друзья вернулись домой, где, разбирая старую почту, узнали о том, что у Гарри есть дочь. Недолго думая, они решают отправиться на ее поиски...

«Тупой и еще тупее 2»: смотреть фильм онлайн бесплатно

Бобби и Питер Фаррелли зарекомендовали себя в 90-е в качестве талантливых комедиографов, сняв культовые комедии «Тупой и еще тупее» и «Все без ума от Мэри». Для них никогда не было запретных тем, они не стеснялись пошлости и грубости, но со временем все их приемы и гэги были растащены молодыми талантами, а сами они стали снимать картины, вторичные по отношению к их ранним работам.

«Тупой и еще тупее 2»: Осторожно, идиотизм заразителен!

«Тупой и еще тупее 2» — это попытка братьев Фаррелли не только войти в одну реку дважды, но и реабилитироваться после всех незамеченных фильмов позднего периода. Ради этого к ним вернулись Джим Керри и Джефф Дэниэлс, а в небольших ролях согласились сыграть Кэтлин Тернер, Лори Холден и Билл Мюррей (привет Хайзенбергу!). Вот только зря они все это затеяли, поскольку шутки братьев устарели еще во времена их славы, а на комикующих постаревших Керри и Дэниэлса не очень-то приятно смотреть. Благо, в картине нашлось место Рэйчел Мелвин, которая после «Бобров-зомби» захотела сменить обстановку и чуть ли не перетянула на себя все одеяло, внезапно отправив Ллойда в кусты.

Многим зрителям будет обидно, что и Фаррелли, и Керри с Дэниэлсом уже далеко не те. Хотя братья самонадеянно уверены в том, что еще через 20 лет им удастся снять продолжение, в котором перед нами предстанут главные герои, страдающие маразмом и недержанием. Вопрос только в том, захочет ли зритель лицезреть своих любимых героев в подобном состоянии...


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№ 2
Юлия всё та же (Саратов)   2.03.2015 - 03:01
... Захочет. Для кого именно эти герои любимые (хотя я первый фильм смотрела под настроение не без удовольствия.. Но только под настроение. И не чаще раза в н-ное количество лет..), те захотят и будут... читать далее>>
№ 1
PROFE7OR   22.01.2015 - 05:32
Довольно щадящая мягкая статья по фильму "Тупой ещё тупее -2". Идиотизм как стойкий вирус, передаётся при просмотрах всякого низкопробного помёта. И всё это надо надо почему-то терпеть, не говоря... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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