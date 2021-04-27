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«Бёрдмен»: Он улетел, но обещал вернуться

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27 апреля 2021
Майкл Китон возвращается на экраны в образе забытой кинозвезды

«Бёрдмен»: Он улетел, но обещал вернуться

Ригган Томсон (Майкл Китон) был некогда большой голливудской звездой и играл супергероя Бёрдмена, а теперь хочет восстановить подмоченную блокбастерами репутацию, поставив на Бродвее пьесу Раймонда Карвера с собой в главной роли. Его переполняют сомнения в возможном успехе, да и окружающие градус нервозности не понижают: в него не верят ни его дочь Сэм (Эмма Стоун), недавно покинувшая реабилитационную клинику и помогающая в качестве ассистентки, ни коллега по постановке Майк, малоприятный актер с огромным самомнением (отличная работа Эдварда Нортона). В предпремьерных прогонах пьесы проходят несколько дней, в течение которых Ригган будет много общаться с людьми театра - Сэм, Майком, продюсером (единственная приличная роль Зака Галифианакиса), бывшей женой (Эми Райан), теперешней подружкой, которая играет с ним на сцене (Андреа Райзборо), вредной критикессой (Линдси Дункан). Еще он будет выпивать, драться, бегать в трусах по Таймс-сквер, поднимать силой взгляда предметы и общаться с внутренним голосом - тем самым Бердменом, который наделяет его сверхспособностями и увещевает бросить всю эту никчемную театральную затею.

«Бёрдмен»: смотреть фильм онлайн

Алехандро Гонсалес Иньяритту знаменит своими ансамблевыми картинами с актерами первого эшелона и настроением мыльных опер. В «Бёрдмене, или неожиданном достоинстве невежества» (таково полное название фильма) он неожиданно делает прыжок выше головы, позабыв до поры до времени про мелодраматизм и потоки слез и превращая киноповествование в настоящий визуальный поток сознания при помощи гения оператора Эммануэля Любецки («Дитя человеческое», «Гравитация», фильмы Теренса Малика). Впечатление, что весь фильм снят одним бесконечным кадром, конечно, ложное, но пока зрителя несет адреналиновый драйв уморительных диалогов и нелепых ситуаций, он совершенно об этом забывает.

«Бёрдмен»: Он улетел, но обещал вернуться

Впрочем, дело тут не только в фантастической операторской работе и хороших актерских – за стопроцентное попадание в цель отвечает сама фигура Майкла Китона. Во всех его персонажах, от «Битлджюса» до «Копов в глубоком запасе», заключен взрывоопасный заряд маниакальной энергии. Еще, конечно же, важно, что он играл в двух первых, бертоновских «Бэтменах» и давно уже не получал хороших ролей. Если для его Риггана шанс заявить о себе как об актере – это пьеса Карвера, то для самого Китона – это фильм Иньяритту.

И тут все-таки приходится отметить, что «Бёрдмен» так же далек от театра, как театр далек от блокбастеров про несуществующего Бёрдмена. В какой-то момент фильм превращается из «Зимнего вечера в Гаграх», перенесенного на Бродвей, в тот самый блокбастерный аттракцион, от которого так настойчиво хочет откреститься Ригган. Огромная ворона-циклоп, супергерой в черных перьях и с клювом, словно заглянувший из «Черного лебедя» Аронофски, полеты во сне и наяву между нью-йорскими небоскребами – всё это очень здорово, но явно принадлежит миру совсем другого кино.

От мелодрамы Иньяритту тоже не готов отказываться окончательно и ближе к финалу не удерживается от характерного для всего своего творчества пошловатого пафоса. Впрочем, даже при таких недочетах, это, пожалуй, самый амбициозный и талантливый фильм режиссера на сегодняшний день, а для Майкла Китона (и чего уж, Эдварда Нортона) лучшего возвращения на экраны и не пожелаешь.


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№ 2
Pomidorov   23.02.2015 - 11:29
Как хорошо, что не стал ни с кем пари заключать -)))))) Мои поздравления всей с"емочной группе. читать далее>>
№ 1
Pomidorov   28.01.2015 - 15:32
Не получат они Оскара за фильм года. Но такие фильмы нужны. Очень нужны. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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