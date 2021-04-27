«Бёрдмен»: Он улетел, но обещал вернуться

Майкл Китон возвращается на экраны в образе забытой кинозвезды
Ригган Томсон (Майкл Китон
) был некогда большой голливудской звездой и играл супергероя Бёрдмена, а теперь хочет восстановить подмоченную блокбастерами репутацию, поставив на Бродвее пьесу Раймонда Карвера
с собой в главной роли. Его переполняют сомнения в возможном успехе, да и окружающие градус нервозности не понижают: в него не верят ни его дочь Сэм (Эмма Стоун
), недавно покинувшая реабилитационную клинику и помогающая в качестве ассистентки, ни коллега по постановке Майк, малоприятный актер с огромным самомнением (отличная работа Эдварда Нортона
). В предпремьерных прогонах пьесы проходят несколько дней, в течение которых Ригган будет много общаться с людьми театра - Сэм, Майком, продюсером (единственная приличная роль Зака Галифианакиса
), бывшей женой (Эми Райан
), теперешней подружкой, которая играет с ним на сцене (Андреа Райзборо
), вредной критикессой (Линдси Дункан
). Еще он будет выпивать, драться, бегать в трусах по Таймс-сквер, поднимать силой взгляда предметы и общаться с внутренним голосом - тем самым Бердменом, который наделяет его сверхспособностями и увещевает бросить всю эту никчемную театральную затею.
«Бёрдмен»: смотреть фильм онлайн
Алехандро Гонсалес Иньяритту
знаменит своими ансамблевыми картинами с актерами первого эшелона и настроением мыльных опер. В «Бёрдмене, или неожиданном достоинстве невежества»
(таково полное название фильма) он неожиданно делает прыжок выше головы, позабыв до поры до времени про мелодраматизм и потоки слез и превращая киноповествование в настоящий визуальный поток сознания при помощи гения оператора Эммануэля Любецки
(«Дитя человеческое»
, «Гравитация»
, фильмы Теренса Малика
). Впечатление, что весь фильм снят одним бесконечным кадром, конечно, ложное, но пока зрителя несет адреналиновый драйв уморительных диалогов и нелепых ситуаций, он совершенно об этом забывает.
Впрочем, дело тут не только в фантастической операторской работе и хороших актерских – за стопроцентное попадание в цель отвечает сама фигура Майкла Китона. Во всех его персонажах, от «Битлджюса»
до «Копов в глубоком запасе»
, заключен взрывоопасный заряд маниакальной энергии. Еще, конечно же, важно, что он играл в двух первых
, бертоновских «Бэтменах»
и давно уже не получал хороших ролей. Если для его Риггана шанс заявить о себе как об актере – это пьеса Карвера, то для самого Китона – это фильм Иньяритту.
И тут все-таки приходится отметить, что «Бёрдмен» так же далек от театра, как театр далек от блокбастеров про несуществующего Бёрдмена. В какой-то момент фильм превращается из «Зимнего вечера в Гаграх»
, перенесенного на Бродвей, в тот самый блокбастерный аттракцион, от которого так настойчиво хочет откреститься Ригган. Огромная ворона-циклоп, супергерой в черных перьях и с клювом, словно заглянувший из «Черного лебедя» Аронофски
, полеты во сне и наяву между нью-йорскими небоскребами – всё это очень здорово, но явно принадлежит миру совсем другого кино.
От мелодрамы Иньяритту тоже не готов отказываться окончательно и ближе к финалу не удерживается от характерного для всего своего творчества пошловатого пафоса. Впрочем, даже при таких недочетах, это, пожалуй, самый амбициозный и талантливый фильм режиссера на сегодняшний день, а для Майкла Китона (и чего уж, Эдварда Нортона) лучшего возвращения на экраны и не пожелаешь.
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