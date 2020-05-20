«Черное море»: Она утонула

Русские и британцы в клаустрофобической драме с цветомузыкой
Бритоголовый и немногословный капитан подводной лодки Робинсон (Джуд Лоу
) остался без работы и пьет в блеклом баре пиво вместе с товарищами по несчастью, среди которых выделяется словоохотливый русский (Константин Хабенский
), изъясняющийся на нецензурном английском с зубодробительным акцентом. От классического запоя мореходов спасает богатый добродетель, который хочет заполучить груз золота, валяющийся без дела на дне Черного моря. Незадолго до начала Великой Отечественной войны Гитлер вынудил Сталина оказать финансовую поддержку подобной посылкой доброй воли, советская субмарина порт покинула, но так никуда и не причалила. Эксцентричный спонсор предприятия требует, чтобы команда состояла пополам из британцев и русских, дает координаты «клада» и зачем-то засылает в качестве лишнего рта на борт ржавой подлодки, купленной в севастопольском порту, своего счетовода (Скут МакНэйри
). Пользы от того никакой, но до поры до времени и вреда тоже. Потом ситуация резко меняется.
Клаустрофобическая драма с цветомузыкой, «Черное море» Кевина МакДональда
, режиссера «Последнего короля Шотландии»
и документальной ленты про Боба Марли
, неуклонно движется по курсу, проложенному задолго до нее многочисленными фильмами про подводные лодки, порой позволяя себе такие лобовые манипуляции, какие не позволял Владимир Хотиненко
в «72 метрах»
. В один миг все члены билингвического экипажа оказываются пассажирами судна под названием «Беда», которое одолевают нескончаемые чрезвычайные происшествия. «Черное море» вписывается в почти чеховский канон: если на стене висит подводная лодка, она обязательно утонет. Объяснений тому сценарист сериала «Утопия» Дэннис Келли
придумал добрые полдюжины - от очевидной психологической до профессионального поверья, что девственник на борту сулит беду (а Робинсон, как на зло, позвал с собой в черноморскую одиссею неопытного юнца, чтобы приглушить отцовский комплекс).
Русские и британцы, в уме потроша золотой запас, всю дорогу друг на друга недобро смотрят, скалятся, угрожают расправой и ругаются на родном языке (оба знает лишь персонаж Хабенского, да, как выяснится позже, герой Григория Добрыгина
). В законсервированном пространстве маскулинность быстро закипает, а в сухом остатке можно обнаружить историю о настоящих мужчинах, последователях отважных мореходов, которые вступили в неравный бой с проклятыми капиталистическими гигантами. Те сначала сократили число рабочих мест, а потом подло использовали отчаявшихся морских асов в еще более корыстных целях. Впрочем, социальные, психологические и моральные проблемы персонажей авторов «Черного моря» не слишком интересуют (например, в арсенале Робинсона есть флэшбеки с участием жены и ребенка - сколь назойливые, столь же и чужеродные).
Сюжетная простота вкупе с незамысловатым месседжем особенно бросаются в глаза из-за блистательного кастинга: Сергею Пускепалису
, Григорию Добрыгину
, Бену Мендельсону
, Скуту МакНэйри
, Константину Хабенскому
и Джуду Лоу
попросту тесно - не столько в «кельях» подводной лодки или характерах-манекенах, сколько в колодках драматургии. И ни давящий слезу саундтрек Илана Эшкери
, ни героические попытки оператора Кристофера Росса
ракурсами или цветом придать картине налет экзистенциальности не срабатывают. Есть популярная присказка, что хорошие актеры могут по ролям увлекательно прочесть и телефонную книгу. «Черное море» ее определенно опровергает.
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