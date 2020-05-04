«Охотник на лис»: Спорт как смертельная болезнь

Неуютная спортивная драма, основанная на реальных событиях
Обладатель золотой олимпийской медали по борьбе Марк Шульц (Чаннинг Татум
) остро чувствует ненужность и одиночество – тренировки в пустом зале и отсутствие предложений вгоняют в депрессию, а старший брат и по совместительству тренер Дэйв (Марк Руффало
) занят семейной жизнью и может помочь ему разве что советом. Все меняется, когда Марка приглашает в поместье мультимиллионер Джон Дюпон (Стив Карелл
) и предлагает тренировать команду борцов для олимпийских игр в Сеуле 1988 года. Марк рад возможности выйти из тени брата и доказать в первую очередь себе, что он чего-то да стоит.
Правда, у поверившего в него Джона есть свои тараканы - и вообще похоже, что вся его любовь к борьбе растет из желания доказать что-то пожилой маме (Ванесса Редгрейв
). В какой-то момент частью тренировочного процесса становятся кокаин и алкоголь, а затем Дюпон приглашает Дэйва «привести Марка в порядок». Младший брат вновь впадает в уныние, еще более усилившееся от ревности к брату, старший пытается ему помочь прийти в себя, а миллионер наблюдает за всем этим с маниакальным спокойствием, которое в любой момент может взорваться.
Режиссер Беннетт Миллер
(«Капоте»
, «Человек, который изменил все»
) вновь берется за «фильм, основанный на реальных событиях» и на сей раз добивается удивительного, хоть и малоприятного эффекта. Очевидно, что Дюпон – это фигура отца, появившегося, наконец, в жизни Марка. Вторым планом проходит напрямую неозвученная, но ощутимая линия гомосексуального влечения. Отсюда и ревность Марка к брату, и детская обида на Дюпона, и, как следствие, дикая ярость, охватившая настоящего Марка Шульца после того, как он увидел этот фильм (см. его реакцию в твиттере
). Следует отметить потрясающую актерскую работу Стива Карелла
, которого зритель таким еще точно не видел, неброскую и точную роль Руффало, но главное в картине – несомненый успех обычно довольно деревянного Татума. И все же первенство за режиссурой.
У Миллера получилось сделать очень неуютное и одновременно завораживающее кино, в какой-то мере похожее на «Мастера» П.Т. Андерсона
. Впрочем, там Филип Сеймур Хоффман
метил даже не столько на роль отца, сколько на роль демиурга. Фильм Миллера лишен таких обобщений и амбиций - и при этом намного более внятен. Его болезненная атмосфера вкупе с блеклой картинкой и умело прописанными и сыгранными психологическими нюансами напоминает скорее о «новом Голливуде», чем о типовых байопиках последних лет. Это тот последнее время редкий случай, когда прогремевший перед самым финалом фильма выстрел слышится еще в начале картины тревожными отзвуками эха.