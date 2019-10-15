«Кибер»: Война идёт по проводам

Бестолковый экшн с Тором в роли хакера
После того как неизвестный хакер устраивает взрыв на китайской атомной станции, а затем манипулирует торгами соевых бобов на Чикагской бирже, американские спецслужбы объединяются с китайскими, но приходят к выводу, что одним им не справиться. Китайский агент Чен (Ли Хом Ван
) тут же советует Николаса Хэтэуэя (Крис Хемсворт
) - своего приятеля по американскому колледжу, с которым они в веселые студенческие годы написали проникающий в систему код, взятый на вооружение нынешним хакером. Беда только в том, что Ник мотает срок в тюрьме за кибертерроризм. Но государство готово его выпустить и, в случае поимки злоумышленника, даже простить срок. Правда, для этого Нику, Чену, его красавице-сестре (Тай Вэн
) и двум американским федеральным агентам придется поездить по миру (Лос-Анджелес, Гонконг, Джакарта), а также вволю побегать и пострелять.
Майклу Манну
всегда удавались со вкусом и размахом сделанные экзистенциальные экшены про крутых парней, потерявших и вновь нашедших смысл жизни на залитых неоновым светом улицах больших городов. При этом сюжет для него был явно на втором месте: главное не «про что», а «как». Это самое «как», здорово изменившееся из-за любви Манна к цифровым камерам, вызывало у многих вопросы еще в «Джонни Д.»
, а в «Кибере»
и вовсе заставляет развести руками. Плевать на то, что гениальный хакер выглядит как Тор (ну да, нам объяснили, что он методично качался в тюрьме) и вместо молота может воткнуть куда надо отвертку или метко выстрелить промеж глаз. Плевать, что диалоги главных героев звучат так бестолково, словно их переводила машина с марсианского языка. Плевать, что любовной истории между Хемсвортом и Вэн, заданной самой палповой логикой сценария, совсем не получается верить. Главными у Манна всегда были громкость выстрелов, подсветка небоскребов и выхваченная крупным планом часть лица главного героя за секунду до принятия им рокового решения.
Всё это есть и в «Кибере», но почему-то кажется, что снято на излете старой любви: Манну теперь куда как важнее сцена с ползущим по микросхемам вирусом, причем снятая на уровне фильмов про хакеров начала 90-х. Вообще во время просмотра не покидает ощущение дежавю (у гениального хакера могло бы быть лицо не Хемсворта, а, скажем, Стивена Болдуина
, нацепившего для солидности очки). Впрочем, даже одной сценой перестрелки Манн показывает, что по-прежнему умеет снимать их лучше всех, пусть и на намеренно зернистую «цифру». Жаль только, что ему самому, кажется, на это наплевать, и к финалу «Кибер», похожий на уцененную часть франшизы про Джейсона Борна, напрочь улетучивается из памяти. Хотя нет, отвертка все же останется.