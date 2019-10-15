Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Кибер»: Война идёт по проводам

Спутник телезрителя >>
15 октября 2019
Бестолковый экшн с Тором в роли хакера

«Кибер»: Война идёт по проводам

После того как неизвестный хакер устраивает взрыв на китайской атомной станции, а затем манипулирует торгами соевых бобов на Чикагской бирже, американские спецслужбы объединяются с китайскими, но приходят к выводу, что одним им не справиться. Китайский агент Чен (Ли Хом Ван) тут же советует Николаса Хэтэуэя (Крис Хемсворт) - своего приятеля по американскому колледжу, с которым они в веселые студенческие годы написали проникающий в систему код, взятый на вооружение нынешним хакером. Беда только в том, что Ник мотает срок в тюрьме за кибертерроризм. Но государство готово его выпустить и, в случае поимки злоумышленника, даже простить срок. Правда, для этого Нику, Чену, его красавице-сестре (Тай Вэн) и двум американским федеральным агентам придется поездить по миру (Лос-Анджелес, Гонконг, Джакарта), а также вволю побегать и пострелять.

«Кибер»: Война идёт по проводам

Майклу Манну всегда удавались со вкусом и размахом сделанные экзистенциальные экшены про крутых парней, потерявших и вновь нашедших смысл жизни на залитых неоновым светом улицах больших городов. При этом сюжет для него был явно на втором месте: главное не «про что», а «как». Это самое «как», здорово изменившееся из-за любви Манна к цифровым камерам, вызывало у многих вопросы еще в «Джонни Д.», а в «Кибере» и вовсе заставляет развести руками. Плевать на то, что гениальный хакер выглядит как Тор (ну да, нам объяснили, что он методично качался в тюрьме) и вместо молота может воткнуть куда надо отвертку или метко выстрелить промеж глаз. Плевать, что диалоги главных героев звучат так бестолково, словно их переводила машина с марсианского языка. Плевать, что любовной истории между Хемсвортом и Вэн, заданной самой палповой логикой сценария, совсем не получается верить. Главными у Манна всегда были громкость выстрелов, подсветка небоскребов и выхваченная крупным планом часть лица главного героя за секунду до принятия им рокового решения.

«Кибер»: Война идёт по проводам

Всё это есть и в «Кибере», но почему-то кажется, что снято на излете старой любви: Манну теперь куда как важнее сцена с ползущим по микросхемам вирусом, причем снятая на уровне фильмов про хакеров начала 90-х. Вообще во время просмотра не покидает ощущение дежавю (у гениального хакера могло бы быть лицо не Хемсворта, а, скажем, Стивена Болдуина, нацепившего для солидности очки). Впрочем, даже одной сценой перестрелки Манн показывает, что по-прежнему умеет снимать их лучше всех, пусть и на намеренно зернистую «цифру». Жаль только, что ему самому, кажется, на это наплевать, и к финалу «Кибер», похожий на уцененную часть франшизы про Джейсона Борна, напрочь улетучивается из памяти. Хотя нет, отвертка все же останется.


версия для печати
Поиск по меткам
Американское киноБоевикДмитрий Карпюк
персоны
Ли-Хом ВанГарри Грегсон-УильямсВиола ДэвисРичи КостерХолт МакКалланиМайкл МаннУильям МапотерДжон ОртизВей ТанДжейсон Батлер ХарнерКрис Хемсворт
фильмы
Кибер

фотографии >>
«Кибер»: Война идёт по проводам фотографии
«Кибер»: Война идёт по проводам фотографии
«Кибер»: Война идёт по проводам фотографии
«Кибер»: Война идёт по проводам фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Олег Щигорец
14 октября ушёл из жизни актёр Олег Щигорец.
Владимир Малков
12 октября ушёл из жизни актёр Владимир Малков.
Арсений Курченков
10 октября ушёл из жизни актёр Арсений Курченков.
Надежда Каратаева
10 октября ушла из жизни актриса Надежда Каратаева.

День рождения >>

Алёна Алымова
Николай Басков
Александр Большаков
Иван Гаврилюк
Константин Костышин
Павел Майков
Дмитрий Масанов
Ольга Фадеева
Анна Хилькевич
Джере Бернс
Эва Блащик
Бейли Мэдисон
Мишель Омон
Джин Питерс
Таня Робертс
Доминик Уэст
все родившиеся 15 октября >>

Афиша кино >>

Мысленный волк
драма, притча
Россия, 2018
Игра с огнём
триллер
США, 2019
Джуди
биография, драма, музыкальный фильм, экранизация
Великобритания, Франция, 2019
Диего Марадона
биография, спортивный фильм
Великобритания, 2019
Зеленее травы
арт-хаус, комедия, нуар (черный фильм), триллер
США, 2019
Малефисента: Владычица тьмы
приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
США, 2019
Окей, Лекси!
комедия
США, 2019
Они
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Прощание
драма, комедия
США, 2019
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Девушки бывают разные
комедия, приключения
Россия, 2019
Дождливый день в Нью-Йорке
драма, мелодрама
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен