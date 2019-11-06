«Игра в имитацию»: Двойная жизнь Алана Тьюринга

Бенедикт Камбербэтч в очередной раз играет Холмса
С началом Второй мировой войны доктор Алан Тьюринг (Бенедикт Камбербэтч
), выпускник Королевского колледжа Кембриджского университета, любитель велопрогулок и застегнутый на все пуговицы чудак, в составе группы ученых Hut 8 бьется над кодом шифровальной машины «Энигма», при помощи которой войска фашистской Германии обмениваются данными. Через два года начинается Лондонский блиц (бомбардировки терзают город и мешают любителям загадок решать кроссворды в убежищах), а Тьюринг избавляется от пары бесполезных сотрудников и берет на их места двух смекалистых кудесников вопросов по горизонтали и вертикали. Среди новобранцев Hut 8 выделяется скромница Джоана Кларк (Кира Найтли
) – будущая жена гения, которую не смутят ни выходки ученого, ни его каминг-аут. А вот манчестерскую полицию в 1951 году ориентация и засекреченное досье Тьюринга заинтересуют не на шутку – и тут, в отличие от конфронтации с загадкой «Энигмы» и армией Гитлера, даже условного хэппи-энда не будет.
Байопик Тьюринга, поставленный по книге Эндрю Ходжеса «Алан Тьюринг: Энигма»
двадцатилетней давности, в отличие от ученого обнаруживает недюжинный интерес к гуманитарным наукам и особенно - к литературе. Вытесанный из BBC-шного Шерлока Холмса
, Тьюринг Камбербэтча – человек в футляре, под тугими застежками которого скрывается не просто изгой большого ума, а Эдгар Аллан По
с докторской степенью по математике: память о скончавшемся от «бычьего туберкулеза» близком друге и первом возлюбленном Кристофере Моркоме он хранил всю жизнь и даже машину, созданную для расшифровки кода «Энигмы», нарек Кристофером.
От всех неромантизированных действий Тьюринга, подпадавших под Поправку Лабушера, криминализировавшую гомосексуальность в Британском королевстве, сценарист Грэм Мур
, ранее работавший только на сериале «10 причин моей ненависти»
, предусмотрительно отказывается. «Игра в имитацию»
вообще довольно скромная картина, умолкающая на полуслове, но иногда разрождающаяся пафосными обличительными монологами. В результате оказывается, что это история совсем не про искусственный интеллект и тест Тьюринга, да и не про двойную жизнь будущего кавалера Ордена Британской Империи и одной из самых известных жертв гомофобии – человека, который любил пивную пенку, криптографию и мужчин. Даже взлом шифра «Энигмы», который несколько лет зреет в недрах Hut 8, - это лишь придающий истории хоть какую-то динамику сюжет, элемент декора производственной драмы, сидячий триллер про борьбу с другими.
«Игра», снятая норвежцем Мортеном Тильдумом
, прославившимся экранизацией «Охотников за головами» Ю Несбе
, - трагедия цифры в мире эмоций и рефлексов. Вечно сосредоточенный Тьюринг не просто изгой, потерявший единственного друга, который его не отверг в жестоком хаосе школы, но автор незамысловатой формулы человеческой природы. Так и «Игра» - не про гения на фоне Второй мировой, повлиявшего на ход войны и предсказавшего компьютерную эру, но про неискоренимую склонность людей к насилию. Дети запихивают Алана в пространство под половами досками и прибивают их гвоздями; коллеги по Hut 8 в порыве гнева раскрашивают фингалами его и без того перекошенное лица; фоном бытовому насилию служат крупные формы - Вторая мировая и тюремные сроки для гомосексуалистов (Тьюринг соглашается на химическую кастрацию, чтобы продолжить научные изыскания, но впоследствии выбирает суицид).
Сцены из жизни Тьюринга, разворачивающиеся в трех временных пластах, дежурно чередуются, а все прекрасные трюизмы, звучащие в картине, педантично распределены по почти двухчасовому хронометражу. Большая часть простых истин принадлежит персонажу Бенедикта Камбербэтча, которого позвали играть очередную вариацию на тему Шерлока Холмса, а он – потупливая взгляд и кривя широкие губы – наделил жизнью схематичного гения из не менее схематичного байопика, который по увлекательности проигрывает даже сухому пересказу биографии Тьюринга. Тот в 13 лет ознакомился с трудами Эйнштейна, в 18 стал атеистом (после смерти Моркома), в 26 спорил с эксцентричным философом Людвигом Витгенштейном, ну а потом – война и далее по списку. Пресное не делает вкусным ни присутствие фактурных артистов (в диапазоне от Марка Стронга
со слегка прикрывающей лысину прической до холодного ловеласа Мэттью Гуда
), ни операторские решения адепта испанского хоррора Оскара Фауры
. Впрочем, на «Оскаре» (8 номинаций) такие низкокалорийные блюда любят.
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