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«Восхождение Юпитер»: Где эти крылья, которые нравились мне?

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11 марта 2019
Увлекательный аттракцион от фантазеров Вачовски

«Восхождение Юпитер»: Где эти крылья, которые нравились мне?

Юпитер Джонс, она же Катя Болотникова (Мила Кунис) – простая русская девушка, живущая с матерью и отчимом в Чикаго. Удивляться по поводу имени не стоит – покойный отец (Джеймс Д'Арси) очень любил смотреть на звезды. Юпитер зарабатывает, отдраивая ванные и унитазы в чужих квартирах, тихо ненавидит свою жизнь и даже не подозревает, что является реинкарнацией представительницы знатного рода, которому принадлежат планеты и даже целые галактики. Про богатую родословную она узнает, лишь когда на неё нападет группа гуманоидов в кабинете врача, а спасение придет в лице отважного человека-волка Кейна Уайза (Ченнинг Татум) с рыжей эспаньолкой и в сапогах-воздухоступах. Вслед за этим последуют многочисленные приключения Кати-Юпитер - полеты по планетам и знакомство со своими как бы детьми – Калик (Таппес Мидлтон), Титусом (Дуглас Бут) и Балемом (Эдди Редмэйн). Все они окажутся весьма коварными и корыстными существами, готовыми ради бессмертия на подвиги графини Батори, только в куда более серьезных масштабах. Тут-то помощь Кейна и его старого приятеля Стингера (Шон Бин) придется как нельзя кстати. Юпитер останется только успевать менять наряды и открывать рот, пока Кейн будет вламываться в чертоги очередной планеты и спасать незадачливую королеву вселенной.

«Восхождение Юпитер»: Где эти крылья, которые нравились мне?

Родственников Вачовски со времен трилогии «Матрица» принято считать настоящими визионерами и записными фантазерами. При просмотре амбициозного и унылого «Облачного атласа» или визуально эффектного, но нисколько не цепляющего «Спиди Гонщика» все эти хвалебные эпитеты забывались, однако после «Восхождения Юпитер» перед фантазией Вачовски можно смело снять шляпу. При этом никак нельзя назвать «Восхождение» хорошим фильмом. Между Татумом и Кунис отсутствует даже намек на химию, злодеи никуда не годятся, а номинированный за роль Стивена Хокинга Редмэйн безбожно переигрывает. Надо отметить и то, что перегруженные названиями фантазийных миров и народов диалоги до невозможности топорно прописаны. Несмотря на все это, два часа фильма пролетают на одном дыхании.

Надо признать, наворовали Вачовски отовсюду понемногу. В складках режиссерской фантазии виднеются «Звездные войны», «Пятый элемент», оммаж Терри Гиллиаму (с появлением самого Гиллиама), дикий грим в духе «Вавилона 5» (чего стоит один только пилот-слоник), рушащиеся небоскребы из фильмов студии «Марвел» и даже крылья из «Бердмэна». Все эти фрагменты с трудом складываются в единое целое, однако, пока смотришь кино, совершенно об этом не задумываешься.

«Восхождение Юпитер»: Где эти крылья, которые нравились мне?

Слово «аттракцион» очень часто применяется к самым разным фильмам, но почти всегда эти аттракционы оказываются на редкость утомительными. «Восхождению» же, при всей глупости и натянутости сюжета, нельзя отказать в увлекательности. От этого аттракциона действительно захватывает дух, хотя, когда поездка заканчивается, умом понимаешь, что эти два часа можно было провести и более продуктивно. С другой стороны, уму можно дать передохнуть, чтобы весело провести время, - а у семейного подряда Вачовски это как раз вполне получилось.


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«Восхождение Юпитер»: Где эти крылья, которые нравились мне? фотографии
«Восхождение Юпитер»: Где эти крылья, которые нравились мне? фотографии
«Восхождение Юпитер»: Где эти крылья, которые нравились мне? фотографии
«Восхождение Юпитер»: Где эти крылья, которые нравились мне? фотографии
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обсуждение >>
№ 5
Waylander (Москва)   23.05.2018 - 22:39
Грустно то, что на том же материале и с тем же бюджетом можно было бы снять кино куда выше качеством. Даже если бы была клишированная история космического ронина-в-реактивных-ботинках, который весь фильм... читать далее>>
№ 4
вера дмитриевна (москва)   15.02.2015 - 00:07
Мне 55 лет. Я не хожу в кино уже давно. И все сравнения предыдущих " знатоков" мне ни о чем. Мне никто не говорил про этот фильмю Просто самой захотелось сходить в кино и посмотреть именно этот... читать далее>>
№ 3
вера дмитриевна (москва)   14.02.2015 - 23:43
Мне 55 лет. Я не хожу в кино у же давно . И все сравнения предыдущих " знатоков" мне ни о чем. Мне никто не говорил про этот фильм. Просто самой захотелось сходить в кино и посмотреть именно... читать далее>>
№ 2
Kanna (Буда-кошелево)   7.02.2015 - 10:22
Это самый клевый фильм что я смотрела за эти пол года))))))) советую всем посмотреть, актеры отлично справились со своей игрой, и сюжет фильма очень классный! читать далее>>
№ 1
hillaris (Chik)   6.02.2015 - 15:21
here your can to download pulltorrent читать далее>>
Всего сообщений: 5
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