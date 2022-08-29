Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Лофт»: Если друг оказался вдруг

Спутник телезрителя >>
29 августа 2022
Американский ремейк бельгийского триллера

«Лофт»: Если друг оказался вдруг

Помятый архитектор Винсент Стивенс (Карл Урбан) сидит в полицейском участке и недоуменно переводит взгляд со стола на антонимичную пару детективов (чернокожий мужчина, белая женщина). Еще вчера у него были красавица-жена, дети, стремящаяся в гору карьера и один запертый на ключ секрет, который и довел Винсента до комнаты допроса. На краю обрыва архитектор оказался не один, а с четырьмя закадыками — положительным с виду психотерапевтом Крисом (Джеймс Марсден), неприятным и упитанным шутником Марти (Эрик Стоунстрит), тихоней Люком (Вентворт Миллер) и стукнутым на всю голову эпикурейцем Филипом (Маттиас Шонартс), сводным братом Криса. Поводом для полицейского расследования послужила мертвая девушка, найденная в лофте, который друзья снимали в складчину, чтобы ходить налево от жен.

Смотреть онлайн «Лофт» Эрика Ван Лоя
Бельгийский режиссер Эрик Ван Лой снял первый фильм в США вслед за земляком Михаэль Эр Роскамом, в прошлом году дебютировавшим на американской земле криминальной драмой «Общак» по одноименному рассказу Дэнниса Лихэйна. Поводом для заграничной поездки Ван Лоя оказался ремейк картины семилетней давности с тем же названием «Лофт», которую он же и снял (а через два года ее пересняли в Голландии). Бельгиец проигнорировал статистику, согласно которой авторемейки всегда хуже оригинала, и с актерами преимущественно второго эшелона, среди которых нашлось место главному психу бельгийского кино Маттиасу Шонартсу, почти покадрово воспроизвел историю о мужской дружбе, трудностях брака и соблазнах полной анонимности.

«Лофт»: Если друг оказался вдруг

Скромный бельгийский «Лофт», снятый на заре финансового кризиса, рассказывал не только об охочих до новых впечатлений самцах, скрывающихся под масками измотанных браком мужей, границах доверия между двумя людьми и многочисленных фетишах современного общества. В повествование триллера вплетался и эротический пунктир, и дыхание времени — мэрская монополия на строительство, открытие казино и лофтов на фоне кризиса, попытка измученных финансовой нестабильностью мужчин сбежать к выпивке и улыбчивым почасовым женщинам. Американскую версию, снятую постоянным оператором Роскама Николасом Каракатсанисом, от оригинала практически не отличить — особенно на слух: нежные исправления, внесенные Уэсли Стриком в оригинальный сценарий, впору искать с секундомером и лупой. Проклятый Дюссельдорф, где героев настигло начало конца, заменили приемлемым Сан-Диего, а вот шутка про известное американское выражение «fuck you» в ответ на урок латыни от допрашиваемого Криса в Бельгии звучала определенно смешнее.

«Лофт»: Если друг оказался вдруг

При этом на первый взгляд «Лофты» более-менее равны: бельгийский находчивее снят и исполнен нордического мрака, который редко пробивают лучи света; американский — ровнее сыгран, но пугливо повторяет уже проверенные мизансцены и вообще производит впечатление работы над ошибками, переписывания начисто. Отсюда скудная цветовая гамма — а шесть лет назад темнота лофта светилась всеми цветами радуги и кружила голову мужчинам, поверившим в измену без наказания. Авторемейк подводит не то, что он оказался вторым (технически даже третьим — после голландской версии — изложением одной истории). Американский «Лофт» страдает из-за отсутствия в кадре хоть чего-то не стерильного: холодные красавицы-жены (Рона Митра, Кали Роча, Элейн Кэссиди, Маргарита Левиева, Валери Крус), модели-любовницы (Изабель Лукас, Рэйчел Тейлор), подсвеченные бассейны, искрящиеся лоском квартиры. Женская красота в бельгийском варианте не была согласована с модельным профсоюзом, а Винсент был не слегка щетинистым мужчиной с обложки Men’s health, но бельгийской версией поседевшего Микаэля НюквистаФилипом Пеетерсом.

Похожая участь постигла норвежскую «Бессонницу», которая в ремейке Кристофера Нолана превратилась из нордического триллера в драму в больничном коридоре с большими актерами. У Ван Лоя не оказалось ни крупных артистов, ни сколь угодно значимых дополнений к сказанному, так что достаточно посмотреть одну из версий — про барби или про людей.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
15 фильмов февраля'15
23 фильма, которые лучше «Голубого огонька»
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАмериканское киноДетективремейк
персоны
Грэм БекелЭлейн КэссидиМаргарита ЛевиеваКристин ЛемэнИзабель ЛукасДжеймс МарсденВентворт МиллерРона МитраКали РошаДжоэл СилверЭрик СтоунстритРэйчел ТейлорРоберт УиздомМаттиас Шонартс
фильмы
Лофт

фотографии >>
«Лофт»: Если друг оказался вдруг фотографии
«Лофт»: Если друг оказался вдруг фотографии
«Лофт»: Если друг оказался вдруг фотографии
«Лофт»: Если друг оказался вдруг фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Клара Кисенкова
28 августа ушла из жизни актриса Клара Кисенкова.
Кирилл Стрежнев
27 августа ушёл из жизни театральный режиссёр Кирилл Стрежнев.

День рождения >>

Марина Александрова
Дарья Белоусова (II)
Вячеслав Богачёв
Людмила Глазова
Ирина Лачина
Дзидра Ритенберга
Ремигиюс Сабулис
Мария Синяева
Андрей Файт
Ричард Аттенборо
Ингрид Бергман
Карла Гуджино
Эмили Декен
Готтфрид Йон
Ребекка Де Морнэй
Барри Салливэн
все родившиеся 29 августа >>

Афиша кино >>

Преступления будущего
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Греция, Канада, Франция, 2022
Дети тьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Ину-о: Рождение легенды
музыкальный фильм, фэнтези, экранизация
Япония, Китай, 2021
Календарь ма(й)я
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Россия, 2022
Дорз
биография, драма, исторический фильм, музыкальный фильм
США, Франция, 1991
Лена и Справедливость
комедия
Россия, 2022
Идеальное убийство
триллер
Латвия, США, 2021
После. Долго и счастливо
драма, мелодрама, экранизация
США, 2022
Все ненавидят Йохана
комедия
Норвегия, 2022
Между нами, девочками
комедия, экранизация
Италия, 2016
Просточеловек
драма
Россия, 2021
Там, где раки поют
детектив, драма, мистика, экранизация
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram