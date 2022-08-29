«Лофт»: Если друг оказался вдруг

Американский ремейк бельгийского триллера
Помятый архитектор Винсент Стивенс (Карл Урбан
) сидит в полицейском участке и недоуменно переводит взгляд со стола на антонимичную пару детективов (чернокожий мужчина, белая женщина). Еще вчера у него были красавица-жена, дети, стремящаяся в гору карьера и один запертый на ключ секрет, который и довел Винсента до комнаты допроса. На краю обрыва архитектор оказался не один, а с четырьмя закадыками — положительным с виду психотерапевтом Крисом (Джеймс Марсден
), неприятным и упитанным шутником Марти (Эрик Стоунстрит
), тихоней Люком (Вентворт Миллер
) и стукнутым на всю голову эпикурейцем Филипом (Маттиас Шонартс
), сводным братом Криса. Поводом для полицейского расследования послужила мертвая девушка, найденная в лофте, который друзья снимали в складчину, чтобы ходить налево от жен.
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«Лофт» Эрика Ван Лоя
Бельгийский режиссер Эрик Ван Лой
снял первый фильм в США вслед за земляком Михаэль Эр Роскамом
, в прошлом году дебютировавшим на американской земле криминальной драмой «Общак»
по одноименному рассказу Дэнниса Лихэйна
. Поводом для заграничной поездки Ван Лоя оказался ремейк картины семилетней давности с тем же названием «Лофт», которую он же и снял (а через два года ее пересняли в Голландии). Бельгиец проигнорировал статистику, согласно которой авторемейки всегда хуже оригинала, и с актерами преимущественно второго эшелона, среди которых нашлось место главному психу бельгийского кино Маттиасу Шонартсу, почти покадрово воспроизвел историю о мужской дружбе, трудностях брака и соблазнах полной анонимности.
Скромный бельгийский «Лофт»
, снятый на заре финансового кризиса, рассказывал не только об охочих до новых впечатлений самцах, скрывающихся под масками измотанных браком мужей, границах доверия между двумя людьми и многочисленных фетишах современного общества. В повествование триллера вплетался и эротический пунктир, и дыхание времени — мэрская монополия на строительство, открытие казино и лофтов на фоне кризиса, попытка измученных финансовой нестабильностью мужчин сбежать к выпивке и улыбчивым почасовым женщинам. Американскую версию, снятую постоянным оператором Роскама Николасом Каракатсанисом
, от оригинала практически не отличить — особенно на слух: нежные исправления, внесенные Уэсли Стриком
в оригинальный сценарий, впору искать с секундомером и лупой. Проклятый Дюссельдорф, где героев настигло начало конца, заменили приемлемым Сан-Диего, а вот шутка про известное американское выражение «fuck you» в ответ на урок латыни от допрашиваемого Криса в Бельгии звучала определенно смешнее.
При этом на первый взгляд «Лофты» более-менее равны: бельгийский находчивее снят и исполнен нордического мрака, который редко пробивают лучи света; американский — ровнее сыгран, но пугливо повторяет уже проверенные мизансцены и вообще производит впечатление работы над ошибками, переписывания начисто. Отсюда скудная цветовая гамма — а шесть лет назад темнота лофта светилась всеми цветами радуги и кружила голову мужчинам, поверившим в измену без наказания. Авторемейк подводит не то, что он оказался вторым (технически даже третьим — после голландской версии — изложением одной истории). Американский «Лофт» страдает из-за отсутствия в кадре хоть чего-то не стерильного: холодные красавицы-жены (Рона Митра
, Кали Роча
, Элейн Кэссиди
, Маргарита Левиева
, Валери Крус
), модели-любовницы (Изабель Лукас
, Рэйчел Тейлор
), подсвеченные бассейны, искрящиеся лоском квартиры. Женская красота в бельгийском варианте не была согласована с модельным профсоюзом, а Винсент был не слегка щетинистым мужчиной с обложки Men’s health, но бельгийской версией поседевшего Микаэля Нюквиста
— Филипом Пеетерсом
.
Похожая участь постигла норвежскую «Бессонницу»
, которая в ремейке Кристофера Нолана
превратилась из нордического триллера в драму в больничном коридоре с большими актерами. У Ван Лоя не оказалось ни крупных артистов, ни сколь угодно значимых дополнений к сказанному, так что достаточно посмотреть одну из версий — про барби или про людей.
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