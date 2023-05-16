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«Гость»: Кто стучится в дверь ко мне

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16 мая 2023
Признание в любви к триллерам с неоднозначным главным героем

«Гость»: Кто стучится в дверь ко мне

Петерсоны тяжело переживают утрату старшего сына, погибшего в одной из «горячих точек». В один из тоскливых дней на пороге их дома появляется молодой человек по имени Дэвид, который представился сослуживцем и близким другом погибшего. Он счел своим долгом навестить Петерсонов, поскольку пообещал их сыну, что передаст его последние слова. Семья приняла его почти как родного, и постепенно Дэвид стал влиять на жизнь приютивших его людей. То поможет их младшему сыну Люку разобраться с обидчиками, то сопроводит взрослую дочь Анну на вечеринку, то устранит главного конкурента отца семейства. Но Анна изначально подозревает, что Дэвид не тот, за кого себя выдает, и в конце концов докапывается до неприглядной и жуткой истины, что и приводит к необратимым последствиям...

Сюжеты про таинственных и пугающих незнакомцев давно и прочно закрепились в кинематографе (на ум сразу приходят «Незнакомцы в поезде» Альфреда Хичкока, «Попутчик» Роберта Хармона или «Рука, качающая колыбель» Кертиса Хэнсона), так что появления подобного триллера для нового поколения следовало ожидать. «Гость» Адама Уингарда словно сошел в наш век из 80-х, совместив в себе сразу два распространенных сюжета того времени — историю харизматичного (или брутального) героя-одиночки и крах благоустроенной жизни яппи. Прибавьте к этому волнующую музыку и насыщенный визуальный ряд, и тогда вы словно окунетесь в мир «Синего бархата» или «После работы», хотя перед вами типичный образец триллера, не претендующий на лавры первооткрывателя жанра. По сути, это кинохулиганство, игра с жанрами, как и все предыдущие работы дуэта Адам Вингард-Саймон Баррет, зарекомендовавшего себя в качестве умелых рассказчиков еще на киносборниках «З/Л/О» и «Азбука убийства». Если их предыдущая полнометражная картина «Тебе конец» представляла сбой оммаж слэшерам, то «Гость», безусловно, является признанием в любви не только к триллерам, но и к фильмам наподобие «Драйва» и «Таксиста», в которых ожесточенные одиночки вершат жестокое правосудие.

«Гость»: Кто стучится в дверь ко мне

Главной находкой данной картины, разумеется, стал британский актер Дэн Стивенс, заявивший о себе после исполнения роли Мэттью Кроули в популярном сериале «Аббатство Даунтон». Его Дэвид вызывает, как ни странно это звучит, в основном, положительные эмоции и местами даже смахивает на Данилу Багрова из-за своеобразного кодекса чести. И лишь в минуты хладнокровного гнева он по-настоящему пугает, превращаясь из милашки в запрограммированного на убийства маньяка. Не отступает от него и Майка Монро в образе Анны, которая явно идет по стопам Джейми Ли Кертис и, скорее всего, превратится в «королеву крика» нового поколения, если на нее не обратят внимание более серьезные режиссеры, отвыкшие от постмодернизма.

Смотреть онлайн «Гость» Адама Вингарда
Фильм не без огрехов, но вполне может скрасить ваш вечер. Особенно если вам нравятся неоднозначные главные герои, привыкшие изъясняться при помощи оружия, и незнакомцы в темных переулках.


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№ 1
konst19791019   26.07.2016 - 15:27
Хорошая рецензия, спасибо... Только телеканал, показывавший фильм, - не ТВ-2, а ТВ-3))) читать далее>>
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