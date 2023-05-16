«Гость»: Кто стучится в дверь ко мне

Признание в любви к триллерам с неоднозначным главным героем
Петерсоны тяжело переживают утрату старшего сына, погибшего в одной из «горячих точек». В один из тоскливых дней на пороге их дома появляется молодой человек по имени Дэвид
, который представился сослуживцем и близким другом погибшего. Он счел своим долгом навестить Петерсонов, поскольку пообещал их сыну, что передаст его последние слова. Семья приняла его почти как родного, и постепенно Дэвид стал влиять на жизнь приютивших его людей. То поможет их младшему сыну Люку разобраться с обидчиками, то сопроводит взрослую дочь Анну на вечеринку, то устранит главного конкурента отца
семейства. Но Анна
изначально подозревает, что Дэвид не тот, за кого себя выдает, и в конце концов докапывается до неприглядной и жуткой истины, что и приводит к необратимым последствиям...
Сюжеты про таинственных и пугающих незнакомцев давно и прочно закрепились в кинематографе (на ум сразу приходят «Незнакомцы в поезде» Альфреда Хичкока
, «Попутчик» Роберта Хармона
или «Рука, качающая колыбель» Кертиса Хэнсона
), так что появления подобного триллера для нового поколения следовало ожидать. «Гость» Адама Уингарда
словно сошел в наш век из 80-х, совместив в себе сразу два распространенных сюжета того времени — историю харизматичного (или брутального) героя-одиночки и крах благоустроенной жизни яппи. Прибавьте к этому волнующую музыку и насыщенный визуальный ряд, и тогда вы словно окунетесь в мир «Синего бархата»
или «После работы»
, хотя перед вами типичный образец триллера, не претендующий на лавры первооткрывателя жанра. По сути, это кинохулиганство, игра с жанрами, как и все предыдущие работы дуэта Адам Вингард
-Саймон Баррет
, зарекомендовавшего себя в качестве умелых рассказчиков еще на киносборниках «З/Л/О»
и «Азбука убийства»
. Если их предыдущая полнометражная картина «Тебе конец»
представляла сбой оммаж слэшерам, то «Гость», безусловно, является признанием в любви не только к триллерам, но и к фильмам наподобие «Драйва»
и «Таксиста»
, в которых ожесточенные одиночки вершат жестокое правосудие.
Главной находкой данной картины, разумеется, стал британский актер Дэн Стивенс
, заявивший о себе после исполнения роли Мэттью Кроули в популярном сериале «Аббатство Даунтон»
. Его Дэвид вызывает, как ни странно это звучит, в основном, положительные эмоции и местами даже смахивает на Данилу Багрова
из-за своеобразного кодекса чести. И лишь в минуты хладнокровного гнева он по-настоящему пугает, превращаясь из милашки в запрограммированного на убийства маньяка. Не отступает от него и Майка Монро
в образе Анны, которая явно идет по стопам Джейми Ли Кертис
и, скорее всего, превратится в «королеву крика» нового поколения, если на нее не обратят внимание более серьезные режиссеры, отвыкшие от постмодернизма.
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«Гость» Адама Вингарда
Фильм не без огрехов, но вполне может скрасить ваш вечер. Особенно если вам нравятся неоднозначные главные герои, привыкшие изъясняться при помощи оружия, и незнакомцы в темных переулках.
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