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«Kingsman: Секретная служба»: Сударь, вы с какого района будете?

Спутник телезрителя >>
27 октября 2018
Кинокомикс про новое рыцарство

«Kingsman: Секретная служба»: Сударь, вы с какого района будете?

Аристократичного вида мужчина средних лет Гарри «Галахад» Харт (Колин Ферт) носит строгий серый костюм, бережет пробор, всегда предпочитает оксфорды брогам, а еще делает то, о чем не напишут в таблоиде The Sun, - спасает мир. Разумеется, не в одиночку - ему помогают коллеги по секретной организации Kingsman, носящие клички в честь рыцарей Круглого стола и орудующие при помощи самых передовых девайсов - от лезвия в мыске ботинка до бронированных зонтов с разными режимами стрельбы. В начале XXI века после операции на Ближнем Востоке в Kingsman не досчитались одного агента, чей сын Эггзи (Тэрон Эджертон) впоследствии вырос в изобретательного гопника, который терпит насмешки отчима, а природные данные тратит на угон тачек и драки. Шанс на перемену участи возникает у молодого и дерзкого юноши, когда на тот свет отправляется сэр Ланцелот (Джек Девенпорт), а миру грозит опасность, исходящая от гения, миллиардера и филантропа Валентайна (Сэмюэл Л. Джексон).

Британец Мэттью Вон 17 лет назад сыграл эпизод в фильме «Карты, деньги, два ствола» земляка Гая Ричи. С тех пор он сам поставил пять картин: начал с криминальной драмы «Слоеный торт», затем экранизировал фантастический роман Нила Геймана «Звездная пыль», а с 2010 года самозабвенно адаптировал для большого экрана комиксы – «Пипец» Марка Миллара, «Люди Икс: Первый класс» (лучшая часть франшизы про профессора Ксавье и его подопечных-мутантов) и теперь «Секретная служба», снова по Миллару. Отличие «Kingsman» от всех остальных заходов Вона на территорию кинокомикса заключается в том, что он сначала поучаствовал в написании сюжета первоисточника, а затем - в четыре руки с постоянным соавтором Джейн Голдман – переделал историю под себя, сместив многие акценты.

«Kingsman: Секретная служба»: Сударь, вы с какого района будете?

В киноверсии «Секретная служба» выглядит сочнее и наглее графического первоисточника, где главного героя, сотрудника MI6, звали Джек Лондон, а по всему миру пропадали не главы государств, но персонажи культовых научно-фантастических картин и их создатели (злой гений не обошел стороной «Звездные войны», «Звездный путь» и сэра Ридли Скотта). Вон сработал тоньше: насытил картину цитатами из шпионской классики (это одновременно стеб над «бондианой» и оммаж самой британской франшизе); противопоставил выдыхающийся аристократизм обаянию маскульта (у Валентайна проблемы с дикцией, голодное представление о шике и вообще не все хорошо со вкусом, на что намекает любовь к гамбургерам, скрытым под роскошным колпаком); наконец, срифмовал доблестный рыцарский союз с закрытым клубом элитных агентов, которые устраивают новобранцам такие вступительные экзамены, что Оксфорду и Кембриджу даже и не снилось.

В «Секретной службе» режиссерский метод Мэттью Вона, сочетающего избыточность юмора и насилия, доведен до совершенства: массовые побоища сняты одной долгой сценой с фонтанами крови, а хохмы сменяют друг друга, как патроны в карабине. Светомузыка достигает апогея в нескольких сценах, где насилие оказывается нотной записью симфонии, и головы взрываются в такт классической музыке. Свободно орудуя сюжетными и визуальными средствами, британец делает, кажется, все то, что не мог раньше из-за скромного бюджета, или уважения к первоисточнику, или студийного давления (впрочем, после его ухода с проекта «Пипец 2» там воцарилась схожая свобода творчества, вылившаяся в неконтролируемый поток дурновкусия).

«Kingsman: Секретная служба»: Сударь, вы с какого района будете?

Рассуждая об отличии парня с улицы от аристократа (оно, в общем-то, только в одежде и манерах), Вон на финальных титрах сознается, что Эггзи, парень в дурацкой бейсболке, умеющий находить нелинейные выходы из сложных ситуаций, - это он, спасибо матери, что терпела и верила. Но и Валентайн, коллекционирующий президентов, королев и премьер-министров, - это тоже он (хотя на роль «экспонатов» больше подошли бы исполнители ролей Джеймса Бонда и другие персонажи маскульта). Отсюда ощущение, что Вону, как большинству суперагентов или суперзлодеев, нужно уметь вовремя остановиться, а то лихое кровопускание начинает утомлять, в ход идут самоповторы, да и среди остроумных шуток прячется что-то про анальный секс со скандинавской принцессой (Ханна Альстрем). Это же, как заверяют герои «Kingsman», не такой фильм.

«Kingsman: Секретная служба» в прокате с 12 февраля.


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