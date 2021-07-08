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«Однажды»: Как слышится, так и пишется

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8 июля 2021
Сырое и неловкое кино о любви и застое

«Однажды»: Как слышится, так и пишется

В сонном провинциальном городке цветет застой. Пьют портвейн, носят клеш, отращивают в поте лица патлы и дерутся под гул железных дорог. Среди всех этих «Намедней-197...» старшеклассник Лешка — с гитарой, вышеупомянутыми патлами, клешем и всем, чем надо, — влюбляется в дылду Таньку, девушку покойного брата. А та такая вся гордая и вместо того, чтобы прыгнуть в объятья героя, предлагает ему сыграть «в американку». То есть на желание. Воооот. Хорошее было время. Семидесятые.

«Однажды»: смотреть фильм онлайн

Если вы вычитали где-то, что «Однажды» (или «Пацаны», как до недавнего времени назывался фильм) - ремейк, выкиньте это из головы. В воображаемом (коротком, спокуха) списке грехов фильма Рената Давлетьярова этот — финальный. Ну да, название от Асановой, сюжет от давнего фильма Дмитрия Месхиева «Американка». Единственное, что по этому поводу можно заметить: странная, конечно, практика — экранизировать уже реализованные сценарии. Ну, своя рука владыка: Давлетьяров хотел снять повесть Короткова про ошибки юности - Давлетьяров экранизировал ее.

«Однажды»: Как слышится, так и пишется

Сценарий Юрия Короткова превратился в «Американку» еще в 1997 году, когда эпоха всесильного ретро только наступала. За прошедшее время законы жанра претерпели сильные изменения: он перестал быть чистой ностальгией и обернулся историческим высказыванием. Это обязательно кино про свободу в мире несвободы. Должны быть спецслужбы, «Архипелаг ГУЛАГ» на каждой полке, «Последнее танго в Париже» в телевизоре. И ничего, что в реальности в сервантах пылились труды Ажажи про НЛО, смотрели по сотому разу Райкина, а спецслужбы фигурировали только как барабашки, по вине которых в батарее что-то стучит.

В любом другом случае понятие жанра тут бы не всплывало. Но Давлетьяров — продюсер, для него формат важен, и удача-неудача равняется попаданию-непопаданию в жанр. И вот начинается самое интересное - конфликт интересов. Сюжет — что давльетьяровский, что месхиевский — по отношению к жанру вообще мимо кассы. Он весь исповедально-мемуарный, а не исторический. Слеплен из солнечных картинок-воспоминаний о юности, сменяющих друг друга, а не из энциклопедических глав. Тут надо заметить, что исповедальность - это хорошо, только сильно напоминает армейский фольклор, что льется из уст ночного таксиста. Пьяные пассажиры уснули, а он все рассказывает, как в 73-м купил себе демисезонное пальто, а вон на той остановке они с Витькой пили портвейн, когда дембельнулись.

«Однажды»: Как слышится, так и пишется

Коротков, Месхиев и Давлетьяров — ровесники. Трогательно, конечно, что у выпускника литинститута, ленфильмовского золотого мальчика и опытного продюсера примерно один образ юности. Только за рамки такого тройственного союза (плюс-минус таксист) упоение от него не выходит. Исповедальная лирика — штука по определению неконвертируемая. Она — для полутора таких, как ты. Выросших в Астрахани, желательно в соседнем дворе. И тех редких, которые не стесняются прилюдно об этом застойном тухляке с упоением рассказывать.

Продюсер, мастак, человек с чувством формы, Давлетьяров снимает кино непродюсерское, по определению сырое и неловкое, как любой мемуар, не влезающий ни в какие рамки. Честно пытается свести концы с концами, соединить личное высказывание и его публичный вид. Зовет молодых актеров, новых лиц, предлагает им баловаться и радоваться. Но те ведут себя скорее как пассажиры того самого шофера — скучают, зевают, кривляются. Вытягивает романтику и красоту из оператора Семена Яковлева, с которым уже работал над «Стальной бабочкой». Тот выдает клип. И знаете, за этим сражением продюсера с мемуаристом смотреть интересно, хотя Давлетьяров об этом ни сном, ни духом. Это и есть настоящий предмет интереса в «Однажды». А не двадцать отличий от «Американки», точность воспроизведения застойного быта или еще какие-то частности.


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обсуждение >>
№ 6
Старый мастер (С.Пб.)   8.01.2016 - 06:36
Пы Сы: Пытался найти книгу в Инете, что бы узнать, как же закончилась тогда история у автора и не нашел. Печалька. Очень люблю произведения Короткова. читать далее>>
№ 5
Старый мастер (С.Пб.)   8.01.2016 - 06:32
Посмотрел "Однажды". Смотрибельно. Фильм имеет право на существование, но не более. "Американку" ему не переплюнуть, даже идя параллельным курсом. В "Американке" есть ряд... читать далее>>
№ 4
Лена УКРИ   26.06.2015 - 21:10
Фильм смотрится на одном дыхании. Отличный фильм. И "Американка" - отличный фильм. Оба смотреть интересно. И все-таки "Однажды" понравился больше. Особенно финал. Здорово! читать далее>>
№ 3
владик-64 (одесса)   19.05.2015 - 23:58
боюсь,как все последние римейки,будет- отстой."Американка"-это,на мой взгляд,100% попадание в тему,просто это моя юность,и я готов подписаться под каждым кадром этого хорошнго фильма. читать далее>>
№ 2
Сергей4040   24.04.2015 - 03:12
главная героиня не в тему -это не типаж королев провинциальных городков , фильм Месхиева просто гениальный и превзойти его трудно , может и н евозможно , так что продюссер поставил перед собой тупую... читать далее>>
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