«Однажды»: Как слышится, так и пишется

Сырое и неловкое кино о любви и застое
В сонном провинциальном городке цветет застой. Пьют портвейн, носят клеш, отращивают в поте лица патлы и дерутся под гул железных дорог. Среди всех этих «Намедней-197...» старшеклассник Лешка — с гитарой, вышеупомянутыми патлами, клешем и всем, чем надо, — влюбляется в дылду Таньку, девушку покойного брата. А та такая вся гордая и вместо того, чтобы прыгнуть в объятья героя, предлагает ему сыграть «в американку». То есть на желание. Воооот. Хорошее было время. Семидесятые.
«Однажды»: смотреть фильм онлайн
Если вы вычитали где-то, что «Однажды»
(или «Пацаны», как до недавнего времени назывался фильм) - ремейк, выкиньте это из головы. В воображаемом (коротком, спокуха) списке грехов фильма Рената Давлетьярова
этот — финальный. Ну да, название от Асановой
, сюжет от давнего фильма Дмитрия Месхиева «Американка»
. Единственное, что по этому поводу можно заметить: странная, конечно, практика — экранизировать уже реализованные сценарии. Ну, своя рука владыка: Давлетьяров хотел снять повесть Короткова
про ошибки юности - Давлетьяров экранизировал ее.
Сценарий Юрия Короткова превратился в «Американку» еще в 1997 году, когда эпоха всесильного ретро только наступала. За прошедшее время законы жанра претерпели сильные изменения: он перестал быть чистой ностальгией и обернулся историческим высказыванием. Это обязательно кино про свободу в мире несвободы. Должны быть спецслужбы, «Архипелаг ГУЛАГ» на каждой полке, «Последнее танго в Париже»
в телевизоре. И ничего, что в реальности в сервантах пылились труды Ажажи про НЛО, смотрели по сотому разу Райкина
, а спецслужбы фигурировали только как барабашки, по вине которых в батарее что-то стучит.
В любом другом случае понятие жанра тут бы не всплывало. Но Давлетьяров — продюсер, для него формат важен, и удача-неудача равняется попаданию-непопаданию в жанр. И вот начинается самое интересное - конфликт интересов. Сюжет — что давльетьяровский, что месхиевский — по отношению к жанру вообще мимо кассы. Он весь исповедально-мемуарный, а не исторический. Слеплен из солнечных картинок-воспоминаний о юности, сменяющих друг друга, а не из энциклопедических глав. Тут надо заметить, что исповедальность - это хорошо, только сильно напоминает армейский фольклор, что льется из уст ночного таксиста. Пьяные пассажиры уснули, а он все рассказывает, как в 73-м купил себе демисезонное пальто, а вон на той остановке они с Витькой пили портвейн, когда дембельнулись.
Коротков, Месхиев и Давлетьяров — ровесники. Трогательно, конечно, что у выпускника литинститута, ленфильмовского золотого мальчика и опытного продюсера примерно один образ юности. Только за рамки такого тройственного союза (плюс-минус таксист) упоение от него не выходит. Исповедальная лирика — штука по определению неконвертируемая. Она — для полутора таких, как ты. Выросших в Астрахани, желательно в соседнем дворе. И тех редких, которые не стесняются прилюдно об этом застойном тухляке с упоением рассказывать.
Продюсер, мастак, человек с чувством формы, Давлетьяров снимает кино непродюсерское, по определению сырое и неловкое, как любой мемуар, не влезающий ни в какие рамки. Честно пытается свести концы с концами, соединить личное высказывание и его публичный вид. Зовет молодых актеров, новых лиц, предлагает им баловаться и радоваться. Но те ведут себя скорее как пассажиры того самого шофера — скучают, зевают, кривляются. Вытягивает романтику и красоту из оператора Семена Яковлева
, с которым уже работал над «Стальной бабочкой»
. Тот выдает клип. И знаете, за этим сражением продюсера с мемуаристом смотреть интересно, хотя Давлетьяров об этом ни сном, ни духом. Это и есть настоящий предмет интереса в «Однажды». А не двадцать отличий от «Американки», точность воспроизведения застойного быта или еще какие-то частности.
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