«Батальонъ»: Баба - дура, штык - молодец

Слегка исторический фильм о Первой Мировой
Россия 1917-го года. Идет Первая мировая война, и враг уже у порога. После февральской революции российская армия в полном упадке, солдаты вступают в придуманные большевиками солдатские комитеты, пьют в 2 горла поставляемый немцами шнапс и вообще морально разлагаются. Керенский в исполнении Марата Башарова
негодует. Есть только один выход – создать в назидании мужчинам батальон, целиком состоящий из женщин, и отправить их на фронт для поднятия вялого боевого духа. Служить добровольцами идут представительницы самых разных социальных слоев, от княгинь до крестьянок, и те, кто проходят отбор, попадают в батальон под командованием георгиевского кавалера Марии Бочкаревой, женщины строгой, но справедливой (Мария Аронова
).
Далее в лучших традициях Стэнли Кубрика
фильм переламывается на две половины: первая посвящена учениям и муштре и параллельно знакомству зрителя с героинями, вторая – непосредственно ведению боевых действий. На этом, правда, сходство с «Цельнометаллической оболочкой»
заканчивается, да и очевидная ассоциация с фильмом «А зори здесь тихие»
здесь оказывается совсем не при чем.
Безусловно талантливый режиссер Дмитрий Месхиев
взял, кажется, все возможные клише кино про новобранцев и подал их под наиболее постыдным соусом, смешав эксплойтейшн-муви с жестоко гибнущими молодыми девицами и квасным патриотизмом. Удивительно при этом, что он когда-то снял интересный и нетривиальный фильм про Вторую мировую войну «Свои»
, да и значащийся в продюсерах Федор Бондарчук
многим полюбился картиной «Сталинград»
, которую отличала как минимум зрелищность.
«Батальону»
тоже не откажешь в яркости экшен-сцен, но во все остальное время отчаянно хочется закрыть лицо ладонью. Гнусная антисемитка-стукачка «из народа», требующая организации солдатского комитета и получающая от Бочкаревой кулаком в лицо. Мерзкий муж героини Ароновой, жестоко избивающий её на глазах у своих однополченцев. Еще более омерзительные похотливые и трусоватые русские мужики в солдатской форме и нерешительный полковник-тряпка, который не в состоянии командовать своими людьми. Что уж говорить о коварном немце с корзиной поганых гостинцев, который с улыбкой душит доверчивую девушку. Все эти карикатурные образы хорошо смотрелись бы на агитационных плакатах или в трэшевом кино, но в антивоенном фильме они, мягко говоря, неуместны. По мере просмотра создатели все больше пытаются убедить, что не так страшна военная мясорубка, как те, кто не хочет принимать в ней никакого участия. Оставив в стороне моральные вопросы и готовность к самопожертвованию, такая позиция все же кажется довольно спорной.
Тут-то и кроется главная проблема «Батальона» - при всем желании его не назовешь антивоенным фильмом. Напротив, месседж фильма заключается в том, что враг не дремлет, и что надо с криком «ура» бросаться вперед, чтобы давить и колоть со штыком наперевес. Это, кстати, и делают в финале трусливые солдаты вслед за мужественным героем Евгения Дятлова
, в решающий момент сорвавшим с себя полковничьи погоны и показавшим всем пример героической отваги. Надо сказать, более неестественной сцены во всем пронизанном пафосе жанре военного кино, сложно припомнить.
обсуждение >>