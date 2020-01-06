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«Овечка Долли была злая и рано умерла»: Вторая свежесть

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6 января 2020
Дружба и любовь сквозь время

«Овечка Долли была злая и рано умерла»: Вторая свежесть

Студент МИФИ Никита (Данила Шевченко) смотрит на отца (Даниил Воробьев), ученого-бессеребренника с зарплатой в 35 тысяч и квартирой с видом на Кремль, несколько свысока, практически как на неудачника. Совместное посещение на день рождения мамы (Ирина Ильинская) невыносимого концерта институтского друга родителей, поп-певца Максимиллиана (Роман Полянский), только убеждает Никиту в его мнении: после выступления лоснящийся от хорошей жизни Макс их просто-напросто не замечает. Вскоре после этого возня с экспериментальным телепортационным аппаратом в лаборатории института приводит к неожиданному эффекту, и Никиту забрасывает не через пространство, а сквозь время, в далекий 1985-й год. Там он вновь оказывается в родном МИФИ, и притворившись студентом из Гомеля, знакомится с помолодевшими родителями и их веселыми друзьями.

Последние тоже выглядят несколько непривычно – тот самый Макс, например, в молодости больше похож на Константина Кинчева, чем на Стаса Михайлова. Собственных будущих родителей, несмотря на странную одежду (красные «Конверсы» и рваные джинсы) и картинное удивление всем приметам советской жизни (от автоматов с газировкой до записи в очередь за колбасой), Никите на удивление легко получается провести, но Виктор Сухоруков в роли декана по кличке Громозека (привет Алисе Селезневой) смотрит на него со вполне понятным подозрением. У Никиты появится и романтический интерес в лице умницы-студентки Маши (Юлия Савичева), которой он в какой-то момент поведает тайну.

«Овечка Долли была злая и рано умерла»: Вторая свежесть

В фильме Алексея Пиманова с несколько сбивающим с толку названием вполне очевидны сюжетные параллели с «Назад в будущее» и стилистическое родство со «Стилягами». При этом скромность и неброскость роднит его скорее с малопопулярным фильмом Копполы «Пегги Сью вышла замуж». Удовольствие от ностальгического путешествия портят только некоторые притянутые за уши сюжетные условности и посредственная игра исполнителя главной роли. Надо признать, для юного ученого-экспериментатора Никита слишком уж глупо себя ведет и выглядит. Впрочем, остальные актеры, за исключением Сухорукова, тоже нельзя сказать, что блещут, так что даже Юлия Савичева весьма выгодно выделяется на их фоне.

Можно еще поворчать, что внимание к приметам эпохи тоже ограничивается парой-тройкой узнаваемых деталей вроде тех самых автоматов с газировкой и треугольных молочных пакетов, да и в целом восьмидесятые показаны через слишком уж розовые очки. Однако так как этот фильм не старательная реконструкция последних лет «великой эпохи», а все-таки история про дружбу и любовь сквозь время, на какие-то рюшечки и благоглупости можно закрыть глаза.


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фильмы
Назад в будущееОбратная сторона ЛуныОвечка Долли была злая и рано умерлаПегги Сью собирается замужСтиляги

фотографии >>
«Овечка Долли была злая и рано умерла»: Вторая свежесть фотографии
«Овечка Долли была злая и рано умерла»: Вторая свежесть фотографии
«Овечка Долли была злая и рано умерла»: Вторая свежесть фотографии
«Овечка Долли была злая и рано умерла»: Вторая свежесть фотографии
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обсуждение >>
№ 5
Пётр90 (peter1990)   5.01.2016 - 15:35
Мне, как человеку не знающему жизни в Советском Союзе фильм очень понравился, потому что фильм показывает жизнь людей далеких от политических веяний. Как известно, из жизни в СССР многим людям нравится... читать далее>>
№ 4
Леви (Тюмень)   25.02.2015 - 14:50
Фильм отличный. Добрый, позитивный. Недостатков только два: очень плохая игра Юлии Савичевой, которую взяли на роль явно не за актерские данные и монолог Сухорукова (Громозеки) о клоне, который, кстати,... читать далее>>
№ 3
Геннадий Стеньков (Москва)   25.02.2015 - 08:06
В москве только на квартплату и свет уходит 7-8тыщ, ещё 3-4 транспорт, мобильная связь+интернет - 1.5, а ещё еда, врачи... ... читать далее>>
№ 2
Тутси (Москва)   24.02.2015 - 19:24
да мы не зажрались. в столице все дорого - квартплата, еда, проезд. 35 тыщ для Москвы и Подмосковья это, правда, не очень большие деньги. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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