«Овечка Долли была злая и рано умерла»: Вторая свежесть

Дружба и любовь сквозь время
Студент МИФИ Никита (Данила Шевченко
) смотрит на отца (Даниил Воробьев
), ученого-бессеребренника с зарплатой в 35 тысяч и квартирой с видом на Кремль, несколько свысока, практически как на неудачника. Совместное посещение на день рождения мамы (Ирина Ильинская
) невыносимого концерта институтского друга родителей, поп-певца Максимиллиана (Роман Полянский
), только убеждает Никиту в его мнении: после выступления лоснящийся от хорошей жизни Макс их просто-напросто не замечает. Вскоре после этого возня с экспериментальным телепортационным аппаратом в лаборатории института приводит к неожиданному эффекту, и Никиту забрасывает не через пространство, а сквозь время, в далекий 1985-й год. Там он вновь оказывается в родном МИФИ, и притворившись студентом из Гомеля, знакомится с помолодевшими родителями и их веселыми друзьями.
Последние тоже выглядят несколько непривычно – тот самый Макс, например, в молодости больше похож на Константина Кинчева
, чем на Стаса Михайлова
. Собственных будущих родителей, несмотря на странную одежду (красные «Конверсы» и рваные джинсы) и картинное удивление всем приметам советской жизни (от автоматов с газировкой до записи в очередь за колбасой), Никите на удивление легко получается провести, но Виктор Сухоруков
в роли декана по кличке Громозека (привет Алисе Селезневой) смотрит на него со вполне понятным подозрением. У Никиты появится и романтический интерес в лице умницы-студентки Маши (Юлия Савичева
), которой он в какой-то момент поведает тайну.
В фильме Алексея Пиманова
с несколько сбивающим с толку названием
вполне очевидны сюжетные параллели с «Назад в будущее»
и стилистическое родство со «Стилягами»
. При этом скромность и неброскость роднит его скорее с малопопулярным фильмом Копполы «Пегги Сью вышла замуж»
. Удовольствие от ностальгического путешествия портят только некоторые притянутые за уши сюжетные условности и посредственная игра исполнителя главной роли. Надо признать, для юного ученого-экспериментатора Никита слишком уж глупо себя ведет и выглядит. Впрочем, остальные актеры, за исключением Сухорукова, тоже нельзя сказать, что блещут, так что даже Юлия Савичева весьма выгодно выделяется на их фоне.
Можно еще поворчать, что внимание к приметам эпохи тоже ограничивается парой-тройкой узнаваемых деталей вроде тех самых автоматов с газировкой и треугольных молочных пакетов, да и в целом восьмидесятые показаны через слишком уж розовые очки. Однако так как этот фильм не старательная реконструкция последних лет «великой эпохи», а все-таки история про дружбу и любовь сквозь время, на какие-то рюшечки и благоглупости можно закрыть глаза.
обсуждение >>