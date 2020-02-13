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«Эверли»: Перестрелка в неглиже

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13 февраля 2020
Сальма Хайек против мужчин

«Эверли»: Перестрелка в неглиже

Проститутка с золотым сердцем Эверли (Сальма Хайек) оказывается в сложном положении – одна, раненная, с пистолетом наперевес, в заваленной трупами комнате многоквартирного дома, вход в который охраняется бандитами. Сутенер-садист и по совместительству босс мафии Тайко (Хироюки Ватанабэ) всерьез разгневался на Эверли и объявил награду за её голову. Теперь женщине легкого поведения придется пройти краткий курс «крепкого орешка», чтобы вести оборону однокомнатной крепости. Параллельно она пытается затащить в самое сердце бойни свою мать и дочку, чтобы передать им накопленные деньги.

Да, её поступки несколько лишены логики, но что еще ожидать от женщины, получающей ранения и травмы каждые 10 минут экранного времени? Конечно, тут говорит не ум, а сердце: она не видела дочь несколько лет и соскучилась. С другой стороны, именно благими намерениями вымощена дорога в преисподнюю, а уж свою щедрую порцию ада на Земле за эти полтора часа Эверли непременно получит.

«Эверли»: Перестрелка в неглиже

Хайек явно попыталась показать всем и доказать себе, что вновь, через 20 лет после «Отчаянного», готова стать героиней боевиков - Брюсом Уиллисом в юбке. За последнее время такое переодевание ловко удалось разве что Скарлетт Йоханссон. Вот только если её героиня в «Люси» получила сверхпособности благодаря химической реакции, то трансформация Хайек в «Эверли» из рыдающей дамы в неглиже и с дыркой в боку до крутой «убивашки» совсем никак не объясняется. Впрочем, правдоподобие меньше всего интересует молодого режиссера Джо Линча. В главной цели - создать посттарантиновский фильм-аттракцион – он почти что преуспел.

«Эверли»: Перестрелка в неглиже

Линч с явным удовольствием нанизал на сюжетный стержень кровавые и смачные эпизоды с нарядными проститутками, палящими из всех стволов, и совсем уж комиксовым тандемом садиста и мазохиста. Во время просмотра в памяти всплывают самые разные криминальные фильмы с единством места действия, от «Кровавого четверга» до индонезийского «Рейда». Увы, в отличие от первого, «Эверли» черный юмор иногда смещается в сторону изуверской жестокости, а по сравнению со вторым режиссеру иногда отказывает чувство ритма. Все же групповое изнасилование и пытки не так уж смешны, как бы Линч ни убеждал в обратном, а вымученные диалоги Эверли с раненным в живот японцем в исполнении Аки Котабе (шутка «курение тебя убьет»? да ну бросьте) лишь отвлекают от боевых сцен.

Несмотря на очевидные минусы картины, надо отдать должное Хайек – в свои 49 лет она выглядит просто потрясающе и не стесняется это демонстрировать. Сельма явно заслужила право на качественное кино с драйвом, стрельбой и членовредительством. Жаль, что «Эверли» таким фильмом не стал.


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