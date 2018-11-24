«Фокус»: Кошелек? Какой кошелек?

Уилл Смит играет обаятельного мошенника
Мошенник Ники (Уилл Смит
) — настоящий художник в мире манипуляций и воровства. Он способен не только мастерски украсть любую вещь у случайного прохожего, но и построить сложную стратегию надувательства, в результате которого жертва сама отдаст деньги. Всё бы хорошо, но на пути героя попадается красавица Джесс (Марго Робби
). Девушка, не зная с кем связалась, пытается развести Ники, а он в ответ снисходительно преподаёт ей короткий урок воровского искусства. Теперь Джесс отказывается исчезать и уговаривает героя взять её с собой на крупное дело — на финальный футбольный матч в Новом Орлеане. Тут-то и начинается самое интересное: пару всё больше тянет друг к другу, и с этого момента Ники приходится балансировать между разгорающимися чувствами и опасной тропинкой расчётливого циника.
Одно из важных достоинств «Фокуса»
— визуализация воровства, его таинств. Карманники обрабатывают жертв точными и быстрыми движениями, незаметными для постороннего взгляда, но камера, уподобляясь взгляду всеведущего ангела, выхватывает хореографию рук и демонстрирует искусство кражи с помощью акцентированных сверхкрупных планов. В части фильма, происходящей в Новом Орлеане, зритель глазами Джесс смотрит на отлаженную работу в толпе команды профессионалов. Подобно классическому «Карманнику» Робера Брессона
, «Фокус» эксплуатирует потенциал кинематографа, вскрывая то, что обычно сокрыто.
Фильм полностью построен на игре со зрительским ожиданием: никогда не знаешь, правдивы ли герои в своих чувствах или же происходящее на экране — плод очередного сложного замысла, рассчитанного на крупную прибыль. Обманки мастерски замаскированы и разбросаны даже там, где, казалось бы, всё известно наперёд — такая игра со зрителем роднит фильм с «Невыносимой
жестокостью» братьев Коэн
.
Уилл Смит в «Фокусе» ещё раз доказывает, что способен с равным мастерством изображать как надменного и уверенного в себе профессионала, так и эмоционального любовника. Пару актеру составила блондинка из Австралии Марго Робби, чья карьера в голливудском кино только начинается. Её героиня меняется по ходу фильма, приобретая жизненный опыт в общении с профессиональным обманщиком, для которого и любовь тоже может служить частью аферы.
Неплохая актёрская игра, панорамные кадры с романтическими видами крупных городов (Нью-Йорк, Новый Орлеан и Буэнос-Айрес), а также лёгкость и развлекательность фабулы гарантируют ту степень расслабленности, которую принято ожидать от массового кино. Тем не менее, в финале зрителя ждёт по-настоящему неожиданная драматическая развязка. Правда после самого яркого момента фильм становится чрезмерно сентиментальным. Решение успокоить зрителя после резкого поворота кажется лишним, так что в идеале стоит уйти из кинозала через полтора часа сеанса — тогда же, когда сваливает богатый гоночный магнат (Родриго Санторо
). Только так ощущение удивления не окажется испорченным авторами, непременно настаивающими на хэппи-энде, который возвращает сюжет фильма в русло стандартных голливудских поделок.
«Фокус»
в прокате с 26 февраля
.