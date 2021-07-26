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«Кровавая леди Батори». Эржебет: секреты здоровья и красоты

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26 июля 2021
Костюмированный триллер без устрашающего хребта

«Кровавая леди Батори». Эржебет: секреты здоровья и красоты

1610 год. Вокруг Чахтицкого замка, где заправляет обеспеченная вдова Батори (Светлана Ходченкова), витает дурная слава, которая пугает не только местных жителей и вечно кочующих цыган, но и засевшую в столице Австро-Венгерской империи династию Габсбургов, графине изрядно задолжавшую. Под хмурым венгерским небом пытаются заработать на сыр с пирожными цыганята-сироты Аллета (Изабелль Аллен) и Миша (Лукас Бонд), демонстрируя практически гудинивские фокусы или подворовывая у невнимательных завсегдатаев рынка. Покрытые инеем тропки высшего и низшего класса пересекутся, когда Аллету поймает с поличным Атилла (Павел Деревянко), прибывший в местную глушь, чтобы развеять или подтвердить слухи про кровожадную и нестареющую Батори (которая в 1610-м как раз должна бы отпраздновать юбилей). Сирот спасает от жестокого наказания милость графини, чей детский дом, судя по всему, пополняется исключительно через подобные судебные процессы. Видения Аллеты и тревожная музыка за кадром ничего хорошего ребятне не сулят, да и вдова, чересчур озабоченная собственной красой, производит впечатление затаившейся психопатки.

«Кровавая леди Батори»: смотреть фильм онлайн

В кунсткамере экранных чудищ русская версия герцогини Батори могла бы оказаться где-то между почти земляком Владом Цепешом и коллегой по безумному взгляду из «Психо», но не сложилось, не хватило сноровки. Режиссерский дебют Андрея Конста, снятый по первой пробе пера сценариста Мэттью Джейкобса, напоминает кусок сырого мяса: сюжет недокручен, персонажи плохо прописаны, актеры, особенно дети, играют, кто в лес, кто по дрова, саспенс нагнетается не там, где надо, и исключительно при помощи музыки, да еще и в результате переозвучки почти все реплики не совпадают с движениями губ (избежать брака удалось Ходченковой, Деревянко попадает через раз, все иностранные актеры, а их большинство, выдают себя с головой).

«Кровавая леди Батори». Эржебет: секреты здоровья и красоты

Марио Бава, первым перенесший историю Эржебет Батори на большой экран, или Роджер Корман, умевший снимать, как шутят, на сдачу от телефонного звонка, сделали бы из схожих ингредиентов пиршество би-муви, проникнутое обаянием треша или джалло, выглядящее дешево, но гордо. «Кровавая леди Батори», спродюсированная напополам российской Enjoy Movies и зарубежной Glacier Films, застревает где-то на полпути между костюмированным европейским триллером и стандартным представителем жанра американского розлива, у которого неожиданно выдернули устрашающий хребет, отчего вся история развалилась на несколько десятков сцен. Месиво с рейтингом «12+», по традиции, продолжает сохранять хорошую мину.

Взяв за основу самую растиражированную версию жития графини Батори (убила 650 девушек, принимала кровяные ванны, чтобы оставаться вечно молодой), создатели фильма умудрились сделать историю гораздо менее напряженную и содержательную, чем краткий пересказ этой самой биографии, лишний раз подтвердив, что триллеры и хорроры — жанры в самом примитивном варианте абсолютно механические — в родном отечестве до сих пор отчаянно не получаются.


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обсуждение >>
№ 3
Джейн Доу (Рагуль)   18.03.2015 - 17:23
... Что-то нас много стало...:) И хотя я не знаю что такое ККСЖ, но про потолок, полностью поддерживаю. Актриса везде играет саму себя, и это уже не игра... Может это амплуа какое-то. Если честно, я не... читать далее>>
№ 2
Джон Доу (Скрэнтон)   2.03.2015 - 14:48
... Оспаде! 100%-ное попадание у нее - ККСЖ. И это ее потолок. читать далее>>
№ 1
Светлана.Р   28.02.2015 - 22:49
У Ходченковой получится эта роль, наверняка. Есть в ней что-то зловещее. Красивое и зловещее. Это, по моему, прям стопроцентое попадание! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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