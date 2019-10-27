«Робот по имени Чаппи»: Просто добавь ИИ

Фантастика для поклонников Die Antwoord
Изобретатель Деон (Дев Патель
из «Миллионера из трущоб»
) работает на крупную корпорацию Tetra Vaal, занимающуюся разработкой и выпуском роботов-полицейских. Когда он предлагает начальнице Мишель Брэдли (Сигурни Уивер
) новый вид искусственного разума, способного обучаться и вообще похожего на человеческий, то не встречает никакой поддержки и решает заняться тестированием опытной модели тайно и в одиночку. Поддержка, правда, поступит с неожиданной стороны – разбитные уголовники Ниндзя и Йоланди (участники музыкального проекта Die Antwoord
) похитят изобретателя вместе с его творением для своих корыстных целей, дадут роботу кличку Чаппи и обучат его драться и воровать. Завистливый и крайне религиозный коллега Деона, военный Винсент (Хью Джекман
) всячески пытается убедить начальницу запустить в производство изобретенный им новый вид боевых роботов под кодовым названием «Лось», но сталкивается со стеной равнодушия, которую решает пробить любой ценой.
Несмотря на очевидные сходства с «Робокопом»
(созданный Джекманом робот-«цыпленок» явно инспирирован фильмом Верховена
), на этот раз основным источником вдохновения режиссера Нила Бломкампа
послужило наследие Стивена Спилберга
. Трогательный и забавный Чаппи, движения и ужимки которого с помощью датчиков срисовали с актера-талисмана Бломкампа, Шарлто Копли
, похож сразу и на мальчика из «Искусственного разума»
, и на говорящую корягу из «Инопланетянина»
. Все неудачи Чаппи на сложном пути взросления вполне подошли бы к фильму для детей и юношества, однако режиссер все-таки снимает кино несколько иного жанра. В предыдущих двух картинах Бломкамп довольно простодушно обличал несправедливость и по возможности вскрывал социальные нарывы, покоряя искренностью и умением снимать замечательные экшен-сцены.
В «Роботе по имени Чаппи»
боевых сцен, хоть и довольно впечатляющих, всего две – в начале и в конце. Тут и выясняется, что если отшелушить всю зрелищную шелуху, то истории Бломкампа выглядят даже не простодушно, а преглуповато. Из-за странно расставленных акцентов в какой-то момент начинаешь сочувствовать не няшным гангстерам и симпатичному роботу, а доведенному отчаянием до крайних мер герою Джекмана. Да, действия его героя можно при желании назвать фашистскими, но и распоясавшиеся бандиты, и их верная железяка тоже особой симпатии не вызывают. В итоге взрослым такое кино смотреть будет не очень интересно, но и для детской аудитории фильм навряд ли подойдет из-за жестокости некоторых сцен. Однако аудитория у фильма точно найдется - конечно же, это поклонники Die Antwoord, которые почти два часа смогут любоваться на своих любимцев.
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