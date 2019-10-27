Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Робот по имени Чаппи»: Просто добавь ИИ

Спутник телезрителя >>
27 октября 2019
Фантастика для поклонников Die Antwoord

«Робот по имени Чаппи»: Просто добавь ИИ

Изобретатель Деон (Дев Патель из «Миллионера из трущоб») работает на крупную корпорацию Tetra Vaal, занимающуюся разработкой и выпуском роботов-полицейских. Когда он предлагает начальнице Мишель Брэдли (Сигурни Уивер) новый вид искусственного разума, способного обучаться и вообще похожего на человеческий, то не встречает никакой поддержки и решает заняться тестированием опытной модели тайно и в одиночку. Поддержка, правда, поступит с неожиданной стороны – разбитные уголовники Ниндзя и Йоланди (участники музыкального проекта Die Antwoord) похитят изобретателя вместе с его творением для своих корыстных целей, дадут роботу кличку Чаппи и обучат его драться и воровать. Завистливый и крайне религиозный коллега Деона, военный Винсент (Хью Джекман) всячески пытается убедить начальницу запустить в производство изобретенный им новый вид боевых роботов под кодовым названием «Лось», но сталкивается со стеной равнодушия, которую решает пробить любой ценой.

«Робот по имени Чаппи»: Просто добавь ИИ

Несмотря на очевидные сходства с «Робокопом» (созданный Джекманом робот-«цыпленок» явно инспирирован фильмом Верховена), на этот раз основным источником вдохновения режиссера Нила Бломкампа послужило наследие Стивена Спилберга. Трогательный и забавный Чаппи, движения и ужимки которого с помощью датчиков срисовали с актера-талисмана Бломкампа, Шарлто Копли, похож сразу и на мальчика из «Искусственного разума», и на говорящую корягу из «Инопланетянина». Все неудачи Чаппи на сложном пути взросления вполне подошли бы к фильму для детей и юношества, однако режиссер все-таки снимает кино несколько иного жанра. В предыдущих двух картинах Бломкамп довольно простодушно обличал несправедливость и по возможности вскрывал социальные нарывы, покоряя искренностью и умением снимать замечательные экшен-сцены.

«Робот по имени Чаппи»: Просто добавь ИИ

В «Роботе по имени Чаппи» боевых сцен, хоть и довольно впечатляющих, всего две – в начале и в конце. Тут и выясняется, что если отшелушить всю зрелищную шелуху, то истории Бломкампа выглядят даже не простодушно, а преглуповато. Из-за странно расставленных акцентов в какой-то момент начинаешь сочувствовать не няшным гангстерам и симпатичному роботу, а доведенному отчаянием до крайних мер герою Джекмана. Да, действия его героя можно при желании назвать фашистскими, но и распоясавшиеся бандиты, и их верная железяка тоже особой симпатии не вызывают. В итоге взрослым такое кино смотреть будет не очень интересно, но и для детской аудитории фильм навряд ли подойдет из-за жестокости некоторых сцен. Однако аудитория у фильма точно найдется - конечно же, это поклонники Die Antwoord, которые почти два часа смогут любоваться на своих любимцев.


версия для печати
Ссылки по теме
Рецензии:
«Робокоп»
Поиск по меткам
Дмитрий КарпюкНаучная фантастика
персоны
Нил БломкампГрэми ДаффиХью ДжекманХанс ЗиммерХосе Пабло КантиллоСаймон КинбергТрент ОпалокДев ПательШон О. РобертсСигурни УиверРоберт Хоббс
фильмы
ИнопланетянинИскусственный разумРобот по имени ЧаппиРобот-полицейский

фотографии >>
«Робот по имени Чаппи»: Просто добавь ИИ фотографии
«Робот по имени Чаппи»: Просто добавь ИИ фотографии
«Робот по имени Чаппи»: Просто добавь ИИ фотографии
«Робот по имени Чаппи»: Просто добавь ИИ фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Pomidorov   6.03.2015 - 07:21
Да сделайте вы уже отдельную страничку посвященную Бломкампу. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Скорбим

Карина Филиппова
25 октября ушла из жизни поэтесса, актриса Карина Филиппова.
Борис Чернокульский
24 октября ушёл из жизни актёр Борис Чернокульский.

День рождения >>

Андрей Аверьянов
Михаил Жаров
Владимир Земляникин
Николай Караченцов
Александр Новиков (III)
Даниил Сагал
Артур Смольянинов
Марина Шиманская
Владимир Шпудейко
Роберто Бениньи
Мишель Галабрю
Жан-Пьер Кассель
Джон Клиз
Анджей Масталеж
Альбер Прежан
Тереза Райт
все родившиеся 27 октября >>

Афиша кино >>

Верность
мелодрама
Россия, 2019
Дитя погоды
Япония, 2019
Извините, мы вас не застали
драма, социальная драма
Бельгия, Великобритания, Франция, 2019
Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана
приключения, семейное кино
Испания, 2019
Ленин. Неизбежность
биография, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Робо
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Россия, 2019
Семейка Аддамс
Великобритания, Канада, США, 2019
Терминатор: Тёмные судьбы
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2019
Француз
драма
Россия, 2019
Щенячий патруль: Мегащенки и Нелла, отважная принцесса
детский фильм, приключения, семейное кино
Ирландия, Канада, США, 2019
Побег из Шоушенка
драма, экранизация
США, 1994
Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, 1991
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен