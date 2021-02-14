Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Золушка»: Надо больше камзолов!

Спутник телезрителя >>
14 февраля 2021
Ремейк классической сказки Disney

«Золушка»: Надо больше камзолов!

Девочка Элла (Элоиза Уэбб) - золотые кудри, большезубая улыбка - растет в атмосфере любви и обожания родительского дома: мама (Хейли Этвелл) учит доброте, папа (Бен Чаплин) - пестует любознательность и веселый нрав. Детская утопия оказывается недолговечной: родительница умирает от неведомой хвори, батюшка связывается узами брака с леди Тремейн (Кейт Бланшетт), вдовой-аристократкой и матерью двух глупых и не очень симпатичных дочурок с визгливыми именами Анастасия и Дризелла (Холли Грэйнджер и Софи МакШера), а потом и сам покидает бренный мир в заграничной поездке. По-прежнему добродушная и златокудрая, Элла становится Золушкой (Лили Джеймс) - рабыней в собственном доме, живущей на чердаке и добровольно выполняющей всю работу по хозяйству. Случайная встреча в лесу с принцем Китом (Ричард Мэдден) запускает любовный механизм: бал - фея-крестная (Хелена Бонэм Картер) - мини-детектив с хрустальной туфелькой наперевес.

«Золушка»: смотреть фильм онлайн

Снятая аккурат к 65-летию классического диснеевского мультфильма, «Золушка» производит впечатление золотой статуи, переименованной улицы или бутылки водки за 750 тысяч (привет третьему сезону «Карточного домика»): дорого, сердито, но почему в этих креслах чувствуется каждая горошина, а поздравительные речи навевают сон? После череды сравнительно ревизионистских диснеевских сказок – «Оз: Великий и ужасный», «Малефисента», «Чем дальше в лес» - на сцену выходит режиссер Кеннет Брана, последователь Лоуренса Оливье и шекспиролюб до мозга и костей, чтобы пересказать популярную сказку о взрослении и доброте с косметическими изменениями, превращающими схематичных персонажей мультфильма в героев пьесы - не шекспировской, но все же.

«Золушка»: Надо больше камзолов!

Британец умеет и любит находить в любом сценарии следы классика-драматурга, развивать характеры и предлагать актерам вольную, которая часто оборачивается неконтролируемым лицедейством (шутка ли - получившая «Оскар» за «Жасмин» Кейт Бланшетт с размахом площадного театра играет карикатурную злодейку). Другое режиссерское увлечение - платьями и особенно мундирами - достигает небывалого масштаба: на экране разворачивается мечта фетишиста с многократной сменой дорогих и блестящих нарядов, на которые потрачены такие цифры ткани, что даже немного неуютно - все-таки люди шили, старались. Да и проблема «Золушки» не в том, что кто-то попытался схалтурить.

Полнометражный ремейк, за вычетом необязательных плоховатого эрцгерцога (Стеллан Скарсгаард), мундиров, уроков фехтования и прочих цитат из четырехчасового «Гамлета», которого Брана снял почти 20 лет назад, оказывается прямолинейной сказкой, где два часа проговаривается лекарство от депрессии – «Будь стойкой и верь в добро». Золушка в исполнении готовящейся к роли Наташи Ростовой Лили Джеймс всю картину улыбается, возится с мышами и верит в добро. Ричард Мэдден еще более белозубо улыбается (чаще, чем Роб Старк в «Игре престолов» за отведенные ему сезоны), повторяет все умные мысли за возлюбленной и производит впечатление красивого манекена для камзолов. Фея-крестная притворяется сухой каргой, а потом начинает отплясывать в пышном платье, хрустя суставами и весело отрыгивая, попутно рекламируя результаты фирменной ворожбы.

Где-то между патетичными нравоучениями и сомнительными шутками прячется дух сказки, слегка проникнутый феминизмом, который фильмам студии «Дисней» приписывают уже не первое десятилетие (особенно яро в связи с «Холодным сердцем» и «Малефисентой»). Впрочем, усидеть на всех стульях у Кеннета Браны, который за последние пять лет не снял ни одного стоящего фильма, не получилось: только платья, только олдскул.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Статьи:
51 хрустальная туфелька
15 фильмов марта'15

Новости:
Бал в честь «Золушки»
«Золушка» в Берлине
У каждого своя хрустальная туфелька
Алсу спела для «Золушки»
Поиск по меткам
DisneyАлексей ФилипповАмериканское киноСказкаЭкранизация
персоны
Нонсо АноциКейт БланшеттХелена Бонэм КартерКеннет БранаКрис ВэйтцХолли ГрэйнджерЛили ДжеймсДерек ДжекобиПатрик ДойлСаймон КинбергСофи МакШераРичард МэдденСтеллан СкарсгардБен ЧаплинХейли Этвелл
фильмы
Золушка

фотографии >>
«Золушка»: Надо больше камзолов! фотографии
«Золушка»: Надо больше камзолов! фотографии
«Золушка»: Надо больше камзолов! фотографии
«Золушка»: Надо больше камзолов! фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Олег Валкман
13 февраля ушёл из жизни актёр Олег Валкман.
Михаил Тыртыш
10 февраля ушёл из жизни актёр и каскадёр Михаил Тыртыш.

День рождения >>

Ашот Адамян
Ирина Барская
Александр Воробьёв
Сергей Воробьёв (IV)
Николай Ерёменко (мл.)
Степан Крылов
Сергей Пиоро
Владимир Рецептер
Василий Шемякинский
Джон Бэрримор
Роман Клосовский
Маргарита Лосано
Тина Омон
Саймон Пегг
Фредди Хаймор
Грегори Хайнс
все родившиеся 14 февраля >>

Афиша кино >>

Необратимость
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2002
Персона
детектив, драма, триллер
Швеция, 1966
Хищники
комедия, криминальный фильм
Россия, 2020
Дочь тьмы
мистика, триллер
Россия, 2020
Спаситель
боевик, триллер
США, Марокко, 2020
Поворот не туда: Наследие
триллер, фильм ужасов
Германия, США, 2021
Рыцари справедливости
комедия, криминальный фильм
Дания, Швеция, 2020
Дерево желаний
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, 2019
Конёк-горбунок
детский фильм, приключения, сказка, экранизация
Россия, 2021
Мавританец
драма, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2021
Спасите Колю!
комедия
Россия, 2021
Родные
комедия, приключения
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен