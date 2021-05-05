«Духлесс 2»: Довольно мертвые души

Коммерческое кино на злобу дня
После скандала из первой части Макс Андреев (Данила Козловский
) сбегает на Бали, где отращивает бороду и доску для серфинга. На третьем году своего экспатизма Макс спасает жизнь неопытному серферу Роману Белкину (Милош Бикович
), который оказывается главой крупной госкорпорации, финансирующей инновации. Добро не остается безнаказанным: спустя некоторое время полицейские находят на вилле Макса героин, после чего следует продажа имущества на оплату взяток и депортация в Москву. Встречающие Макса в московском аэропорту менты объясняют ему тайный смысл неприятных случайностей, отбирают загран и вежливо просят найти способ устроится к Белкину на работу. В обмен на компромат на Белкина Максу обещают вернуть паспорт и никогда больше не разлучать с океаном.
Необъяснимый прокатный успех «Духлесс»
заронил в умы создателей фильма идею о том, что надо бы снять продолжение. Для которого, правда, уже не было никакой литературной основы – сюжет сиквела слабо связан с творчеством Минаева. Возможно, именно поэтому «Духлесс 2»
получился не в пример актуальнее и лучше. Во-первых, в отличие от первого фильма он опаздывает не на 10 лет, а всего на какие-то 2-3 года. Во-вторых, сама история и персонажи в нем гораздо ближе к реальности и знакомы по недавним газетным заголовкам всем слоям населения: шумиха вокруг Сколково, скандал в Минобороны и, наконец, восхождение «блогера Лёши». Безусловно, все это интерпретация минувших событий, но, что называется, очень близкая к тексту. Достаточно взглянуть на исполнительницу
роли любовницы генерала – сходство с прототипом (снявшая в домашнем заточении клип про красные тапочки Евгения Васильева) невероятное.
В фильме нет сугубо положительных или отрицательных персонажей, каждый со своей «фекалинкой»: бывшая активистка Юля (Мария Андреева
), наигравшись в «Краски», вышла замуж за богатого дядьку и учредила благотворительный фонд (укол зонтиком в собирательный образ светской львицы); гостеприимный и улыбчивый Белкин – именно то, что о нем думают нечистые на руку менты (аксиома: нельзя занимать такую должность и не воровать); любовница Белкина (Александра Бортич
) на глазах превращается из шлюхи в мученицу; сотрудник МВД Савелов (Павел Ворожцов
) – главный сюрприз фильма, о котором, пожалуй, не стоит болтать лишнего; ну и сам Макс, играющий в диапазоне от Онегина до Чацкого, трижды сбрасывает кожу. К слову, Путин тоже имеется, но в уже более зловещей ипостаси.
Если в авторском российском кино на злобу дня высказываются «Левиафан»
и «Дурак»
, то в коммерческом эту задачу неплохо выполнил «Духлесс 2». У него другие художественные методы, но белые простыни отеля Ритц и зеленые пейзажи Бали не смягчают удара от столкновения с такой ловкой интерпретацией того, что происходит в России сегодня.
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