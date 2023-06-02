«Ч/Б»: Что русскому хорошо, то и другим хорошо

Социальная сказка о преодолении ксенофобии
Русский националист с княжеским именем Ярослав (Алексей Чадов
) и патриотичной татуировкой «Moscow» не любит приезжих и когда его «кидают», а посему решает навестить с друзьями криминального авторитета и библиофила-интеллектуала Алхана (Сергей Маковецкий
), который насолил не только ему, но и откинувшемуся с зоны кавказцу Нурику (Мераб Нинидзе
). Мстители сталкиваются буквально на лестнице, случается поножовщина, Нурик отправляется на небеса, а Ярослав оказывается посреди озера на носу ржавой лодчонки в компании зарезанного по национальному признаку неприятеля. Тот, вооруженный в лучшем мире барахлящим телепортом в виде игры «Электроника ИМ-02», где волк ловит яйца, становится ангелом-хранителем не в меру рьяного молодого ксенофоба. Впереди у связанных по иронии небесной канцелярии Ярослава и Нурика огонь, вода, бегство от Алхана, полиции и предрассудков, а также суд и роднящие лав-стори.
Режиссерский дебют Евгения Шелякина
, бывшего КВН-щика и сценариста сериалов «Афромосквич»
и «Счастливы вместе»
, написанный совместно с Андреем Галановым
(«Метод Фрейда»
, «Солдаты»
), — это сказочно-комедийное роад-муви про преодоление ксенофобии, потешное и ловкое, наследующее и советским комедиям, вроде «Джентльменов удачи»
или «Операции Ы»
, и сериалам ТНТ с РЕН ТВ. Сказка немного социальная и, разумеется, добрая: главные герои постоянно ругаются и поначалу на дух друг друга не переносят, эстетствующий Алхан гоняется за сейфом-макгаффином, который у него увел перед смертью Нурик, полицейские от скуки играют всем отделением в «Мафию», где-то в лесу тихо-мирно живет пожилой Магомед (небольшая роль Кахи Кавсабадзе
— Абдуллы из «Белого солнца пустыни»
), а любвеобильная хозяйка захудалого отеля, разговаривая по телефону, обрушивается на собеседника: «Вова, какой Селигер?»
.
Ясное дело, что «Ч/Б»
— кино в первую очередь развлекательное, про настоящую любовь и настоящую дружбу, про перерождающегося героя, про белый пиджак и красные мокасины, и ни центральный конфликт, ни помянутые всуе Гитлер и Путин (один в шутке про ангелов-хранителей, другой в той самой фразе про Селигер) не делают его более социальным, чем КВН-вский скетч. Не случайно на 25-м «Кинотавре», где язвы общества демонстрировались во всей красе, картина Шелякина немного выбивалась, подходя лишь по формальным признакам и представляя неохваченный бы без нее комедийный жанр.
В контексте картин, выпущенных в прокат за последние месяцы, между Сциллой «Левиафана»
и Харибдой «Солнечного удара»
, дебют Евгения Шелякина выглядит гораздо уместнее: абсолютная золотая середина, без острой критики и подбрасываемых в воздух шапок с флагами, без громких слов и тихих стонов, одной ногой в советском наследии, другой — в телевизоре, эдакий сборник анекдотов, которые все знают, но не прочь посмотреть, если их насадят в новой последовательности на нить закрученного сюжета. Шелякин с Галановым и диалоги остроумные сочинили, и героев бросают из огня да в полымя, изредка теряя чувство меры и включая мелодраму под самый финал. Если тревожить тени незабытых комедийных предков, то так, оживляя дух, а не припаянными к оригиналу ремейками.
И тут, конечно, самое интересно, ведет ли эта лестница вверх, или же вниз: окажется ли «Ч/Б» предзнаменованием, что теперь кинозрителю придется вновь, как и полвека назад, с запозданием вылавливать приметы времени из упомянутых впроброс шуток, или это просто телевизор дорос до большого экрана, с минимальными и вполне ожидаемыми потерями.
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