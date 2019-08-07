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«Барашек Шон»: Б-е-е-е! - как много в этом звуке

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7 августа 2019
Пластилиновый мультфильм без диалогов

«Барашек Шон»: Б-е-е-е! - как много в этом звуке

Безрадостная рутина на маленькой английской ферме идет строго по расписанию: подъем, стрижка, мойка, кормежка, стрижка, подъем, кормежка, мойка, стрижка, мойка, кормежка… И такая дребедень каждый день. В маленьком уютном мирке, где царствуют человек со своей собакой, у овец не много радостей. Конечно, авантюристу Барашку Шону это не по нутру. В один прекрасный день Шон устраивает выходной. Фермера отправляют спать, собаку соблазняют косточкой и давай кутить на всю катушку.

Пара недоразумений превращают маленький праздник в большое приключение, и вот уже фермер лежит в больнице, а вся овечья компания бродит по городу, уворачивается от коварного ловца животных, переодевается в человеческие одежды, посещает кафе и устраивает, конечно же, немыслимый переполох везде, где появляется.

«Барашек Шон»: Б-е-е-е! - как много в этом звуке

Нынешний полный метр - продолжение очаровательного проекта британской студии Aardman Animations, состоящего из сериалов «Барашек Шон» и «Время барашка Тимми». Так часто бывает, что за каким-нибудь по номеру сезоном анимационного сериала следует полнометражный фильм. А вот что бывает редко, так это чтобы данный фильм получился выдающимся, самобытным, смешным и очаровательным. Полнометражный «Барашек Шон» именно такой: динамичный, яркий, неожиданный и необычайно забавный. Каждую секунду в нем что-нибудь происходит, каждая деталь в нем любовно вылеплена и поставлена на свое место, каждый жест в нем характерен, и все это вместе обаятельно, трогательно, смешно и моментами драматично.

Одним словом, мультфильм отлично подходит для детей. И для взрослых. Особенно для тех взрослых, которые понимают, что такое настоящий мультфильм. А также для тех, кто этого не понимает. «Барашек Шон» - это мультфильм в чистом виде, не обремененный разного рода литературщиной, напрочь лишенный диалогов, абсолютно весь от первого до последнего кадра построенный за счет средств кинематографа (гэги, монтаж, пластика). В нем, конечно, присутствует звук, но это совершенно не мешает ему быть невероятным образцом современного немого кино: Чарли Чаплин, Бастер Китон, Жак Тати, ранние американские картуны, - все это собрано здесь, преображено до неузнаваемости и наполнено новым «аардмановским» смыслом.

«Барашек Шон»: Б-е-е-е! - как много в этом звуке

И все это к тому же сделано из пластилина: настолько ловко и гладко, что современный ребенок непременно примет это за компьютерное 3D, но стоит присмотреться: нет-нет, а проявится на морде того или иного персонажа отпечаток пальца, - как будто специально оставленная печать подлинности.

От «Барашка Шона» остается ощущение счастья и чуда, такое же чувство, какое, наверное, испытывали наши предки при просмотре первых фильмов. И еще - ощущение, что люди, его создававшие, до полного самозабвения влюблены в свою профессию. Ровно так же, как забавный пластилиновый Фермер влюблен в свою: ведь даже оказавшись модным парикмахером, он все равно в мечтах своих стрижет овец. Так же, как эти самые овцы влюблены в свою обычную овечью работу, без которой им не жизнь.

Из суммы всех этих любовей получается цельное, радостное кино, рассказывающее, в конечном итоге, про то, что жизнь - это счастье! Не жизнь в целом, не чья-то жизнь, а вот эта, самая обычная, самая заурядная, незамысловатая жизнь, которую мы каждодневно проживаем, вот именно она и есть счастье. Главное - суметь это понять и научиться по-настоящему наслаждаться каждым прекрасным моментом.



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«Барашек Шон»: Б-е-е-е! - как много в этом звуке фотографии
«Барашек Шон»: Б-е-е-е! - как много в этом звуке фотографии
«Барашек Шон»: Б-е-е-е! - как много в этом звуке фотографии
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№ 1
Ал-др (Иркутск)   26.03.2015 - 14:45
Мультик для всей семьи - от самых маленьких до дедушек с бабушками. Много по-настоящему остроумных сюжетных находок. Легко, без чернухи, без излишнего шума. Лучший пластилиновый фильм из тех, что я видел.... читать далее>>
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