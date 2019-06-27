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«Дивергент, глава 2: Инсургент»: Курс юного антифашиста

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27 июня 2019
Экранизация второй части антиутопии Вероники Рот

«Дивергент, глава 2: Инсургент»: Курс юного антифашиста

Параноидальный мир закрытого Чикаго разделён на пять фракций, членами которых становятся люди, наделенные определенными чертами характера и профессиональными обязанностями. «Отречение» собирает альтруистов, «Эрудиция» — умников, «Бесстрашие» — воинов-храбрецов, «Искренность» — честных, а «Дружелюбие» — добряков-пацифистов. В этой строгой системе нет места тем, кто не вписался ни в одну из категорий, дивергентам — обладателям черт сразу нескольких фракций. Такие разносторонние люди считаются опасными. После неудачной попытки полностью истребить членов «Отречения» коварная Джанин (Кейт Уинслет) из Эрудитов берёт власть в свои руки и сразу объявляет охоту на внутреннего врага. Действие разворачивается вокруг запечатанной коробки с посланием от основателей системы. Это сообщение может пролить свет на прошлое дивергентов и помочь им изменить будущее. Открыть ящик способен только своеобразный супердивергент, который обладает качествами всех пяти фракций. Теперь дивергентов ловят по всему Чикаго и убивают, а к борцам с системой присоединяются главные герои Трис (Шейлин Вудли) и Четыре (Тео Джеймс).

«Дивергент, глава 2: Инсургент»: Курс юного антифашиста

За четверть века подростковые многосерийные франшизы преуспели в завоевании вершин бокс-офиса, а заодно сократилось время между публикацией очередного романа и его экранизацией, будь то романтическая вампирская лав-стори или young adult романы, где антиутопия и история взросления сплетаются в единое сюжетное целое. На смену закончившимся «Сумеркам» и близким к финалу «Голодным играм» спешат уже новые истории, среди которых и «Инсургент» (что означает «повстанец»), вторая часть антиутопии «Дивергент», экранизация одноименной книги Вероники Рот. Новая литературная трилогия, которую на большой экран уже традиционно переносят в четыре захода, также ориентирована на жадную до зрелищ молодежь.

Видимо, поэтому подростковое поведение демонстрирует вполне взрослый Четыре: он настойчиво игнорирует попытки отца (Рэй Стивенсон) поговорить, а затем истерично убегает из-за стола во время разговора с матерью (Наоми Уоттс, узнаваемая даже с чёрными волосами). Что уж говорить о Трис, которая в эмоциональном порыве отрезает себе перед зеркалом волосы, а её мимика в особо пафосных моментах становится настолько экспрессивной, что возникают опасения за психическое состояние актрисы.

«Дивергент, глава 2: Инсургент»: Курс юного антифашиста

Впрочем, все эти минусы можно простить за яркую оболочку фильма — отличный дизайн футуристического Чикаго и динамичные экшн-сцены, снятые докой в этом деле Робертом Швентке, постановщиком комикс-боевиков «РЭД» и «Призрачный патруль». Всё это собирается в едином сюжете, раскрывающем важные социальные темы. Логика навешивания на людей ярлыков и предписывания им на этом основании определённых качеств обязательно влечёт за собой жестокие последствия. А уж построение целого общества на этом основании обостряет проблему до предела. Именно таким, кстати, видел своё идеальное государство античный философ Платон. За это его идеи особенно яро критиковали в XX веке, когда фашистские государства обнажили все недостатки такого подхода.

В «Инсургенте» зритель видит, что пяти фракций недостаточно для категоризации всех людей. Более того, насильственное навязывание каждому человеку особой обязательной роли — это диктат, проявление насилия над индивидом на уровне целого общества. А как только система даёт сбой — начинается поиск внутреннего врага, которого удобно обвинить во всех бедах. В простом и увлекательном сюжете фильм показывает проблемы, остро актуальные и сегодня. Антиутопический мир «Инсургента» до боли напоминает наш собственный, только чуть более откровенный.


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«Дивергент, глава 2: Инсургент»: Курс юного антифашиста фотографии
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