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«Неуловимые». Мстители: эра айфона

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23 июля 2019
Полуторачасовой клип на злобу дня

«Неуловимые». Мстители: эра айфона

Девушка Кира (Александра Бортич) любит быструю езду на мотоцикле, терпеть не может богатых хамов, которые паркуются посреди тротуара, и в борьбе с ними может доходить до крайностей. Когда разудалый и уверенный в своей безнаказанности олигарх Сергей Полянский (Денис Шведов) сбивает ее подругу и скрывается с места преступления, Кира решает любыми методами выбить из него деньги на операцию: сначала угрозами, потом силой, затем хитрыми махинациями и напоследок - кибертехнологиями. За первое отвечает сама блондинка-максималистка, за второе - друг детства Федя (Илья Маланин), за третье - прилипчивый новый знакомец Артем (Иван Шахназаров), за последнее - самоуверенный компьютерный гений Женя (Анвар Халилулаев). Хитрые планы один за другим возникают в головах квартета, объединенного волей случая, жаждой справедливости и любовью к Кире.

«Неуловимые». Мстители: эра айфона

Схожие приключения почти полвека назад под покровом любви к родине переживал разношерстный квартет в «Неуловимых мстителях», и герои новой картины Артема АксененкоМужчина с гарантией», «С 8 марта, мужчины!») дьяволята если не красные, то хай-тек. Они верят в справедливость, добро с кулаками и плодотворность публичной порки, используя для борьбы со злом трюки из арсенала друзей Оушена, Джеймса Бонда и других героев молодежи. Узнаваемая ловкость рук, глянцевая картинка, подписи в кадре, комментирующие происходящее, - если бы проблема по копированию голливудского лоска стояла так же остро, как еще несколько лет назад, то «Неуловимым» было бы проще пустить пыль в глаза, скрывая, что за душой у этого прямолинейного молодежного фильма ничего, в общем-то, и нет.

«Неуловимые». Мстители: эра айфона

Максималистской борьбе с сильными мира сего в лице карикатурного олигарха Полянского, списанного, ясное дело, с эксцентричного олигарха Полонского, не хватает сценарного мяса: очевидно фэнтэзийный сюжет, понятный если не из синопсиса, то из трейлера, двигают персонажи-функции (блондинка, качок, мажор в кредит, компьютерный гений), о которых, кроме емких характеристик и кратких биографических справок от хакера Жени, за полтора часа не рассказывают больше ничего. Присутствующая в кадре для привлечения внимания Александра Бортич, ворвавшаяся в отечественный кинематограф благодаря «Как меня зовут» и задействованная в еще не остывшем сиквеле «Духless», отчаянно бьется с корявыми диалогами и проигрывает, как и большинство местных артистов. Взять вверх над драматургической гравитацией удалось, пожалуй, лишь Джемалу Тетруашвили в роли делового партнера Полянского и Денису Шведову, чей олигарх - существо с другой планеты: ловелас, кокаинист, квази-буддист, свинья и бизнесмен на грани нескончаемой неврастении.

«Неуловимые». Мстители: эра айфона

На фоне харизматичного зла меркнут и окукливаются все положительные персонажи, которые не брезгуют мелкими хитростями, нарушениями и гадостями, чтобы покарать негодяя побольше. Наконец, даже после «ДухLess’а» в жанре отретушированной социальной драмы (тем более - боевика) как-то совсем несерьезно сводить уродливые пятна времени к одному богачу, одной «Башне Федерация» и продакт-плейсменту одного внедорожника и одной кофейни. Для полуторачасового клипа к песне на злобу дня (условному «Мерседесу 666» Noize MC) в «Неуловимых» маловато конкретики о том самом дне (да и злоба какая-то напускная). В «ДухLess’е» хотя бы не боялись говорить, что кроме олигархов в стране есть еще и президент, например, а в финале не спешили рекламировать самоуверенный сиквел.


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Рецензии:
«Духлесс 2». Довольно мертвые души
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«Неуловимые». Мстители: эра айфона фотографии
«Неуловимые». Мстители: эра айфона фотографии
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№ 1
Lexx   29.03.2015 - 18:52
... Ну да, ну да! Если вдруг Полянский - гад Это ..... виноват! :))) читать далее>>
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