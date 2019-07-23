«Неуловимые». Мстители: эра айфона

Полуторачасовой клип на злобу дня
Девушка Кира (Александра Бортич
) любит быструю езду на мотоцикле, терпеть не может богатых хамов, которые паркуются посреди тротуара, и в борьбе с ними может доходить до крайностей. Когда разудалый и уверенный в своей безнаказанности олигарх Сергей Полянский (Денис Шведов
) сбивает ее подругу и скрывается с места преступления, Кира решает любыми методами выбить из него деньги на операцию: сначала угрозами, потом силой, затем хитрыми махинациями и напоследок - кибертехнологиями. За первое отвечает сама блондинка-максималистка, за второе - друг детства Федя (Илья Маланин
), за третье - прилипчивый новый знакомец Артем (Иван Шахназаров
), за последнее - самоуверенный компьютерный гений Женя (Анвар Халилулаев
). Хитрые планы один за другим возникают в головах квартета, объединенного волей случая, жаждой справедливости и любовью к Кире.
Схожие приключения почти полвека назад под покровом любви к родине переживал разношерстный квартет в «Неуловимых мстителях»
, и герои новой картины Артема Аксененко
(«Мужчина с гарантией
», «С 8 марта, мужчины!»
) дьяволята если не красные, то хай-тек. Они верят в справедливость, добро с кулаками и плодотворность публичной порки, используя для борьбы со злом трюки из арсенала друзей Оушена, Джеймса Бонда и других героев молодежи. Узнаваемая ловкость рук, глянцевая картинка, подписи в кадре, комментирующие происходящее, - если бы проблема по копированию голливудского лоска стояла так же остро, как еще несколько лет назад, то «Неуловимым»
было бы проще пустить пыль в глаза, скрывая, что за душой у этого прямолинейного молодежного фильма ничего, в общем-то, и нет.
Максималистской борьбе с сильными мира сего в лице карикатурного олигарха Полянского, списанного, ясное дело, с эксцентричного олигарха Полонского, не хватает сценарного мяса: очевидно фэнтэзийный сюжет, понятный если не из синопсиса, то из трейлера, двигают персонажи-функции (блондинка, качок, мажор в кредит, компьютерный гений), о которых, кроме емких характеристик и кратких биографических справок от хакера Жени, за полтора часа не рассказывают больше ничего. Присутствующая в кадре для привлечения внимания Александра Бортич, ворвавшаяся в отечественный кинематограф благодаря «Как меня зовут»
и задействованная в еще не остывшем сиквеле «Духless»
, отчаянно бьется с корявыми диалогами и проигрывает, как и большинство местных артистов. Взять вверх над драматургической гравитацией удалось, пожалуй, лишь Джемалу Тетруашвили
в роли делового партнера Полянского и Денису Шведову, чей олигарх - существо с другой планеты: ловелас, кокаинист, квази-буддист, свинья и бизнесмен на грани нескончаемой неврастении.
На фоне харизматичного зла меркнут и окукливаются все положительные персонажи, которые не брезгуют мелкими хитростями, нарушениями и гадостями, чтобы покарать негодяя побольше. Наконец, даже после «ДухLess’а»
в жанре отретушированной социальной драмы (тем более - боевика) как-то совсем несерьезно сводить уродливые пятна времени к одному богачу, одной «Башне Федерация» и продакт-плейсменту одного внедорожника и одной кофейни. Для полуторачасового клипа к песне на злобу дня (условному «Мерседесу 666» Noize MC) в «Неуловимых» маловато конкретики о том самом дне (да и злоба какая-то напускная). В «ДухLess’е» хотя бы не боялись говорить, что кроме олигархов в стране есть еще и президент, например, а в финале не спешили рекламировать самоуверенный сиквел.
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