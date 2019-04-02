Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Призрак»: Достучались до небес

Спутник телезрителя >>
2 апреля 2019
Российский пересказ сюжета фильма «Привидение»

«Призрак»: Достучались до небес

Юрий Гордеев (Федор Бондарчук) – талантливый авиконструктор и не пропускающий ни одной юбки альфа-самец – совершает успешный пробный полет на своем детище, самолете ЮГ-1, и решает хорошенько это отметить. Казалось бы, тендер у него уже в кармане, и вредному конкуренту Ползунову (Игорь Угольников) придется с этим смириться, но человек предполагает, а бог, как известно, располагает - веселый праздник заканчивается для Гордеева фатальным столкновением с опорой моста. Правда, душе Гордеева придется погулять по белому свету еще 9 дней, проникая сквозь стены и тщетно пытаясь докричаться до своей девушки Лены (Анна Антонова) и друга Гены (Ян Цапник), пока его выстраданный авиапроект медленно, но верно смывается в унитаз.

Единственная надежда на живущего с мамой изгоя-семиклассника Ваню Кузнецова (Семен Трескунов) – только он один видит Гордеева и после должного убеждения может помочь ему поднять самолет в воздух на глазах у комиссии в Жуковском. Правда, до этого призраку нужно хотя бы убедить подростка, что он не сошел с ума, а заодно научить его разбираться с некоторыми сложностями переходного возраста, типа робости перед симпатичной девушкой и наглыми одноклассниками. Ситуацию осложняет не только любвеобильная мама (удачная Ксения Лаврова-Глинка), но и друг Гена, оказавшийся не настолько уж верным.

«Призрак»: Достучались до небес

Естественно, «Призрак», снятый продюсером группы «Звери» и фильма «Елки» Александром Войтинским, представляет собой набор проверенных ходов и штампов, но в данном случае все они неплохо работают. Создатели фильма напоминают зрителям, что не стоит садиться пьяными за руль, а также знакомят их заново с сюжетом фильма «Привидение», но, надо признать, актерский тандем призрака и его юного медиума смотрится, пожалуй, даже лучше, чем парочка Суэйзи-Голдберг. Не в последнюю очередь здесь дело в комическом таланте 14-летнего Семена Трескунова и в кои-то веки работающей харизме Бондарчука. Их абсолютно непохожие герои постепенно, со взаимной опаской (и оттого тем более убедительно) идут на контакт, и Войтинскому удалось это перенести на экран без каких-либо режущих глаз потерь.

Видимо, дело в том, что это не только фантастическая мелодрама, а еще и история взросления, которая умудряется быть одновременно забавной и трогательной. Навряд ли, конечно, у Вани Кузнецова все будет так же хорошо получаться после того, как его призрачный ментор покинет земную юдоль, но во-первых, в такого рода фильмах не принято задумываться о будущем, а во-вторых, как минимум заикаться он уже перестал. Как там говорилось в фильме Астрахана? Все будет хорошо? Ну дай Бог.



версия для печати
Ссылки по теме
Школа и вуз в российском кино (1992-2017)
Фёдору Бондарчуку исполнилось 50 лет
Семен Трескунов: «Нет ощущения, что центр вселенной — это я»
Клип к фильму «Призрак»
Поиск по меткам
Дмитрий КарпюкКомедияРоссийские фильмы
персоны
Анна АнтоноваФёдор БондарчукИван БурляевАлександр ВойтинскийАндрей ЗолотаревМаксим КошеваровКсения Лаврова-ГлинкаАлексей ЛукинОлег МаловичкоМихаил МилашинСофья РайзманРуслан СадковскийСергей СельяновСемён ТрескуновИгорь УгольниковЯн Цапник
фильмы
Призрак

фотографии >>
«Призрак»: Достучались до небес фотографии
«Призрак»: Достучались до небес фотографии
«Призрак»: Достучались до небес фотографии
«Призрак»: Достучались до небес фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 9
АндрейКоб (Краснодар)   27.04.2015 - 17:34
Фильм хороший добрый, но не правдивый, даже учитывая, что это фантастика. Я не понял, зачем в фильме так издеваются над бальными танцами, причем Олимпийским видом спорта с 1997 года. По фильму парень танцует... читать далее>>
№ 8
Dimitriy   2.04.2015 - 20:34
Согласен, что центральный дуэт Бондарчук-Трескунов сыграл на отлично. Интереснее даже наблюдать за самим процессом, чем задумываться о том, получится там или не получится в итоге. А что до штампов, то... читать далее>>
№ 7
Сергей Ларионов (Забайкальский край)   2.04.2015 - 19:01
Актерам класс и новых успехов! Хотелось бы что бы было продолжение этого фильма! читать далее>>
№ 6
Маховецкий   2.04.2015 - 02:03
Но всё же много призраков в кино. Наверное можно было уйти от этого штампа. Кажется автор пошёл по проторенному другими пути, накинув чуть иную одежду на персонажей. читать далее>>
№ 5
Елезритель   1.04.2015 - 12:07
... "Призрак" пока не видел, но с оценкой соглашусь. Как актёр Бондарчук - может. Главное, чтобы режиссировать чего-нибудь опять не принялся. Это уж совсем не его. читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александр Васильев
31 марта ушёл из жизни актёр Александр Васильев.
Виталий Жабовский
29 марта ушёл из жизни Виталий Жабовский.

День рождения >>

Сергей Белоголовцев
Александр Ведменский
Дмитрий Миллер
Алексей Нагрудный
Анжелика Неволина
Вадим Норштейн
Борис Плотников
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Антон Шагин
Линди Бут
Алек Гиннесс
Джулиана Де Сио
Салим Кешьюш
Умберто Орсини
Антонио Сабато ст.
Майкл Фассбендер
все родившиеся 2 апреля >>

Афиша кино >>

Ромео Акбар Уолтер
боевик, драма
Индия, 2019
Папа, сдохни
комедия, нуар (черный фильм), трагикомедия
Россия, 2018
Амундсен
биография, драма
Норвегия, 2019
Кладбище домашних животных
фильм ужасов
США, 2019
Потерянное звено
комедия, приключения
Канада, США, 2019
Потерянный остров
драма, мистика, приключения
Россия, 2019
Сирано. Успеть до премьеры
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2018
Шазам!
боевик, приключения, фэнтези
США, 2019
Щенячий патруль: Мегащенки
боевик, детский фильм, приключения
Канада, США, 2018
Счастье – это... Часть 2
драма
Россия, 2019
Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
100 вещей и ничего лишнего
комедия
Германия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен