«Призрак»: Достучались до небес

Российский пересказ сюжета фильма «Привидение»
Юрий Гордеев (Федор Бондарчук
) – талантливый авиконструктор и не пропускающий ни одной юбки альфа-самец – совершает успешный пробный полет на своем детище, самолете ЮГ-1, и решает хорошенько это отметить. Казалось бы, тендер у него уже в кармане, и вредному конкуренту Ползунову (Игорь Угольников
) придется с этим смириться, но человек предполагает, а бог, как известно, располагает - веселый праздник заканчивается для Гордеева фатальным столкновением с опорой моста. Правда, душе Гордеева придется погулять по белому свету еще 9 дней, проникая сквозь стены и тщетно пытаясь докричаться до своей девушки Лены (Анна Антонова
) и друга Гены (Ян Цапник
), пока его выстраданный авиапроект медленно, но верно смывается в унитаз.
Единственная надежда на живущего с мамой изгоя-семиклассника Ваню Кузнецова (Семен Трескунов
) – только он один видит Гордеева и после должного убеждения может помочь ему поднять самолет в воздух на глазах у комиссии в Жуковском. Правда, до этого призраку нужно хотя бы убедить подростка, что он не сошел с ума, а заодно научить его разбираться с некоторыми сложностями переходного возраста, типа робости перед симпатичной девушкой и наглыми одноклассниками. Ситуацию осложняет не только любвеобильная мама (удачная Ксения Лаврова-Глинка
), но и друг Гена, оказавшийся не настолько уж верным.
Естественно, «Призрак»
, снятый продюсером группы «Звери»
и фильма «Елки» Александром Войтинским
, представляет собой набор проверенных ходов и штампов, но в данном случае все они неплохо работают. Создатели фильма напоминают зрителям, что не стоит садиться пьяными за руль, а также знакомят их заново с сюжетом фильма «Привидение»
, но, надо признать, актерский тандем призрака и его юного медиума смотрится, пожалуй, даже лучше, чем парочка Суэйзи
-Голдберг
. Не в последнюю очередь здесь дело в комическом таланте 14-летнего Семена Трескунова и в кои-то веки работающей харизме Бондарчука. Их абсолютно непохожие герои постепенно, со взаимной опаской (и оттого тем более убедительно) идут на контакт, и Войтинскому удалось это перенести на экран без каких-либо режущих глаз потерь.
Видимо, дело в том, что это не только фантастическая мелодрама, а еще и история взросления, которая умудряется быть одновременно забавной и трогательной. Навряд ли, конечно, у Вани Кузнецова все будет так же хорошо получаться после того, как его призрачный ментор покинет земную юдоль, но во-первых, в такого рода фильмах не принято задумываться о будущем, а во-вторых, как минимум заикаться он уже перестал. Как там говорилось в фильме Астрахана
? Все будет хорошо? Ну дай Бог.
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