«Искатель воды»: Гладиаторы тоже плачут

Слезливая и политкорректная приключенческая мелодрама Рассела Кроу
В 1915 году в ходе Дарданелльской операции войска Антанты, среди которых было множество австралийских и новозеландских солдат, были брошены на Галлиполийский полуостров с целью захвата Константинополя и были полностью разгромлены. Спустя четыре года англичане продолжают поиски тел погибших на месте бойни. Недавно лишившийся жены австралийский фермер и искатель воды Джошуа Коннор (Рассел Кроу
) отправляется в Турцию, чтобы найти трех своих сыновей, объявленных пропавшими без вести. Если они мертвы, он хочет похоронить их рядом с телом матери; ну а если живы... Впрочем, на чудо надежда мала.
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«Искатель воды» Расселла Кроу
Коннор не учел всю тупую мощь английской бюрократической системы, борьба с которой сводит на нет все его старания, но, как ни странно, на помощь ему приходят вчерашние враги — офицер турецкой армии, майор Хасан (Йылмаз Эрдоган
), воевавший против его детей, и владелица стамбульской гостиницы, красавица Айше (Ольга Куриленко
), потерявшая мужа на вoйне. Неожиданно выясняется, что чудо все-таки могло произойти хотя бы с одним из трех сынов, и тут уж Джошуа Коннор готов идти до конца, чтобы выяснить правду.
В своем режиссерском дебюте забияка и бретёр Рассел Кроу неожиданно показал мягкую сторону. Его «Искатель воды»
— слезливая и политкорректная приключенческая мелодрама, неуловимо напоминающая поздние режиссерские опусы Клинта Иствуда
. Кроу убедительно играет раздираемого горем отца, готового на все, лишь бы найти убитых сыновей, но большинство пронзительных сцен с ним вызывают скорее неловкость своей кондовостью.
За основу сценария была взята строчка из письма члена Комиссии по вoенным захоронениям, которая собирала убитых в Галлиполи: «Один человек умудрился добраться сюда из Австралии в поисках могилы сына»
. Сыновей в результате стало трое, а если считать шустрого постреленка Айши, даже четверо, но от увеличения числа героев фильм точно не выиграл. Вообще возникает ощущение, что сюжетные коллизии сценаристы Эндрю Найт
и Эндрю Анастасиос
не печатали на клавиатуре, а не очень аккуратно выстругали рубанком. В какой-то момент начинаешь даже испытывать сочувствие к Кроу — с таким сценарием он явно оказался в опасном положении кенгуру в посудной лавке.
Надо отдать должное, батальные сцены сражения при Галлиполи, показанные как череда флэшбэков, сняты оператором «Властелина колец» Эндрю Лесни
весьма достойно, но их слишком мало, чтобы перевесить все слезы и общую атмосферу благостного пафоса. На ум, кроме вoенной драмы «Галлиполи»
, приходят такие большие голливудские проекты, как «Танцующий с волками»
и «Последний самурай»
, где главные герои тоже проникали во вражескую страну и усваивали уроки гуманизма, но в отличие от них «Искатель воды» производит впечатление телепроекта. Особенно это режет глаз, когда на экране становится совсем уж много «мыльных» хлопьев. Прежде всего это касается романтической линии с Ольгой Куриленко, которая пришита совсем уж грубо и все время норовит отвалиться. Остается лишь пожелать Расселу Кроу чуть больше мужественности в его втором режиссерском проекте, если таковой, конечно, когда-нибудь увидит свет.
«Искатель воды»
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