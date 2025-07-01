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«Искатель воды»: Гладиаторы тоже плачут

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1 июля 2025
Слезливая и политкорректная приключенческая мелодрама Рассела Кроу

«Искатель воды»: Гладиаторы тоже плачут

В 1915 году в ходе Дарданелльской операции войска Антанты, среди которых было множество австралийских и новозеландских солдат, были брошены на Галлиполийский полуостров с целью захвата Константинополя и были полностью разгромлены. Спустя четыре года англичане продолжают поиски тел погибших на месте бойни. Недавно лишившийся жены австралийский фермер и искатель воды Джошуа Коннор (Рассел Кроу) отправляется в Турцию, чтобы найти трех своих сыновей, объявленных пропавшими без вести. Если они мертвы, он хочет похоронить их рядом с телом матери; ну а если живы... Впрочем, на чудо надежда мала.

Смотреть онлайн «Искатель воды» Расселла Кроу
Коннор не учел всю тупую мощь английской бюрократической системы, борьба с которой сводит на нет все его старания, но, как ни странно, на помощь ему приходят вчерашние враги — офицер турецкой армии, майор Хасан (Йылмаз Эрдоган), воевавший против его детей, и владелица стамбульской гостиницы, красавица Айше (Ольга Куриленко), потерявшая мужа на вoйне. Неожиданно выясняется, что чудо все-таки могло произойти хотя бы с одним из трех сынов, и тут уж Джошуа Коннор готов идти до конца, чтобы выяснить правду.

«Искатель воды»: Гладиаторы тоже плачут

В своем режиссерском дебюте забияка и бретёр Рассел Кроу неожиданно показал мягкую сторону. Его «Искатель воды» — слезливая и политкорректная приключенческая мелодрама, неуловимо напоминающая поздние режиссерские опусы Клинта Иствуда. Кроу убедительно играет раздираемого горем отца, готового на все, лишь бы найти убитых сыновей, но большинство пронзительных сцен с ним вызывают скорее неловкость своей кондовостью.

За основу сценария была взята строчка из письма члена Комиссии по вoенным захоронениям, которая собирала убитых в Галлиполи: «Один человек умудрился добраться сюда из Австралии в поисках могилы сына». Сыновей в результате стало трое, а если считать шустрого постреленка Айши, даже четверо, но от увеличения числа героев фильм точно не выиграл. Вообще возникает ощущение, что сюжетные коллизии сценаристы Эндрю Найт и Эндрю Анастасиос не печатали на клавиатуре, а не очень аккуратно выстругали рубанком. В какой-то момент начинаешь даже испытывать сочувствие к Кроу — с таким сценарием он явно оказался в опасном положении кенгуру в посудной лавке.

«Искатель воды»: Гладиаторы тоже плачут

Надо отдать должное, батальные сцены сражения при Галлиполи, показанные как череда флэшбэков, сняты оператором «Властелина колец» Эндрю Лесни весьма достойно, но их слишком мало, чтобы перевесить все слезы и общую атмосферу благостного пафоса. На ум, кроме вoенной драмы «Галлиполи», приходят такие большие голливудские проекты, как «Танцующий с волками» и «Последний самурай», где главные герои тоже проникали во вражескую страну и усваивали уроки гуманизма, но в отличие от них «Искатель воды» производит впечатление телепроекта. Особенно это режет глаз, когда на экране становится совсем уж много «мыльных» хлопьев. Прежде всего это касается романтической линии с Ольгой Куриленко, которая пришита совсем уж грубо и все время норовит отвалиться. Остается лишь пожелать Расселу Кроу чуть больше мужественности в его втором режиссерском проекте, если таковой, конечно, когда-нибудь увидит свет.

«Искатель воды»

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обсуждение >>
№ 1
Тульский парень   2.07.2025 - 20:38
Говорят хорошее кино. Совсем забыл про него. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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