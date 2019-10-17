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«Форсаж 7»: Не так быстро!

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17 октября 2019
Последний фильм Пола Уокера

«Форсаж 7»: Не так быстро!

В предыдущей части франшизы Доминик Торетто (Вин Дизель) и Брайан О’Коннор (Пол Уокер) сотоварищи помогли суперкопу Хоббсу (Дуэйн «Скала» Джонсон) уничтожить преступную группировку во главе с Шоу (Люк Эванс). В седьмой части родной брат лидера банды, непобедимый наемник Декард по прозвищу Тень (Джейсон Стэйтем), даст им всем прикурить, появляясь всякий раз из ниоткуда и оставляя за собой горы трупов. Пока Хоббс прикован к больничной койке, на стороне Торрето и компании теперь выступает безымянный представитель секретных служб (Курт Рассел), но его помощь оказывается чисто номинальной – Тень практически невозможно остановить. Понятное дело, сюжет не так уж важен и является всего лишь предлогом для демонстрации все более безумных трюков, отрицающих все законы физики. Дизель с Уокером теперь выпрыгивают на машинах из самолетов, перелетают из одного небоскреба в другой и даже не успевают толком пошутить – в лучшем случае у них получается только чертыхнуться.

«Форсаж 7»: Не так быстро!

И совсем не важно, что в режиссерском кресле теперь заседает Джеймс Ван, создатель «Пилы» и «Астрала», - эстетика франшизы оказалась сильнее любого режиссерского стиля или индивидуальности. В кадре по-прежнему сверкают хромом радиаторов крутые тачки и крутят под хип-хоп задами клевые чиксы, а упавший в пропасть герой, вылезая из разбитого авто, лишь с хрустом разомнет шею и побежит дальше. Даже гениальный хакер здесь выглядит либо как сексуальная мулатка (англичанка Натали Эммануэль), либо как рэпер Лудакрис. В общем, в таком удивительном мире лучше просто отключить мозг и открыть пошире глаза и рот, потому что, каким бы ирреальным ни казалось происходящее и как бы глупо ни звучали шутки и диалоги, оторваться от экрана во время экшн-сцен довольно тяжело.

«Форсаж 7»: Не так быстро!

Погибший в автомобильной катастрофе в период съемок фильма Пол Уокер в некоторых сценах заменен компьютерным двойником, а в иных – своим братом, но угадать, в каких именно, все равно не получится. Как пел Били Айдол, "Speed, give me what I need!", и здесь все проносится вокруг вашей оси на поистине дьявольской скорости, но при этом режиссер находит место и для трогательного прощания с Уокером. Вин Дизель в какой-то момент произносит фразу в духе «Крестного отца»: «У меня нет друзей - у меня есть семья», и она прекрасно объясняет отношения героев фильма. Видимо, поэтому финал с Уокером пронизан всамделишной печалью. Однако нельзя сказать, что это сильно снижает зашкаливающий уровень адреналина. Оно понятно – печалиться особенно нет времени, когда несешься на скорости 200 километров в час по встречной.


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