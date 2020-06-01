«Территория»: За туманом и за запахом тайги

Красота российского севера в экранизации советского бестселлера
Роман геолога и писателя Олега Куваева «Территория»
был издан в 1975-м, в год смерти автора. Книга тут же заработала армию поклонников. «Территорию» перевели на несколько иностранных языков, отметили рядом госпремий, а также экранизировали — снятая по мотивам романа и основанная на сценарии самого Куваева лента
вышла в 1978-м, главную роль в ней исполнил Банионис
. А чуть позже «Территорию» забыли — не совсем, но особого интереса к ней на протяжении десятков лет никто не проявлял. Некоторые, конечно, установившейся годы назад связи с текстом Куваева не теряли — как, например, режиссер Александр Мельник
. Теперь Мельник решил напомнить о «Территории» сегодняшнему поколению зрителей.
Крайний Север, 1960 год (в литературном первоисточнике события разворачиваются чуть раньше, но это не принципиально). На Территории — огромном пространстве, где есть в избытке сопки, тундра и ледяные реки, но практически нет людей — советские геологи ищут полезные ископаемые. Регион вроде бы богат оловом, но государство потеряло интерес к этому металлу, Советскому Союзу теперь требуется золото. Геолог Чинков (Константин Лавроненко
), также известный как Будда, главный человек на Территории, убежден, что золото здесь есть. На это указывают всевозможные знаки, но подчиненные Будды обнаружить драгметалл в достаточных для обоснования дальнейшей деятельности объемах никак не могут. Чинков идет на различные ухищрения и действует против правил, лишь бы не отдавать Территорию, в частности, отправляет на сложнейший одиночный маршрут молодого геолога Баклакова (Григорий Добрыгин
). Последний, впрочем, такому повороту только рад — как и практически все, кто здесь живет, он влюблен в свою работу, а заодно и в Территорию.
Первым делом хочется обратить внимание на забавные нюансы кастинга. Лавроненко, скажем, по указке того же Мельника уже отправлялся на Крайний Север — в предыдущей работе режиссера, ленте «Новая Земля»
2008 года. Добрыгин работал за полярным кругом в фильме Попогребского «Как я провел этим летом»
. Евгений Цыганов
(ему в «Территории» досталась роль геолога с самомнением, «единичного философа», выделяющегося на фоне коллег благодаря невесть откуда взявшемуся оранжевому пуховику) искал золото в Сибири еще десять лет назад, в картине «Фарт»
. Любопытная деталь, но в общем-то не важная. Важно в данном проекте другое: Мельник, прочитавший «Территорию» в 20 лет, книгу не просто помнит — он в нее влюблен.
Отсюда и колоссальный хронометраж экранизации (под три часа), и пристальное внимание к второстепенным персонажам, которых тут море, и страницы закадрового текста. Но влюбленность в материал, видимо, заставляет забыть о том, что многие не просто оригинального текста не помнят — они его никогда и не читали. Сценарий же, над которым работал сам Мельник, получился рыхлым и непоследовательным.
Зрителю, не знакомому с романом (или хотя бы экранизацией 1978 года), разобраться в многочисленных сюжетных линиях, порою еще и прерывающихся, будет не очень просто. Хуже того, в обилии сюжетов и персонажей можно разглядеть еще одну влюбленность — влюбленность фильма в самого себя. Другие признаки — педантичный титр в начале чуть ли не каждой сцены, уточняющий расстояние от места событий до Москвы, эффектные круги, которые камера упрямо нарезает над стоящим над обрывом Лавроненко, полный пафоса саундтрек (хочется напомнить, что в ленте 78-го, тоже, в общем-то, неоднозначной, звучала великолепная музыка Артемьева
), да тот же закадровый текст, наконец. Все они будто бы призваны доказать, что перед зрителем — монументальное полотно, большое произведение, а не простая история о людях с героическими характерами, работающих в Заполярье. Цельной истории тут как раз нет, фильм распадается на отдельные анекдоты.
К чему в случае с «Территорией»
не получится предъявить претензий, так это к качеству съемок. Сопки, реки, водопады, льды, волны океана великолепно смотрятся на большом экране. Впечатляющие виды даже, наверно, способны разбудить отдельных зрителей, усыпленных отсутствием сюжета.
В общем, «Территория» - показательный случай. Природа российского севера прекрасна, операторы, способные раскрыть ее красоты, имеются, актеры подобрались хорошие. (Кроме всех вышеупомянутых, можно отметить еще Ксению Кутепову
: актриса отлично смотрится в роли журналистки Сергушовой, приехавшей освещать жизнь геологов, но зачем она в фильме? Нет ответа.) Ресурсы — природные и человеческие - имеются, но распорядились ими так, что становится тоскливо.
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