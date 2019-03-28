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«Ночной беглец»: Отец, дай леденец

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28 марта 2019
Развлекательная беготня с элементами саспенса и усталым Лиамом Нисоном

«Ночной беглец»: Отец, дай леденец

Джимми Конлон (Лиам Нисон), киллер предпенсионного возраста, долгие годы работал на лучшего друга - ирландского «крестного отца» Шона Магвайера (Эд Харрис). Теперь, мучимый угрызениями совести и проблемами с алкоголем, Джимми уже и не надеется сойтись с взрослым сыном Майком (Юэль Киннаман) и его семьей – парень давно вырос, все узнал про папино прошлое и не хочет с ним знаться. Переломный момент наступает, когда Майк, работающий водителем лимузина, становится свидетелем убийства своих албанских клиентов сыном Шона, развязным наркоманом Дэнни (Бойд Холбрук). Джимми впервые за долгие годы заезжает к Майку с «отцовским советом» и довольно сильно перегибает палку: защищая сына, он убивает единственного отпрыска босса и друга. Теперь Джимми вынужден бежать вместе с Майком в ночь по недружелюбным улицам Нью-Йорка с похожим на Терминатора безжалостным киллером (рэппер Коммон) и опытным детективом (Винсент Д'Онофрио) на хвосте.

Нисон от фильма к фильму, кажется, перестал менять не только образ помятого жизнью человека с прошлым, но и верхнюю одежду. С другой стороны, в большинстве его последних работ есть некое усталое очарование. В особенности это относится к тандему Нисона и режиссера Жауме Кольетт-Серра. Их первая картина «Неизвестный» была своеобразным оммажем «Неукротимому» Полански, а последовавший три года спустя «Воздушный маршал» уверенно шагал по территории позднего Брайана Де Пальмы. В «Ночном беглеце» намного больше от прозы Денниса Лихейна и творчества раннего Скорсезе, чем это обычно бывает в стандартном криминальном триллере типа «Джона Уика».

«Ночной беглец»: Отец, дай леденец

Нельзя сказать, что это маленький шедевр – жанровые условности со слышимым скрипом втискивают драму «Ночного беглеца» в прокрустово ложе развлекательной беготни с элементами саспенса. Но все же даже от просчитываемой сентиментальности здесь не вяжет рот - у Серра при всех поклонах любимым режиссерам есть узнаваемый стиль, да и в целом за эту ночь продолжительностью чуть меньше двух часов экранного временит происходит много всего интересного. Следить за противостоянием Харриса и Нисона, двух обаятельных мужчин чуть за 60, почти так же увлекательно, как и за схожей борьбой Роберта Де Ниро и Аль Пачино в «Схватке» - и неслучайно их финальная дуэль так походит на последние кадры главного фильма Майкла Манна.

Само собой, конфликт отцов и детей всегда здорово перетягивает канат зрительского внимания, но и тема многолетней дружбы, обернувшейся враждой, здесь тоже подается довольно напористо и со вкусом. Удача картины еще и в кастинге – кроме Нисона, давно уже играющего одного и того же героя, здесь есть прекрасный Харрис, который хорош даже в самом слабом кино, и на удивление компетентный и сдержанный в своей инфернальности Коммон. В общем, после «Ночного беглеца» становится ясно, что на тандем Нисона и Серра по-прежнему можно ставить деньги. Посмотрим, кому из режиссеров они помашут рукой в следующий раз – может быть, Стивену Спилбергу?


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