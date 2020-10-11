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«Мстители: Эра Альтрона»: И мой Альтрон со мною

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11 октября 2020
Супергерои с человеческими проблемами

«Мстители: Эра Альтрона»: И мой Альтрон со мною

Секстет супергероев с шутками и членовредительством продирается сквозь леса Заковии (что-то среднее между Югославией, Россией и Австрией), чтобы почти хирургическим путем извлечь из норы зловредной организации ГИДРА скипетр Локи, внутри которого находится один из камней бесконечности. Но Барон фон Штрукер (Томас Кречман), лысый мужчина с хай-тек пенсне, планирует победить боевую элиту Земли не армией и даже не парой свежеиспеченных мутантов по фамилии Максимофф, которых еще не именуют Ртутью (Аарон Тейлор-Джонсон) и Алой ведьмой (Элизабет Олсен). Он предоставит Мстителям самим изобрести погибель для себя и человечества, а заодно поспособствует разобщению команды, которая с таким трудом собралась под одним знаменем.

«Эра Альтрона» наступила почти сразу после «Другой войны» - эпизода из жизни земных супергероев, в котором витал дух шпионского триллера и была уничтожена организация «Щ.И.Т.», зараженная, как оказалась, метастазами ГИДРЫ. Команда А, состоящая из Железного человека (Роберт Дауни-мл.), Тора (Крис Хемсворт), Халка (Марк Руффало), Капитана Америка (Крис Эванс), Черной вдовы (Скарлетт Йоханссон) и Соколиного глаза (Джереми Реннер), снова собралась, чтобы отвести угрозу от Земли, но в процессе навела порчу страшнее ожидаемой.

«Мстители: Эра Альтрона»: И мой Альтрон со мною

Если первые «Мстители» были громкой вечеринкой на тему того, как такие разные и непохожие боги и герои собрались в кулак, чтобы дать отпор инопланетному агрессору, то «Эра Альтрона» рассказывает о побочном эффекте: взрослые дяди и тети в забавных костюмах, с особыми умениями и нечеловеческой миссией страдают от вещей вполне человеческих. Соколиного глаза смущает, что он просто тот парень с луком и стрелами, когда рядом бог грома и гений в железном костюме, Черную вдову - ужасное прошлое с Жюли Дельпи в качестве строгого ментора, Брюсу Баннеру надоело опасаться, что Халк сотворит что-то суперплохое, ну а Тони Старк просто хочет сделать тайм-аут и понежиться на пляже, пока мир и без него спит спокойно.

Покой, разумеется, не про них: первая же вечеринка после успешной операции, где Стэн Ли потешно пьет асгардское пойло, а Джеймс Родс (Дон Чидл) хвастает вторичными подвигами, заканчивается возникновением робота Альтрона (Джеймс Спейдер) - детища Старка и Баннера. Искусственный интеллект, который должен был защищать Землю, ознакомился с ее историей и поставил человечеству ноль, потому что людишки постоянно воюют, - и кто главная угроза для них, как не они сами. Отпускающий мрачные шутки Альтрон - это два застарелых страха в одном: про превосходство искусственного интеллекта, который решает, что людям пора в утиль, и про создание, не чувствующее любви к творцу (могущественный робот от одного упоминания Тони Старка приходит в ярость).

«Мстители: Эра Альтрона»: И мой Альтрон со мною

У Джосса Уидона, собравшего буквально по винтику обе части «Мстителей» из уже снятых фильмов киновселенной Марвел, горы прочитанных комиксов и планов на будущее той же самой вселенной, с творением несколько иные отношения: он его любит до одури, но и сиквел выжал его, как механическая рука - пресловутый лимон. В «Эре Альтрона» он запросто превосходит все марвеловские аттракционы, уже в первой сцене устраивая настоящий балет пуль и супергероев с презентацией умений каждого. Новый турслет оказывается не только более ловким, быстрым и звонким, но еще и сбалансированным, как молот Тора: через видения-флешбеки Уидон рассказывает о демонах супергероев, которые могут лечь в основу самостоятельных фильмов о Черной вдове, Соколином глазе и Халке, прописывает персонажу Реннера шутки и настоящую драму (вероятно, не обошлось без смешного и бытового комикса Hawkeye Мэтта Фрэкшна), а заодно частично снимает ношу короля вечеринки с Роберта Дауни-мл., который тут выглядит немного уставшим.

«Эра Альтрона» знаменует не только окончание очередной главы в истории земных супергероев, но и ту точку невозврата, когда не комиксный, но кинокомиксный бэкграунд зрителю явно не помешает. С ним явление некоторых злодеев так же интригует сильнее, как и по-настоящему смешит неизменное камео Стэна Ли. Ну а Уидон сделал свое дело, Уидон может уходить, чтобы дальше отдувались братья Руссо, взвалившие на себя и «Гражданскую войну», и дилогию «Война бесконечности».


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