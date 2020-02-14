«Страшная воля богов»: Игра на выживание

Кровожадная экранизация японской манги
Классная комната с кучей замерших в ужасе японских школьников и куклой-неваляшкой Дарума на учительском столе. Как только кто-то из одноклассников шевелится, под злорадные вопли Дарумы у него взрывается голова, и пол заливают фонтаны крови и красных стеклянных шариков. Игра закончится только тогда, когда самый ловкий из школьников нажмет на кнопку на спине у куклы. Но не стоит обольщаться – это лишь первый этап, и до финала доберутся далеко не все.
В новых испытаниях участникам нужно будет, например, забросить мяч в баскетбольное кольцо, закрепленное на шее у огромной керамической кошки. Не лишним будет отметить, что кошка не сидит на месте, а давит и пожирает школьников, переодетых в костюмы мышей, при этом прося почесать ей спинку. Подобные абсурдные игры на выживание с использованием различных символов национального фольклора, как сообщает ведущий новостей, происходят во всех крупных городах: в Нью-Йорке, Мадриде и Москве молодежь школьного возраста гибнет по непонятной причине, и кажется, что боги сошли с ума.
Многообещающая в своем безумии, «Страшная воля богов»
сразу настраивает на нужный лад. Однако подобная смесь «Королевской битвы»
и «Голодных игр»
, созданная словно после долгого употребления незаконных субстанций и веселящего газа, может, конечно, сбить с толку неподготовленного человека. Во-первых, это экранизация японской манги, а во-вторых, в режиссерском кресле сидел Такаси Миике
, снимающий в год по несколько фильмов, друг Квентина Тарантино
и автор культовых и трансгрессивных «Убийцы Ичи»
и «Кинопробы»
. Его поздние картины сняты с большим, чем ранее, бюджете, и при этом в самых разных жанрах - от ремейков классики про самураев («Харакири 3D
») и полицейского триллера («Соломенный щит»
) до опять же подросткового слэшера («Урок зла»
) и даже детского кино про супергероев («Яттерман»
). Впрочем, сумасшедшинка и своеобразное чувство юмора никогда его не покидали, и «Страшная воля богов» убедительно это доказывает. Кислотные CGI и кровожадность сочетаются здесь с истинно японской манерой переигрывать, что создает еще более странный эффект.
Положа руку на сердце, все эти приемы утомляют уже к исходу первого часа, а последнюю стадию игры, где появляется мини-копия храма Василия Блаженного и русские матрешки с черными ртами, легко можно было бы сократить вдвое. Финал остается открытым и намекает на возможность сиквела, и если таковой когда-нибудь и выйдет, было бы крайне занимательно увидеть, какие способы умерщвления боги приберегли для школьников самых разных национальностей и кто окажется опаснее – Шалтай-Болтай или, скажем, Ивашка-Глиняшка. Хотя, скорее всего, Миике вновь обманет ожидания и сделает все по-своему.
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