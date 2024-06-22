«А зори здесь тихие...»: Васильев 12+

Новая экранизация известной истории
Повесть Бориса Васильева
«А зори здесь тихие...» была опубликована впервые в 1969-м. В 1972-м на экраны выпустили экранизацию
, поставленную Станиславом Ростоцким
, которая, как и книга, получила всенародное признание — надо сказать, вполне заслуженно. Десять лет назад зрителям представили многосерийный телевизионный ремейк
российско-китайского производства, а теперь на экраны выходит еще одна полнометражная лента, снятая Ренатом Давлетьяровым
.
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«А зори здесь тихие...» Рената Давлетьярова
Май 1942 года, в тылу, на разъезде где-то в карельской глуши расквартировано подразделение зенитных войск под присмотром старшины Федота Васкова (главный вoеннослужащий современного российского кинематографа Петр Федоров
). С мужиками, склонными к пьянству и цепляющимися за юбки местных женщин, брошенный женой и потерявшей сына Васков общего языка найти не может. В ответ на просьбы старшины исправить ситуацию командование присылает подразделение зенитчиц — дескать, место тут все равно спокойное, даже сонное, и они справятся. Однако довольно скоро вoеннослужащая Рита Осянина (Анастасия Микульчина
), по ночам бегающая в город навещать ребенка, обнаруживает поблизости от разъезда двух немецких диверсантов. Васков отправляется за ними в лес, прихватив с собой Осянину и еще четверых зенитчиц — Галю Четвертак (Кристина Асмус
), Женю Комелькову (Евгения Малахова
), Лизу Бричкину (Софья Лебедева
), Соню Грувич (Ангия Кузнецова
), — но среди болот старшина и девушки натыкаются не на пару, а на целых 16 вооруженных до зубов врагов.
Новая экранизация повести Васильева получилась вовсе не такой чудовищной, как хотелось бы злопыхателям. Это весьма качественная с технической точки зрения картина, вполне соответствующая уровню других отечественных вoенных фильмов последних лет (тех, что с заметным бюджетом, разумеется). Как раз к технической-то стороне ленты Ростоцкого можно придумать претензии. Вспомнить, например, что прошлое главных героинь картины было оформлено в стилистике советских телеспектаклей 70-х годов (для кого-то, впрочем, именно такой подход и стал оптимальным — контраст между цветным театром и черно-белой реальностью был разительным и оттого шокировал сильнее). У Давлетьярова соответствующие сцены решены более, скажем так, естественно. Ну, доработал сценарист некоторые детали из книги Васильева, развил, некоторые вообще от себя дописал — но в целом флэшбэки все равно получились более реалистичными. А вот более ли правдивыми — это уже другой вопрос.
Нужно сказать, что создатели новой экранизации склонны лукавить. В частности, тот же сценарист Юрий Коротков
жалуется, что у Ростоцкого Васков получился однобоким, не раскрытым — необразованный мужик, прячущийся за уставом. Это, разумеется, неправда. Чтобы увидеть в Федоте в исполнении Андрея Мартынова
такого плоского персонажа, нужно, наверно, все три часа фильма просидеть перед экраном с закрытыми глазами. С другой стороны, Васков в исполнении Федорова получился не похожим на человека, завершившего образование после четвертого класса. Впрочем, актрисы, исполнившие главные роли, в образы тоже вписались далеко не идеально.
И еще о лукавстве: авторы подчеркивают, что их работа — ни в коем случае не ремейк ленты 1972 года, а новая самостоятельная экранизация. Их право, конечно, но довольно сложно не заметить прямого сходства между отдельными сценами нового и старого фильмов. Это объяснимо, первоисточник-то один, но порой лента Давлетьярова отсылает скорее к Ростоцкому, чем к Васильеву. Заметные расхождения тоже, конечно, есть. В частности, Давлетьяров отказался от обрамляющей конструкции: современные молодые туристы отдыхают на месте боя и натыкаются на состарившегося Васкова с приемным сыном (в повести этот элемент имеется — хотя и представлен всего лишь коротеньким эпилогом). Расширил, как уже было сказано ранее, флэшбэки. Наконец, заметно модернизировал экшен.
С учетом всего вышесказанного остается открытым следующий вопрос: зачем новая экранизация повести Васильева вообще существует? Сами авторы дают на него прямой ответ: фильм Ростоцкого не соответствует ожиданиям сегодняшних молодых зрителей — тех самых, которые составляют основную часть сидящей в залах аудитории, а познакомить молодежь с этим материалом было бы полезно. Оставим за скобками разговоры о том, что ресурсы можно было бы потратить на привлечение интереса молодежи к ленте 1972 года, в конце концов, она сама уже является частью истории, а историю патриотам вроде как полагается знать. Давайте лучше поговорим о том, что это за ожидания такие. Вот, например, схватка Васкова с безымянным немцем: немец у Давлетьярова метит острием ножа советскому старшине прямо в глаз, лезвие зависает в полутора сантиметрах от зрачка. Интрига: выживет ли Федот? Вот Лиза Бричкина уходит через болото за подмогой — судьба ее остается нераскрытой практически до самого финала. Напряженный зритель сидит на краешке стула, гадая, дошла ли? Или все же нет? Вам кажется, саспенс и «Зори здесь тихие» — вещи несовместимые? Вполне, резонно. Сам Васильев был крайне сдержан в описаниях всего, что хоть как-то могло бы соответствовать сегодняшним представлениям об «экшене». Ограничиваясь двумя строчками, он умудрялся передать весь ужас ситуации. «Сколько тот бой продолжался, никто не помнил». А вот современному молодому зрителю, по мнению авторов «А зори здесь тихие»-2015, без саспенса скучно. В результате фильм, конечно, не превращается в боевик — но как-то уж очень настойчиво пытается увлечь.
Напоследок хочется отметить, что на финальных титрах новой картины звучит песня в исполнении группы «Любэ». Это, видимо, тоже сделано для привлечения молодой аудитории к экранам — ведь всем хорошо известно, что возглавляемый Расторгуевым коллектив любим не только президентом РФ, но и современной молодежью.
"А зори здесь тихие"
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