«Второй шанс»: Не вешай свой сюртук на спинку стула, музыкант

Комедия о стареющем певце с Аль Пачино в главной роли
Пожилая звезда рок-н-ролла Дэнни Коллинз (Аль Пачино
) по инерции исполняет песни почти полувековой давности для бабулек, живет с молодой девицей и не чурается алкоголя и кокаина. Все меняется, когда он получает задержавшееся на 40 лет письмо от Джона Леннона, где легендарный «битл» учит юного Дэнни быть верным искусству и не идти на компромиссы с совестью. Коллинз тут же расстается с изменяющей ему особой, сообщает менеджеру (Кристофер Пламмер
) об отмене всех намеченных концертов, высыпает кокаин в унитаз и едет в штат Нью-Джерси повидаться с сыном Томом (Бобби Каннавале
) и его семьей, которых не видел никогда в жизни.
Сначала сын не хочет видеться с вновь обретенным отцом, но вскоре уже размякают жена и дочка, готовая признать в дяде из телевизора родного дедушку. Конечно, помощь в определении девочки в школу для гиперактивных детей растопит самое холодное сердце, но и просто нужда в старшем товарище сыграет немалую роль, тем более что Том болеет редкой формой лейкемии, и ему надо кому-то выговориться. Параллельно Коллинз подбивает клинья под симпатичную Мэри (Аннет Бенинг
), администратора отеля, где он остановился и где пишет новую песню про «осенние листья». Ему остается только спеть ее на внеочередном концерте, чтобы окончательно очаровать женщину.
По идее, Аль Пачино в роли доживающей свою осень поп-рок-звезды должен был бы означать много гримас, громких хриплых восклицаний и вообще актерскую ИГРУ всеми заглавными буквами. Однако его Дэнни Коллинз (именно так фильм называется в оригинале, в отличие от бледного незапоминающегося словосочетания в русской адаптации) – звезда специфического типа, смесь Джо Кокера, Тома Джонса и Стаса Михайлова, которая должна нелепо одеваться и шумно жить на широкую ногу. Надо признать, сыграть такой образ не только без наворачивающихся слез за беспутно прожитые годы, но и с долей комизма и самоиронии получилось у Пачино замечательно. Не так важно, что фильм снят на основе реального случая, произошедшего с английским фолк-исполнителем Стивом Тилстоном, – здесь правит бал не сценарий режиссера Дэна Фогельмана
, а Пачино, Пламмер и далеко не в последнюю очередь актер Каннавале («Жасмин»
, третий сезон «Подпольной империи»
).
Избежать ненавистной Никите Сергеевичу Михалкову «звенящей пошлости»
при таком сюжете было, казалось бы, невозможно, но (чудо из чудес) получается простая человеческая история, при пересказе не вызывающая ничего, кроме оскомины, но в действительности работающая на удивление хорошо. Пусть Беннинг в свои 55 лет лет выглядит куда лучше Пачино, который старше её на 20 лет, но мастерство не пропьешь, и при просмотре забываешь о всех возможных несоответствиях, просто любуясь на мастер-класс замечательных актеров во всей их искренности и самоиронии. Жаль только, что сюжет не преподносит никаких сюрпризов.