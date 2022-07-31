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«Приличные люди»: Живые мертвецы

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31 июля 2022

Чёрная комедия на основе идеи сериала «Во все тяжкие»

«Приличные люди»: Живые мертвецы

Школьный преподаватель физики Михаил Семченко (Евгений Сморигин) умеет получить огонь при помощи батарейки и жевательной резинки, но совершенно не справляется с учениками, которые пинают его и стреляют из рогатки презервативами на его уроках. Нулевая дисциплина, доказывающая, в первую очередь, что педагог из Михаила хреновый, однако, не мешает ему претендовать на звание «Учитель года».

Смотреть онлайн «Приличные люди» Клима Поплавского
Психологические проблемы заявляют о себе не только в школе, но и дома — в родном элитном коттеджном поселке. И красавица жена Татьяна (Наталия Медведева), и толстый добродушный сын Никита (Григорий Цветков), и соседи считают Мишу недотепой. И без того натянутые отношения в семье начисто подрывает откинувшийся с зоны сводный брат Игорь Семченко (Сергей Шнуров), который, едва объявившись, предъявляет права на недвижимость. На деле брат хочет не «располовинить берлогу», а выкурить родственников навсегда, для чего приводит на хату харизматичных друзей-уголовников, двух Анджел легкого поведения, а также подучивает младшего Семченко прочитать на школьном утреннике стихотворение «Голуби летят над нашей зоной».

«Приличные люди»: Живые мертвецы

Далее следует несколько неудачных попыток восстановить статус-кво, а заодно и прояснить отношения супругов («Ты мужчина или кто?»), и во время очередной сцены чета случайно убивает ненавистного брата. Потом они пытаются его закопать, потом — отвезти за город и бросить с дамбы. Поскольку заметать следы Миша и Таня не умеют, ситуация обрастает ненужными свидетелями, от которых тоже, по идее, надо как-то избавляться. Важнее всего — расправиться с восьмилетним соседским мальчиком Виталиком (Артем Башенин), который на каждом углу кричит дурным голосом про «трупак», а Михаила с Таней называет в лицо чмошником и курицей (примерно раз 20 за фильм). Дети и мертвое тело помещаются на заднее сидение автомобиля, семейство пускается в путь, а за ними организовывается погоня: Виталика ищет бабушка-алкоголичка-маразматичка (Евгения Пресникова) и полиция, бывшего зэка Игоря — братки с томиком стихов Блока.

Группа друзей Энджой Мувиз (главное ответственное лицо проекта — опытный продюсер и эрудированный человек Георгий Малков, здесь еще дебютировавший и как автор сценария) вдохновилась сериалом Breaking Bad и даже выбрала в качестве промо-слогана фразу «Во все тяжкие». От культового телешоу взята основная сюжетная параллель: приличная семейная пара вступает на тропу порока, один грех тянет за собой другие, и вот уже, как говорит один из героев, им светит «вышка» (!). По мере погружения в пучину безнравственных поступков, робкий учитель постепенно закаляет характер, как раз до той отметки, чтобы снова почувствовать себя главой семьи. В России ремейк голливудской идеи решили облечь в жанр черной комедии.

«Приличные люди»: Живые мертвецы

Создатели собрали неплохой актерский ансамбль (за исключением детей, дети просто отвратительны) и придумали дополнительные сюжетные линии. Основные герои здесь, как правило, выступают парами, работающими на контрастах: недовольные друг другом супруги, враждующие мальчики — Никита и Виталик, два бандита — дуболом и интеллигент (Алексей Гришин, Игорь Хрипунов), а самый удачный и единственный смешной дуэт — случайные проходимцы (Андрей Федорцов, Константин Мурзенко). Увы, работу всех актеров (кроме разве что Федорцова с Мурзенко) сводят практически на «нет» блатняк и скабрезность, щедро раскиданные по всему фильму для остроты. Жанра черной комедии не случилось — не тот цветовой баланс: у здешнего юмора другой, более традиционный для российских картин цвет — охристо-коричневый. Все брутальные шутки почему-то привязаны к детям: детям делают наколки с куполами, дети кидаются презервативами и постоянно произносят «жопа» и «чмошник». Также смеяться предлагается над попытками героев изощренно убить ребенка — сбросить с обрыва, затащить на высоковольтную линию или скормить ягуару.

Персонаж Сергея Шнурова, большую часть фильма не подающий признаков жизни, но двигающий сюжет, вызывает не улыбку, а чувство обеспокоенности. Он ездит на заднем сидении машины с бумажным пакетом на голове, потом — в садовой тачке, потом — в инвалидной коляске. Хотя с самого начала очевидно, что убит он не до конца, и на самом деле с ним все нормально, супергуд. Ближе финалу он обязательно оклемается и всем надаёт. При этом главные герои — супруги, весь фильм строящие гнилые планы, замаравшие себя всем, чем только можно, — окажутся белее снега. Ну и правильно. Жизнь сейчас сложная. Если ты сдержался и никого поблизости не убил — это уже огромный повод для гордости.


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№ 2
Евгений любитель кино (Курск)   26.05.2015 - 13:35
Поправка--Евгения Пресникова не играет бабушку соседского мальчика, она играет старушку из автобуса, который на дороге подбирает главных героев. читать далее>>
№ 1
Bond (Пермь)   3.05.2015 - 22:57
Мура полная. Более тупого и скучного фильма нет. Люди вставали и уходили во время сеанса. Просто поверьте, не тратьте время и деньги. Нужно было насторожиться когда перед нами молодые парни брали билеты... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Приличные люди»: Живые мертвецы фотографии
«Приличные люди»: Живые мертвецы фотографии
«Приличные люди»: Живые мертвецы фотографии
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