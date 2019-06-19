«Игра на выживание»: Не доводи до предела

Майкл Дуглас снова играет малоприятного богача
Миллиардер Джон Мэдек (Майкл Дуглас
) приезжает в крохотный городок в пустыне Мохаве с желанием поохотиться на толсторогого барана. Шериф (Ронни Кокс
) предлагает ему помощь в лице юного Бена (Джереми Ирвин
), потомственного гида, знающего местность как свои пять пальцев. Подружка Бена недавно уехала из их тьмутаракани учиться в колледже, так что заняться ему нечем, да и лишние деньги пригодятся. Правда, Мэдек с самого начала производит впечатление малоприятного человека, но мало ли как бывает - у миллиардера на носу сделка с китайскими партнерами, может быть, поэтому он и не в духе.
Однако после того, как Мэдек пристрелит по ошибке проживающего посреди пустыни отшельника и предложит Бену замять этот факт за вознаграждение, паренек поймет, что совершил большую ошибку. Еще большую ошибку он совершит, попытавшись связаться по рации с шерифом. И вот Бен уже раздевается до трусов под дулом винтовки и пытается добежать до укрытия по раскаленному песку, пока Мэдек покрикивает на него в громковоритель из джипа и периодически постреливает для острастки. При температуре +50 градусов шансов выжить у него вроде бы нет никаких, но благодаря хорошему знанию местности и отличной физической форме Бена финал игры в кошки-мышки не так однозначен.
«Игра на выживание»
- фильм Жана-Батиста Леонетти
, поставленный по роману Робба Уайта
, писателя и автора сценариев для творений почетного хоррормейкера Уильяма Касла
. Этот роман уже был экранизирован для телевидения в 1974 году, но так как копий не сохранилось, сравнить новую картину с предшественницей не представляется возможным. По сути, в фильме (и, наверное, в романе) представлено старое как мир состязание представителей противоположных краев социоэкономического спектра, шахматная игра не на жизнь, а на смерть между Капиталистом и Бедняком. Для героя Дугласа, эдакой шаржированной версии его же Гордона Гекко из «Уолл-стрит»
, правил не существует – законы не столько для дураков, сколько для бедняков, что с его точки зрения одно и то же, а любого человека можно купить так же легко, как и лицензию на охоту. Персонаж Джереми Ирвина напротив готов отказаться от дальнейшей безбедной жизни ради торжества справедливости и соблюдения нравственного закона.
Таких персонажей Дугласу изображать не впервой: кроме Гекко, можно вспомнить героев «Игры» Финчера
и «Разумного сомнения» Хайамса
. То, что он не только выбрал эту роль, но и выступил продюсером фильма, говорит о явном желании Дугласа вновь сыграть малоприятного богача. Вот только в «Игре на выживание»
смотреть, кроме него, в общем-то не на что: ни необходимого саспенса, ни психологической тонкости разглядеть при всем желании не получается. Один герой вяло травит другого большую часть экранного времени, пока доведенная до последнего предела, опаленная солнцем жертва не покажет клыки, как ей и положено. Очевидно, что дело не только в режиссуре, но и в неудачном выборе молодого актера: ведь не злодей, а он и должен был быть основным магнитом сюжета про охоту на человека. В конце концов, зрителю должно быть хотя бы не все равно, выживет он или нет. Странно, что опытному продюсеру Дугласу это не пришло в голову.