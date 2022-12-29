«Особо опасна»: Пушки детям не игрушки

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«Чемпион мира» претендует на 12 премий «Золотой орел»

За звание лучшего фильма 2022 года с ним борются картины «Здоровый человек», «Однажды в пустыне», «Первый "Оскар"» и «Сердце Пармы»