«Особо опасна»: Пушки детям не игрушки

Подростковый фильм с лицензией на убийство
У Меган Уолш (Хейли Стайнфелд
) не было детства. Вернее, было, но не совсем обычное: с младых ногтей её учили стрелять, драться и пользоваться огнеметом, одним словом — готовили в секретные агенты с лицензией на убийство. После успешного завершения пары операций в Москве и Берлине и просмотра фильма «Дрянные девчонки
», шестнадцатилетняя Меган решает, что с неё хватит. Сказано — сделано! Остается только инсценировать смерть на задании в Чечне, найти приятную семью в интернете и устроиться к ним на проживание, притворившись школьницей по обмену из далекой и дикой Канады, что по идее должно объяснить её чудаковатость.
Дальнейший сюжет будет не столько высмеивать, сколько придерживаться канонов подросткового фильма — выбор сердца между душевным другом-ботаником (актер со смутно знакомым именем Томас Манн
из «Проект Х: Дорвались
») и сахарным вокалистом ужасной школьной рок-группы, издевательства вредных одноклассниц, мега-вечеринка с алкоголем и поцелуями. Правда, ближе к финалу режиссер Кайл Ньюман
все-таки вспоминает про суровое прошлое девушки и заставляет её вновь встретиться с наставником Хардманом (как всегда убедительный Сэмюэл Л. Джексон
), соперницей Хизер (Софи Тернер
из «Игры престолов
») и смертельно опасным врагом с еще одним смутно знакомым именем Виктория Нокс (Джессика Альба
).
Идея скрестить мичуринским способом «Шестнадцать свечей
» с «Ханной
» кажется довольно забавной, но беда в том, что Ньюман, к сожалению, не обладает талантом ни Джона Хьюза
, ни Джо Райта
. Очевидно, что симпатичный сценарий Джона Д’Арко
с нетривиальной задумкой и забавными шутками мог бы заиграть новыми красками в руках другого режиссера. Увы, что получилось, то получилось, и такой взгляд на проблемы взросления и самоидентификации может быть интересен разве что совсем непритязательным зрительницам в возрасте до 16 лет. Видимо, стремлением понравиться юным девушкам и можно объяснить несколько назойливые упоминания фильмов про школьную любовь и тинейдж-поп-идолов.
Несмотря на это, хочется отметить исполнительницу главной роли Хейли Стайнфелд — в ней есть непосредственность и очарование при совсем не кукольной внешности. Джексон и Альба ненадолго появляются на правах свадебных генералов, сразу объясняя, куда ушли студийные деньги и почему вертолеты-самолеты в картине так плохо нарисованы. И все же надо признать: «Особо опасна
» не лишен некоторой харизмы, да и чего уж там — иногда бывает приятно посмотреть кино про старшеклассников, даже если оно и не особо удалось.
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