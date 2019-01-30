«Безумный Макс: Дорога ярости»: Прекрасный день, чтобы умереть

Торнадо из огня, песка, крови и разлетающихся в стальные лоскуты машин и мотоциклов
Условное будущее. Вся Земля - выжженная после ядерной катастрофы пустыня. Бывший коп Макс Рокатански (Том Харди
), имеющий проблемы с душевным здоровьем, в первые же минуты с аппетитом поглощает двухголовую ящерицу. Еще через несколько минут Макс попадает в плен к инфернальному диктатору в маске, Несмертному Джо (Хью Кийс-Бёрн
, игравший главаря банды панков в первом «Безумном Максе»
36 лет назад), где его бреют, татуируют и превращают в раба-донора. В подчинении Джо находится армия зараженных радиацией, бледных, лысых и как один преданных ему воинов-фанатиков, готовых по первому зову последовать ради него в Вальгаллу. Кроме них и доноров, в цитадели, вырубленной в скале, Несмертный Джо держит неограниченные запасы воды, которыми он иногда делится с оборванными подданными, а также весьма полных женщин, из которых выкачивает материнское молоко, и пятерых полуодетых красавиц-жен (Роузи Хангтингтон-Уайтли
, Зои Кравец
, Райли Кио
, Кортни Итон, Эбби Ли
).
Когда «правая рука» диктатора, Фуриоза (бритая налысо, однорукая и абсолютно прекрасная Шарлиз Терон
), бежит с его женами на грузовике в некие мифические Зеленые Пустоши, Джо бросает за ними в погоню все имеющиеся силы. Макса Рокотански или, как его называют похитители, «тушу» в железном наморднике на всякий случай прихватывают с собой, приковав цепью к бамперу одного из хот-родов. Все остальное описывать не имеет смысла – это неостановимое торнадо из огня, песка, крови, разлетающихся в стальные лоскуты машин и мотоциклов и энергичной музыки от Junkie XL, которое будет почти без передышки швырять вас по всему экрану в течении двух часов. И, поверьте, это очень хорошее чувство.
Создатель трех фильмов главной постапокалиптической франшизы Джордж Миллер
собирался вернуться к приключениям бесстрашного воина дороги еще в конце 90-х с оригинальным Максом, Мэлом Гибсоном
. Однако австралийскую экономику поглотил кризис, в Америке случилось 11 сентября, Гибсон отличился парой сердитых выходок, а Миллер получил «Оскар» за мультфильм про пингвинов «Делай ноги»
. Казалось, проект лег на дальнюю полку, но Миллер не собирался расставаться с мечтой, и в отличие от Джорджа Лукаса
и Стивена Спилберга
, вернулся в созданный им мир с грандиозным шумом и нешуточной яростью.
Любопытно, как за годы сместились акценты и поменялись гендерные роли. Талантливый Том Харди половину фильма вынужден скрывать лицо за железной маской, а оставшуюся половину в основном многозначительно сопит в свойственной ему манере («Самый пьяный округ в мире»
, «Общак»
). Хоть его герой и вроде бы важен для сюжета, он выполняет скорее функцию отважного помощника попавших в опасную заваруху женщин. Главная героиня здесь, безусловно, Шарлиз Терон, везущая свой драгоценный живой груз в землю обетованную, которой скорее всего не существует. Со времен Эллен Рипли и Сары Коннор в кино не появлялось настолько сильной и круто сваренной женщины. Здесь легко можно разглядеть феминистский посыл, при том, что это лишенное женственности и сантиментов жесткое кино. Как говорит одна из сбежавших жен другой, «ты не должна делать это просто потому, что он так сказал»
. Диалоги в фильме в принципе сведены к минимуму, да они и не важны, как и ставшая бы лишней романтическая линия.
Главное тут - дикий драйв, очаровательная старомодность спецэффектов с минимумом CGI и обилие сочных деталей и эпизодов, которые Миллер щедро разбросал по фильму. Монструозный толстяк с подагрической ногой. Мутант-гитарист с гитарой-огнеметом и целый грузовик с боевыми барабанщиками. Босхианские кошмарные создания на ходулях. Лысые полулюди с бензопилами. Как говорит с блаженной улыбкой Накс (Николас Хаулт
, Зверь в последних двух «Людях Икс»
), водитель одного из пущенных в погоню за женщинами грузовиков, посреди грохочущего и взрывающегося ада на колесах: «Какой прекрасный день!»
. Действительно, лучше и не скажешь.
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